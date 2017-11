Em jogo definido no tie-break, Osasco supera Vôlei Bauru pela Superliga Feminina

A noite desta terça-feira (14) reservou fortes emoções para os torcedores de Bauru e Osasco. No quarto encontro entre as equipes na temporada, o atual vice-campeão da Superliga levou a melhor sobre o rival paulista mais uma vez, mantendo-se invicto no confronto particular. Depois de 2h10 de batalha, o Osasco conquistou a vitória por 3 sets 2 (25/20, 25/16, 22/25, 23/25 e 15/11), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela sétima rodada da Superliga 2017/18.

Tandara foi a maior pontuadora do jogo, com 29 acertos. No entanto, foi Mari Paraíba quem ganhou o troféu VivaVôlei CIMED, realizado por meio de votação popular. Já entre as donas da casa o destaque ficou por conta da ponteira cubana Yona Palacio, com 21 pontos.

“Foi uma partida muito muito difícil, pois Bauru, em casa, nunca é fácil. Estávamos ganhando por 2 a 0, a torcida estava quieta, mas perdemos o terceiro set e a torcida acordou e veio junto. No quarto set, infelizmente, tivemos problema com a arbitragem, que me deu cartão vermelho, que eu não merecia, e saímos do jogo. O importante é que conseguimos reverter a situação e deixamos a quadra com a vitória. Valeu pela experiência, mais um aprendizado para a nossa equipe”, analisou a capitã Carol Albuquerque, do Osasco, após a partida.

O Osasco possui seis vitórias em sete jogos disputados, somando 17 pontos, na terceira colocação. A única derrota da equipe comandada por Luizomar de Moura aconteceu diante do Fluminense, por 3 sets a 2, depois das paulistas terem aberto 2 a 0 no placar. Com oito pontos, o Bauru, por sua vez, tem apenas dois triunfos na competição: Fluminense e Sesi-SP.

Após duas derrotas seguidas, o Bauru vai tentar a recuperação contra o Sesc RJ, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, na próxima sexta-feira (17), às 20h. No dia seguinte, o Osasco enfrenta o Camponesa/Minas, às 15h, no José Liberatti.