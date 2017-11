Jogando em casa, Sesc-RJ supera Vôlei Bauru e mantém vice-liderança da Superliga

Na noite desta sexta-feira (17), o vice-líder da Superliga Feminina, Sesc-RJ, entrou em quadra contra o Vôlei Bauru, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

A equipe bauruense, vinda de três derrotas consecutivas, buscava contra o atual campeão a sua recuperação na competição. As cariocas, por sua vez, precisavam do triunfo para seguir à caça do Dentil Praia Clube, equipe mineira que lidera a competição com oito vitórias e nenhum set perdido.

Apesar do equilíbrio nas duas primeiras parciais, o Sesc-RJ confirmou o seu favoritismo e venceu por 3 sets a 0: 25/21, 25/23 e 25/19. A melhor jogadora da partida, ganhadora do Troféu Viva Vôlei, foi a ponteira Drussyla, com 16 pontos anotados.

Com o triunfo, a equipe carioca foi à oitava vitória em oito partidas, com 23 pontos somados. O único ponto perdido veio na vitória por 3 sets a 2 contra o Hinode Barueri. O Vôlei Bauru segue na oitava posição, com apenas oito pontos conquistados, e ainda pode ser ultrapassado nesta rodada.

Na próxima rodada, o Sesc-RJ visita o Camponesa/Minas, no dia 26 de novembro. O Vôlei Bauru joga em casa dia 25, no ginásio Panela de Pressão, contra o Hinode Barueri.

Resumo da partida

Foto oficial da equipe carioca pré-jogo (Foto: Divulgação/Sesc-RJ)

Ainda invicto na competição, o Sesc-RJ entrou em quadra como favorito diante do Vôlei Bauru. Mostrando grande volume de jogo, as cariocas rapidamente abriram larga vantagem de 10 a 5, obrigando Fernando Bonatto a parar o jogo. Na volta à quadra, a equipe do interior paulista reagiu e encostou no marcador: 11 a 10, obrigando Bernardinho a pedir tempo. O jogo ficou equilibrado, ponto a ponto, até o Bauru assumir a liderança pela primeira vez na parcial: 18 a 16.

Sentindo a vitória no set escapando, o treinador carioca parou o jogo mais uma vez e promoveu a inversão do cinco e um, trazendo Carol Leite e Natiele pro jogo. As mudanças surtiram efeito, e o Sesc-RJ retomou o controle das ações, virando para 21 a 19. Depois da virada, as donas da casa não oscilaram mais e confirmaram a vitória no set, por 25 a 21.

No segundo set, o Sesc-RJ começou avassalador, abrindo 3 a 0 e pressionando o rival. A equipe bauruense reagiu a partir de bom desempenho no bloqueio, empatando em 5 a 5. O jogo seguiu equilibrado até a ótima passagem de Drussyla pelo saque quebrar o passe bauruense, permitindo que a equipe carioca abrisse 15 a 11. Bonatto parou o jogo, tentando frear o bom momento da ponteira. O pedido de tempo resolveu, e as visitantes mais uma vez reagiram.

A boa vantagem de quatro pontos rapidamente se dissolveu, para a irritação de Bernardinho, que parou o jogo. Na volta, o time da casa voltou mais ligado e tomou a dianteira do placar, voltando a construir boa vantagem de 21 a 17. Quando a vitória no set parecia encaminhada, o Sesc-RJ voltou a oscilar, permitindo a reação do Bauru: 21 a 20. Apesar da crescente, o atual campeão da Superliga manteve o foco e conseguiu fechar, com Monique, em 25 a 23.

O terceiro set começou páreo: 5 a 5. Com bons ataques de Mayhara e Drussyla, o Sesc-RJ conseguiu desgarrar um pouquinho no placar, abrindo 8 a 6. Rapidamente, as cariocas dobraram a vantagem, chegando a um confortável 12 a 8, obrigando Bonatto a pedir tempo. Desta vez, sem oscilar, o vice-líder do torneio não deu brechas e seguiu comandando a parcial, fechando em 25 a 19, 3 sets a 0.