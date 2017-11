Sada Cruzeiro vence clássico contra Minas e permanece na liderança da Superliga Masculina

Em clássico mineiro válido pela sétima rodada da Superliga Masculina 2017/18, o Sada Cruzeiro levou a melhor sobre o Minas Tênis Clube, com uma vitória por 3 sets a 0, neste sábado (18). O jogo que aconteceu na casa do Minas, no Ginásio da Rua da Bahia, terminou com parciais de 25/23, 26/24 e 26/24.

A equipe do Cruzeiro iniciou a partida perdendo com uma grande diferença (6/1). No entanto, os atuais campeões nacionais se recuperaram e mantiveram a concentração e venceram a partida.

Apesar de ter sido um jogo com sets equilibrados, o time visitante conseguiu manter o foco e o volume ofensivo, o que foi determinante para o triunfo. A eficiência nos saques - sete aces durante a partida - e a precisão no ataque foram destaques do Cruzeiro, principalmente com o central cubano Simon. O atleta teve 90% de aproveitamento nos ataques, um número que o levou a ganhar o troféu VivaVôlei, dado ao melhor jogador em quadra, eleito através de votação popular. "Hoje nós sacamos muito bem, o serviço foi forte e entrou nos momentos em que precisamos", declarou Simon.

Com a derrota, o Minas ficou em sexto lugar na tabela, com 13 pontos. “Nos três sets, jogamos de igual para igual. No fim, não sei se houve alguma pressão interna, acabamos derrotados. Acredito que precisamos ter um pouco mais agressividade, principalmente, nos momentos decisivos. Agora, é treinar e trabalhar esta questão para a sequência do campeonato”, disse o central Flávio, do Minas.

O Sada Cruzeiro permanece na liderança, agora com 24 pontos. Foi a oitava vitória do time azul em nove jogos. Além da Superliga, a equipe também disputará o Mundial de clubes, na Polônia, que acontecerá entre os dias 11 e 17 de dezembro. A Raposa começa na próxima segunda-feira (20) a preparação para a competição internacional.

O Cruzeiro voltará a jogar na Superliga no próximo sábado (25), às 15h, contra o Montes Claros, no ginásio Tancredo Neves. O Minas Tênis Clube, por sua vez, enfrentará o Sesc-RJ, na quinta-feira (23), na Arena Minas, às 19h.