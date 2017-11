Hinode Barueri supera desfalques e vence Brasília pela Superliga

O Hinode Barueri derrotou, nesta terça-feira (21), o BRB/Brasília pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A partida foi disputada no Ginásio José Correa, em Barueri (SP). Mesmo com alguns desfalques, como Jaqueline, que sentiu a coxa direita e foi poupada, a equipe de José Roberto Guimarães venceu o time brasiliense por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 21/25, 25/22 e 25/18.

O destaque do jogo foi a oposta Edinara, que pontuou 25 vezes ao longo dos sets e foi considerada a melhor jogadora da partida, levando o troféu Viva Vôlei para casa. No Brasília, a maior pontuadora foi Malu, a ponteira teve 21 acertos.

“Começamos muito bem a partida, mas depois cometemos alguns erros. Conseguimos reverter uma situação difícil e voltamos para o jogo. Foi importante conquistarmos esses três pontos para classificação geral”, declarou Edinara.

Com a vitória sobre o Brasília, o time paulista ficou na quarta colocação, com 16 pontos. São cinco vitórias em oito jogos. Já o Brasília teve sua sexta derrota e ficou com o décimo lugar na tabela, com apenas duas vitórias.

O Barueri continua com dois desfalques, Naiane e Thaísa seguem lesionadas. Além da lesão da bicampeã olímpica Jaqueline, que não parece preocupar. Segundo o técnico Zé Roberto ela voltará a treinar normalmente no sábado para o próximo jogo, contra o Bauru.

O próximo desafio do Hinode Barueri será no próximo sábado, às 15h contra o Bauru, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Já o BRB/Brasília receberá o Renata Valinhos/Country na próxima terça-feira, às 20h, no Sesi-SP Taguatinga, em Brasília.