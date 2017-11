Baixa de peso: Taubaté confirma lesão grave de Lucarelli; ponteiro só retorna às quadras em 2018

(Foto: Rafinha Oliveira/EMS Funvic Taubaté)

Má notícia para os fãs do Taubaté, má notícia para os fãs do voleibol brasileiro. No último domingo (26), a equipe do interior paulista anunciou que o ponteiro Ricardo Lucarelli, uma das referências técnicas da equipe e do esporte, está fora do restante da fase classificatória da Superliga Masculina.

A lesão do atleta se deu no decorrer da partida contra o Campinas, na noite de sábado (25), onde a equipe do Funvic/Taubaté saiu derrotada por 3 sets a 2. Após os exames de imagem, ficou constatada uma contusão no tendão do calcâneo direito, que exige procedimento cirúrgico.

Em comunicado oficial, o departamento médico do clube confirmou que existe a possibilidade de Lucarelli retornar à equipe para a disputa das fases finais (playoffs), mas isto dependerá de seu processo de recuperação.

"Após o exame no atleta do Taubaté, Ricardo Lucarelli, foi constatada uma lesão completa do tendão calcâneo direito, caso de resolução cirúrgica. Lucarelli não joga mais o turno e returno da Superliga, e seu retorno para as finais irá depender da evolução do atleta durante a reabilitação, mas sem garantia de retorno para esta edição da competição", afirmou o médico da equipe.

Logo após a lesão do ponteiro, inúmeros companheiros de equipe e de Seleção Brasileira, dentre eles o oposto Wallace e o levantador Bruninho, manifestaram o seu apoio e solidariedade ao jogador. Com 25 anos de idade, Lucarelli é uma das referências da 'nova geração' do vôlei nacional, tendo conquistado o ouro olímpico na Rio 2016.