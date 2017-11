Jogo Sesc-RJ x Praia Clube AO VIVO online pela Superliga Feminina de Vôlei

Na última temporada, a equipe do Sesc-RJ bateu o Dentil/Praia Clube no turno e no returno: 3 sets a 0 em Minas Gerais e 3 sets a 2, de virada, no Rio de Janeiro.

Juciely, uma das mais experientes da equipe do Sesc-RJ, revelou a chave para conseguir um bom resultado em casa: "Precisamos sacar muito bem e errar pouco. O nosso ataque também tem que ser efetivo. Contamos com nossa torcida e esperamos que seja um diferencial para nosso grupo", afirmou.

Com inúmeras lesões no começo da temporada, incluindo a baixa de duas importantes ponteiras - Gabizinha e Gabi Guimarães -, a equipe de Bernardinho vem se superando a cada rodada, com Drussyla e Monique 'segurando a barra' na virada de bola e Roberta brilhando na distribuição de jogo.

Na corrida pela liderança, as cariocas estão à apenas um ponto das rivais de Minas: são 26 pontos somados, com seis vitórias por 3 a 0, duas por 3 a 1 e uma vitória no tiebreak, contra o Hinode Barueri.

Em entrevista, a central Fabiana falou sobre o foco da equipe mineira ser rodada a rodada: “Não penso em confronto de invictos. Nós buscamos nossos objetivos na Superliga. Estamos focadas, determinadas e empenhadas para mais esse desafio. A Superliga é longa, com outras equipes de qualidade, então temos que estar sempre no auge"

Repleto de estrelas, o time comandado por Paulo Coco vem brilhando na Superliga, não dando nenhuma chance para seus adversários. Fabiana, Walewska, Nicole Fawcett e Fernanda Garay são alguns dos nomes de peso da equipe mineira.

As mineiras somam 27 pontos: são nove vitórias, sendo oito delas por 3 sets a 0 e uma por 3 sets a 1. O único set perdido pelo Praia Clube veio na nona rodada, contra o Vôlei Nestlé/Osasco.

Com campanhas formidáveis, as duas equipes chegam INVICTAS à décima rodada.

Dentil/Praia Clube e Sesc-RJ, líder e vice-líder da competição, protagonizam o duelo mais esperado do primeiro turno.

Boa tarde, fã de vôlei. A VAVEL Brasil traz pra você o tempo real do grande duelo entre Dentil/Praia Clube e Sesc-RJ. Esta partida será realizada na Jeunesse Arena, no Parque Olímpico da Barra, nesta sexta-feira (01) às 21h.