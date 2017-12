Antes de disputar Mundial, Sada Cruzeiro encerra primeiro turno com vitória sobre Vôlei Renata

O primeiro turno da Superliga Masculina de vôlei ainda não acabou, mas o Sada Cruzeiro já fez a sua parte na etapa inicial do torneio. Nesse sábado (2), a equipe mineira venceu o Vôlei Renata por 3 a 0 (parciais de 25/20, 25/19 e 29/27), no ginásio Amadeu Teixeira, em Manaus, pela nona rodada da competição. Devido à sua participação no Mundial de Clubes em dezembro, o time celeste antecipou os dois jogos restantes da primeira metade do campeonato.

O resultado desse sábado manteve o Cruzeiro na primeira colocação, com 30 pontos. A equipe venceu dez dos 11 duelos que fez no primeiro turno, tendo perdido apenas para o Taubaté, ainda por 3 sets a 2. Com o término de sua participação no primeiro turno, a equipe mira agora suas atenções para o Mundial, pelo qual faz sua estreia no dia 12 de dezembro, contra o Lube Civitanova, às 17h30.

O ponteiro Filipe comentou sobre a relevância da partida frente ao Vôlei Renata em todo esse contexto prévio ao Mundial. O Cruzeiro vai em busca do tricampeonato do maior torneio interclubes do planeta, que acontecerá entre os dias 12 e 17 de dezembro, na Polônia.

"Nosso time vem evoluindo, crescendo, e sabíamos a importância deste jogo para dar seguimento na preparação para o Mundial. Agora se encerra um pequeno ciclo, o primeiro turno, e o foco total agora vai para o Mundial. Mas, antes, quero agradecer a torcida maravilhosa que compareceu aqui em Manaus. Foi uma receptividade muito bacana”, disse.

O revés deixou o Vôlei Renata na sétima posição, com 11 pontos. A equipe, diferentemente do Cruzeiro, segue disputando a Superliga, na qual enfrenta o Sesc RJ, vice-líder, no dia 7 de dezembro, às 21h45. Na partida desse sábado, o oposto Leandro Vissotto foi o maior pontuador do Vôlei Renata, com 12 acertos, e já projetou o duelo contra cariocas.

“Agora é voltar para casa, descansar um pouquinho e pensar na próxima partida, contra o Sesc RJ, que também é uma equipe que vem jogando muito bem. Vai ser mais um jogo muito difícil, onde esperamos chegar bem”, afirmou.