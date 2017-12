Corinthians derrota Canoas fora de casa e sobe para quinto na Superliga

Na tarde deste sábado (2), o Corinthians-Guarulhos foi até o Rio Grande do Sul para visitar o Lebes Canoas. Vivendo bom momento na Superliga Masculina, o time paulista conseguiu a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 29/27, 28/26 e 26/24.

Apesar da grande vantagem em sets, a partida foi muito disputada e as duas equipes mostraram grande equilíbrio. Rivaldo, da equipe paulista, foi eleito o melhor jogador da partida e levou consigo o Troféu VivaVôlei CIMED.

O Corinthians alcançou sua sexta vitória na competição, somando 16 pontos e agora ocupa a quinta colocação na tabela. Já o Canoas aparece na sétima posição, com quatro vitória e soma apenas 11 pontos. Na próxima rodada, os corintianos recebem o Taubaté, enquanto os gaúchos enfrentaram o Juiz de Fora.

Resumo da partida

O primeiro set começou de forma bastante equilibrada, com as duas equipes brigando ponto a ponto. Jogando em casa, o Canoas conseguia impor um forte ritmo e se mantinha na dianteira do placar, com três pontos de vantagem. Entretanto, a equipe de Guarulhos conseguiu uma grande reação no fim e virou o placar, fechando o set em 29 a 27.

O segundo período também foi muito acirrado. Nesta parcial, dois pontos foi a maior diferença entre as equipes. Com uma reta final eletrizante, os dois times alternavam com o set point. Nesse momento, a experiência dos jogadores do Corinthians fez a diferença, e o alvinegro paulista venceu o set por 28 a 26.

Apesar da desvantagem, a equipe da casa não se abalou, e manteve um ótimo nível de jogo. Os times novamente se alternavam na liderança do placar. No meio da partida, o Corinthians conseguiu abrir três pontos de vantagem. Marcel Matzs, treinador do Canoas, pediu tempo e sua equipe emboçou reação.

Com o apoio da torcida, o time da casa chegou a fazer 24 a 21 e teve três chances de fechar o set e forçar o quarto. O Corinthians, porém, não se entregou e conseguiu um bloqueio triplo. Com uma boa sequência de saques do central Luizinho, a equipe da paulista conseguiu a virada e fechou o set em 26 a 24.