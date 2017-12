Jogadores do Sesc RJ ressaltam dificuldades em jogo contra Campinas pela Superliga

Google Plus

João Rafael, ponteiro do Sesc RJ, ganhou o troféu Viva Vôlei (Foto: Juliana Cristina/VAVEL Brasil)

O Sesc RJ derrotou o Campinas nesta quinta-feira (7), em jogo válido pela décima rodada da Superliga Masculina 2017/2018. A equipe carioca venceu de virada os paulistas, por 3 sets a 1. Agora, a diferença para o líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais, é de dois pontos (28/30).

O destaque da partida, tendo ganhado o troféu Viva Vôlei, foi o ponteiro João Rafael, que retornou ao time após sentir a panturrilha contra o Canoas. “Senti a falta de ritmo. É diferente de fazer uns saltinhos no treino. No final, faltou um gás. Mas a galera deu apoio e isso me motivou para seguir até o final”, comentou. Apesar da distância para o Cruzeiro ter encurtado, o ponteiro não demonstrou interesse pelo líder. “A gente tem que fazer o nosso. Eles têm um jogo a mais, só que nós temos que fazer também a nossa parte. Se der, lá na frente, a gente pega eles”, disse.

O líbero Alexandre começou a partida no lugar de Tiago Brendle, que não jogou devido a um estiramento na panturrilha. “Hoje a equipe fez um bom jogo. Estou substituindo o Tiago que sentiu na semana passada. Eles me passam muita tranquilidade, bastante confiança, e estão me ajudando muito dentro de quadra e cada vez mais nós estamos nos fortalecendo e nos unindo para conseguir mais vitórias”, ressaltou.

Tiago Brendle disse ao final do jogo que deve voltar já na próxima rodada, contra o Sesi-SP, e também elogiou o trabalho de seu reserva. “O Alexandre já jogou nas últimas duas partidas, fazendo ótimas atuações e ajudando a equipe a vencer com dois 3 a 1. É isso que importa. Uma peça substituindo a outra e contribuindo para que alcancemos a vitória”, pontuou.

O oposto Renan comentou sobre a partida, principalmente o “apagão” que houve na primeira parcial. “Eles começaram jogando muito bem. A gente parou de pensar um pouco no primeiro set. Não conseguíamos atacar, bloquear e o saque não estava entrando. O bom foi que conseguimos mudar totalmente o jogo a partir do segundo set. Começou a sair o nosso saque, a ler mais o ataque deles, e funcionou. Encaixamos o jogo. Foi bem difícil hoje (risos). Foi no limite. O time está de parabéns”, analisou.

Do lado do Campinas, o levantador Rodriguinho lamentou a derrota e ressaltou que a equipe não fez uma partida ruim. “É uma pena. Acho que até jogamos bem. A gente sofreu um pouco no passe. Foi onde desequilibrou o nosso time. O time deles está de parabéns, é uma excelente equipe, e vem demonstrando isso na Superliga. Mas agora é cabeça boa porque temos dois adversários pela frente que temos que vencer. Então é treinar bem esta semana para fazermos um bom jogo”, disse.