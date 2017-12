CBV divulga tabela da Copa Brasil de vôlei feminino

Foto: William Lucas / Inovafoto / CBV

Nesta segunda-feira (11), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela da quarta edição da Copa Brasil Feminina. A competição terá início na próxima quinta (14) e tem final previsto para o dia 19 de janeiro, em Lages, Santa Catarina.

O torneio reúne as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times serão elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

- Dentil/Praia Clube (1º) x (8º) São Caetano, em Uberlândia (MG)

- Sesc RJ (2º) x (7º) Pinheiros, no Rio de Janeiro (RJ)

- Vôlei Nestlé/Osasco (3º) x (6º) Hinode/Barueri, em Osasco (SP)

- Camponesa/Minas (4º) x (5º) Fluminense, em Belo Horizonte (MG)

A semifinal será disputada em partida única, com os vencedores dos jogos entre Praia Clube x São Caetano contra Minas x Fluminense e Sesc RJ x Pinheiros contra Osasco x Barueri. Os ganhadores destes confrontos avançam à final, que também será disputada em partida única.

O Sesc RJ é o atual bicampeão no feminino, enquanto o Taubaté sagrou-se vencedor do masculino, em 2017. Osasco, Pinheiros e Sada Cruzeiro também venceram conquistaram o torneio, realizado desde 2014.

Copa Brasil Feminina

Quartas de final

14.12 – Camponesa/Minas (MG) x Fluminense (RJ), às 20h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).



15.12 – Dentil/Praia Clube (MG) x São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), às 19h30, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG).



15.12 – Sesc RJ x Pinheiros (SP), às 20h, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).



15.12 – Vôlei Nestlé (SP) x Hinode Barueri (SP), às 19h30, no José Liberatti, em Osasco (SP).

Semifinal

18.01 – Vencedor do jogo 1º x 8º x Vencedor do jogo 4º x 5º, em horário a ser definido, no Jones Mimoso, em Lages (SC).



18.01 – Vencedor do jogo 2º x 7º x Vencedor do jogo 3º x 6º, em horário a ser definido, no Jones Mimoso, em Lages (SC).

Final

19.01 – Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6, às 21h30, no Jones Mimoso, em Lages (SC).