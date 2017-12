Resultado Sada Cruzeiro x Lube Civitanova pelo Mundial de Clubes de vôlei (0-3)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela fase de grupos do Mundial de Clubes de vôlei, a ser disputado em Opole, na Polônia, às 17h30 do dia 12 de dezembro.

O Cruzeiro volta a jogar nesta quarta (13), às 17h30, contra Sarmayeh Bank. Com a derrota, a equipe celeste terminou a primeira rodada na lanterna. Já o Lube Civitanova enfrenta o Zaksa Kedzierzyn-Kosle, donos da casa, às 14h30.

18/25 Candellaro age bem pelo meio e crava bola no chão do Cruzeiro para fechar jogo.

18/24 MATCH POINT! Com ataque de meio, Civitanova chega ao ponto do jogo.

IHHH! Leal discute com Serginho no momento em que Marcelo pede tempo. Ambos são substituídos por Rodriguinho e Lucas.

Marcelo Méndez pede tempo mais uma vez.

18/23 Ace de Christenson!

Marcelo Mendez pede tempo técnico.

18/22 Sokolov aproveita sobra e manda para complicar defesa celeste.

18/21 Civitanova abre três pontos em reta final de set.

18/20 Leal solta diagonal para diminuir a favor do Cruzeiro.

17/20 Sander vem do fundo e crava bola na quadra celeste. Desafio solicitado por time italiano após marcação adversa de árbitro confirma bola dentro.

17/19 Que dia do búlgaro! Sokolov marca mais uma vez.

17/18 SEGUE VIVO! Isac age rápido com Uriarte pelo meio e mantém Cruzeiro apertando o placar.

16/18 Simon manda saque direto na rede.

16/17 Simon marca pelo meio e segue dando alívio ao Cruzeiro.

15/17 Simon bloqueia mais uma vez, mas toca na rede.

15/16 PAREDÃAAAAO! Simon sobe muito bem no bloqueio e diminui para o Cruzeiro.

Segunda parada técnica.

14/16 Civitanova chega ao 16º ponto e à parada técnica com vantagem no marcador.

14/15 Juantorena erra saque, manda para fora e Cruzeiro ganha ponto.

13/15 Ahhhhhhhhh! Desta vez, Isac falha em saque.

13/14 AAAAAAAAAAAACE DE ISAC!

12/14 Filipe solta o braço na saída de rede. No lance, na tentativa de subir para o bloqueio, Stankovic se machuca.

11/14 Sokolov vai com tudo para cima de paredão celeste, que manda a bola para fora.

11/13 Evandro explora bloqueio de Christenson e marca para o Cruzeiro.

10/13 Juantorena aproveita contra-ataque para acertar passe da entrada de rede.

10/12 Evandro deixa o dele para o time celeste.

09/12 Cester age rápido pelo meio e emenda belo passe de manchete do líbero Grebennikov.

09/11 Erro de saque de Sokolov.

08/11 Ace de Sokolov!

08/10 Largadinha italiana termina em ponto para o Civitanova.

08/09 PEGOU NÃO, JUIZÃO! Sokolov manda bola forte, e juiz indica desvio em cruzeirense. Desafio, no entanto, conserta marcação do árbitro.

07/09 Juantorena acerta ponto para cima de Leal, que não consegue pegar.

07/08 Evandro descola paralela pela saída de rede e deixa o dele para o clube celeste.

Primeira parada técnica do terceiro set.

06/08 Stankovic explora paredão celeste, e bola vai para fora após desviar em bloqueio do Cruzeiro.

06/07 Isac age pelo meio e pontua para o Cruzeiro com bola rápida de Nico Uriarte.

05/07 Sokolov aproveita bloqueio do Cruzeiro e marca para o time italiano.

05/06 Cester erra saque!

04/06 Leal desperdiça contra-ataque para o Cruzeiro mandando bola para fora.

04/05 Sander erra saque, e Cruzeiro ganha ponto.

03/05 Sokolov usa bloqueio de Isac, bola desvia em cruzeirense e vai para fora.

03/04 Sokolov pisa na linha na hora de sacar. É ponto para o time celeste.

02/04 Cester amplia para o time italiano.

02/03 Sokolov vira bola para o Civitanova, que passa à frente mais uma vez.

02/02 Simon aproveita bola sobrando no meio de rede e empata.

01/02 Evandro fica no bloqueio italiano, e time de Giampaolo vira o marcador.

01/01 Cruzeiro erra saque e cede ponto ao Civitanova.

01/00 Leal vira bola e inicia set com ponto a favor do Cruzeiro.

Vamos para o terceiro set!

16/25 Juantorena saca forte para cima de Filipe, ponteiro não consegue defender, e Civitanova fecha segundo set.

16/24 SET POINT! Filipe saca, juiz indica boal fora, e desafio confirma marcação do árbitro.

Giampaolo Medei pede tempo no Civitanova.

16/23 SIMOOOON! Cubano bloqueia Sander, e Cruzeiro diminui larga diferença do time italiano.

15/23 Simon faz belíssimo ponto pelo meio para o Cruzeiro e desafoga para os mineiros.

14/23 Christenson saca de novo, mas desta vez vai para fora.

13/23 Christenson, levantador do Civitanova, saca aparentemente para fora, mas desafio mostra que foi dentro.

13/22 Ahhhhh! Evandro manda saque direto no meio da rede.

13/21 Evandro saca para fora, mas bola desvia em Sander no meio do caminho.

12/21 Cester erra saque, e Cruzeiro ganha ponto.

11/21 Juantorena vira bola da entrada de rede após belíssimo levantamento de Christenson.

11/10 Agora é Sander, do Civitanova, quem falha em saque.

10/20 Leal saca parra fora.

10/19 Agora foi! Evandro vira bola, mas Cruzeiro ainda vê set distante.

09/19 Ataque de Evandro não passa da rede, e Cruzeiro vê Civitanova abrir 10.

09/18 BEM DEMAIS! Sokolov acerta saque e mantém ótimo aproveitamento no jogo.

09/17 Sander usa bloqueio cruzeirense, e Civitanova vai dando show no segundo set.

Segunda parada técnica do jogo!

09/16 Sokolov acerta saque para cima de Leal, que não consegue conter.

09/15 Sander vira ponto para o Civitanova, e set vai ficando cada vez mais difícil para o Cruzeiro.

Marcelo desfaz substituição anterior. Voltam Uriarte e Evandro.

09/14 Cruzeiro diminui na Polônia.

08/14 Civitanova vira nova bola e chega ao 14º ponto.

08/13 AAAAAAAAAAAACE! Simon acerta saque!

07/13 Simon, pelo meio, diminui para o Cruzeiro.

Marcelo Méndez pede tempo. Cruzeiro faz um segundo set ruim!

06/13 Leal desperdiça contra-ataque do Cruzeiro e fica no bloqueio do Civitanova.

06/12 Sokolov marca para cima de Filipe!

Marcelo Méndez coloca Alemão e Cachopa nos lugares de Uriarte e Evandro.

06/11 Stankovic recebe bola baixa e não consegue pontuar.

05/11 DE NOVO JUANTORENA! Ponteiro cubano, que é naturalizado italiano, marca mais uma vez.

05/10 Juantorena marca da entrada de rede e amplia para os italianos.

05/09 Leal converte ponto pelo meio e desconta para o time celeste.

04/09 Christenson vira bola de segunda e surpreende Cruzeiro.

04/08 Sander erra saque e cede ponto ao Cruzeiro.

Primeira parada técnica.

03/08 Juantorena vira bola pela entrada de rede. Começo ruim da Raposa no segundo set até então.

03/07 Civitanova amplia marcador. Cruzeiro ainda não se encontrou bem em quadra.

03/06 Saque de Leal fica na rede, e Cruzeiro falha mais uma vez no fundamento.

03/05 Cester conduz bola e cede ponto ao Cruzeiro.

02/05 Cester aproveita bola rápida de Christenson pelo meio e faz o quinto do time italiano.

02/04 Isac sobe pelo meio e solta braço.

01/04 Leal fica no bloqueio italiano, e Civitanova abre três no marcador.

01/03 Leal completa levantamento de manchete de Uriarte, mas manda para fora.

01/02 Juantorena sobe muito bem pelo meio e vira placar.

01/01 Leal faz movimento parecido com Sokolov no ponto interior e crava bola na quadra italiana.

00/01 Sokolov sobe pela entrada de rede e marca o primeiro ponto do segundo set.

Vamos para o segundo set!

21/25 Filipe saca direto na rede, e Civitanova fecha o primeiro set!

21/24 Sander ataca para fora, e Cruzeiro consegue salvar mais um set point.

Para esfriar...

Giampaolo Medei pede tempo no Civitanova.

20/24 Evandro solta bola no peito de Christenson e salva set point.

Nada, nada! Cruzeiro pediu desafio por suposta invasão de italiano, mas não teve nada!

19/24 Sokolov vence bloqueio triplo de Cruzeiro com Uriarte, Simon e Filipe. Marcelo Méndez pede desafio.

19/23 Leal vem do fundo e solta o braço. Cruzeiro diminui no primeiro set na Polônia.

18/23 Sokolov manda bola para cima do bloqueio de Filipe e Simon, e bola vai para fora.

Marcelo Méndez saca jovem ponteiro Rodriguinho do banco de reservas.

18/22 Agora é Sander, do Civitanova, quem erra saque.

17/22 Errando demais! Leal falha em saque em sétimo erro do Cruzeiro no fundamento.

17/21 Evandro usa bloqueio italiano, e bola vai para fora.

16/21 De novo! Sokolov solta bomba no saque, e Filipe não consegue defender.

16/20 QUE FASE! Sokolov faz ace!

16/19 Sokolov solta diagonal curta para cima de Evandro, que não consegue conter bola forte.

16/18 Bloqueio italiano toca na rede, e Cruzeiro consegue ponto.

15/18 Leal salva bela bola, mas continuidade do lance para em bola cravada pelo meio por Cester.

15/17 Simon erra saque e vê Civitanova abrir dois mais uma vez.

15/16 Simon diminui para o Cruzeiro, que segue vivo no primeiro set.

Parada técnica!

14/16 Ahhhh! Filipe falha em saque, e Civitanova chega à segunda parada com vantagem no marcador.

14/15 FILIIIIPE! Quase sem bloqueio, ponteiro e capitão do Cruzeiro crava bola na quadra italiana.

13/15 Christenson pega de qualquer jeito na bola e manda na quadra celeste. Juiz ainda indica bola fora, mas desafio mostra que jogada foi legal.

13/14 Evandro ataca para cima do bloqueio de Stankovic, que manda bola para fora.

12/14 Ainda apagado no jogo, Simon age bem pelo meio e diminui para o Cruzeiro.

11/14 Isac saca forte demais, e bola vai para fora.

11/13 JOGA PARA ELE! Filipe usa bloqueio italiano pela entrada de rede e desconta para Cruzeiro.

Técnico Marcelo Méndez pede tempo!

10/13 Isac não passa do bloqueio de Cester pelo meio de rede.

10/12 Ataque italiano desvia em bloqueio brasileiro e vai para fora. Civitanova volta a abrir dois pontos de frente.

10/11 Sokolov solta pancada no saque e vai direto para fora. Cruzeiro encosta no marcador.

09/11 QUASE... Filipe salva bola com o pé, mas Leal passa manchete direto para fora.

09/09 Tudo igual na Polônia!

08/09 Civitanova passa à frente mais uma vez.

08/08 Evandro solta o braço para cima de Juantorena e empata. Set segue bem apertado na Polônia.

07/08 Civitanova não baixa tom, e Juantorena vira bola na saída de rede.

07/07 Filipe vira belíssimo ponto pela entrada de rede e empata marcador.

06/07 Christenson saca forte, Leal não consegue defender bem, e bola vai para fora.

06/06 Evandro desce o braço, mas saca direto na rede.

06/05 Cruzeiro pede desafio e confirma bola dentro. É ponto da Raposa!

05/05 OLHA O CUBANO! Pelo meio, Simon deixa tudo igual.

04/05 Isac saca para fora, mas por pouco não deixa um ace.

04/04 Agora é o ponteiro Filipe quem usa o bloqueio italiano, e bola vai para fora.

04/03 Sokolov usa bloqueio duplo de Filipe e Isac, bola desvia em paredão celeste e vai para fora.

03/03 Leal usa bloqueio italiano e deixa tudo igual no primeiro set.

03/02 Cester sobe pelo meio e crava bola na quadra celeste.

02/02 Stankovic manda saque direto para fora.

02/01 Filipe falha em recepção de saque, e é ponto do time italiano.

01/01 Juantorena sobe bem e empata duelo na Polônia.

01/00 Evandro converte o primeiro ponto do jogo a favor do Cruzeiro.

COMEÇA O JOGO!

CIVITANOVA ESCALADO!

Christenson, Sokolov, Sander, Juantorena, Stankovic e Cester; líbero: Grebennikov.

CRUZEIRO ESCALADO!

Uriarte, Evandro, Leal, Filipe, Isac e Simon; líbero: Serginho.

17h48 O aquecimento já foi finalizado na quadra em Opole.

Equipes já em quadra se aquecendo. O duelo começa em instantes na Polônia!

De cara com o comando: Giampaolo Medei

O técnico do Civitanova é Giampaolo Medei, que começou sua carreira no próprio clube ainda em 1994, mas com as equipes juvenis. Depois de passar por outras equipes do vôlei italiano, o treinador chegou ao grupo profissional do Civitanova em maio deste ano. Medei também passou pela Seleção Italiana, com a qual foi vice para o Brasil na Olimpíada de 2016 na condição de auxiliar do técnico Gianlorenzo Blengini.

De cara com o comando: Marcelo Méndez

O técnico mais vencedor da história do vôlei brasileiro comanda o Sada Cruzeiro. Trata-se do argentino Marcelo Méndez, que está a frente do time celeste desde 2009. Com o elenco mineiro, é tricampeão Mundial de Clubes (2013, 2015 e 2016), tricampeão da Supercopa (2015, 2016 e 2017), bicampeão da Copa Brasil (2014 e 2016), tetracampeão Sul-Americano (2012, 2014, 2016 e 2017), além de pentacampeão da Superliga (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17).

Ponteiro da Seleção Italiana, Juantorena é um dos destaques do Civitanova (Foto: Divulgação/FIVB)

Fique de olho - Lube Civitanova: Osmany Juantorena

Ponteiro cubano de um lado, ponteiro cubano do outro. Da mesma forma que Leal, do Cruzeiro, naturalizou-se brasileiro, o também cubano Osmany Juantorena se naturalizou italiano e defende, inclusive, a Seleção da Itália (como Leal estará apto a fazer pelo Brasil a partir de 2019). Juantorena é uma das estrelas do Civitanova, portanto, fique de olho nele.

Leal é uma das forças do elenco do Cruzeiro (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

Fique de olho - Sada Cruzeiro: Leal

O ponteiro Leal é um dos destaques do time de estrelas do Cruzeiro. Diante de um elenco tão forte, a tarefa de enaltecer apenas uma peça é difícil, mas o cubano certamente é uma das grandes potências do grupo celeste. Por tudo isso, fique de olho em Leal!

QUEBRA DA SOBERANIA ITALIANA!

O voleibol italiano dominou o Mundial de Clubes por anos. De 1989 a 2012, foram disputadas oito edições do torneio, todas elas vencidas por clubes da Itália: Trentino (quatro vezes), Gonzaga Milano (duas vezes), Porto Ravenna Volley (uma vez) e Pallavolo Parma (uma vez). No entanto, o Sada Cruzeiro quebrou essa hegemonia em 2013, quando levantou seu primeiro troféu. Em 2014, foi a vez do Belogore Belgorod, com o clube celeste voltando a vencer em 2015 e 2016.

ITALIANO VEM BEM!

O Lube Civitanova chega ao Mundial com a conquista do Campeonato Italiano deste ano. Na temporada 2017/18, que está acontecendo, o time lidera o torneio nacional com 31 pontos, um a mais que o segundo colocado, Perugia. Além da conquista do Italiano de 2017, o Civitanova também venceu a competição em 2006, 2012 e 2014 e 2017, além de somar cinco títulos na Copa Itália (2000/01, 2002/03, 2007/08, 2008/09) e quatro Supercopas.

O TETRA VEM?

O Sada Cruzeiro vai em busca de seu quarto título no Mundial, conquistado em 2013, 2015 e 2016. A equipe celeste é a única equipe brasileira que já atingiu o posto mais alto do voleibol mundial, e ainda em três oportunidades.

PROGRAMAÇÃO DO GRUPO A!

Terça – 12/12

14h30 (de Brasília) - Zaksa Kedzierzyn-Kosle x Sarmayeh Bank

17h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Lube Civitanova



Quarta – 13/12

14h30 (de Brasília) - Zaksa Kedzierzyn-Kosle x Lube Civitanova

17h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Sarmayeh Bank



Quinta – 14/12

14h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Zaksa Kedzierzyn-Kozle

17h30 (de Brasília) - Lube Civitanova x Sarmayeh Bank

ANOTE AÍ!

Entre o dias 12 e 14, isto é, de terça a sexta, as equipes jogarão entre si dentro de seus grupos. As semifinais serão disputadas em 16 de dezembro e a decisão, no dia 17.



Fase de grupos: 12, 13 e 14 de dezembro

Semifinais: 16 de dezembro

Final: 17 de dezembro

COMPOSIÇÃO!

A primeira fase do Mundial foi dividida em dois grupos. Cada um joga contra o outro dentro do seu conjunto uma única vez, e, em seguida, o primeiro do A enfrenta o segundo do B, ao passo que o segundo do B enfrenta o primeiro do A nas semifinais. Após isso, obviamente, vem a grande decisão.



Grupo A (sede na cidade de Opole)

Sada Cruzeiro (BRA)

Lube Civitanova (ITA)

Sarmayeh Bank (IRÃ)

Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL)



GRUPO B (sede na cidade de Lodz)

Zenit Kazan (RUS)

Bolívar (ARG)

PGE Skra Belchatow (POL)

Shanghai Volleyball Club (CHI)

NA POLÔNIA!

O torneio acontece na Polônia, nas cidades de Opole e Lodz, entre os dias 12 e 17 de dezembro. É a primeira vez que a competição é sediada em território polonês. Confira onde o Mundial já foi realizado:



1989: Parma (Itália)

1990: Milão (Itália)

1991: São Paulo

1992: Treviso (Itália)

2009: Doha (Qatar)

2010: Doha (Qatar)

2011: Doha (Qatar)

2012: Doha (Qatar)

2013: Betim

2014: Belo Horizonte

2015: Betim

2016: Betim e Belo Horizonte

Olá, torcedor! O Mundial de Clubes de vôlei começa nesta terça (12), e já terá brasileiro em quadra. O Sada Cruzeiro vai jogar contra o Lube Civitanova a partir de 17h30, em Opole, na Polônia, e você vai acompanhar tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!