Resultado Sada Cruzeiro x Sarmayeh Bank pelo Mundial de Clubes (3-0)

Encerramos a transmissão agradecendo sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o vôlei brasileiro na VAVEL Brasi. Tenha uma boa noite!

A terceira e última partida da equipe mineira na primeira fase acontece nesta quinta-feira (14), às 14h30 (de Brasília). O Cruzeiro precisa de uma vitória simples para avançar às semifinais do Mundial de Clubes.

O Cruzeiro marca os primeiros três pontos na competição com a vitória por 3 sets a 0, (25/23, 25/20 e 25/22) sobe para segunda colocação no grupo e elimina o time do Sarmayeh Bank.

3º set Leal explora o bloqueio e dá a VITÓRIA ao Cruzeiro no jogo. 25 a 22 no set e 3 a 0 na partida!

3º set Leal dá o matchpoint para o Cruzeiro! 24x22.

3º set Filipe coloca no chão! 23x22.

3º set Evandro saca para fora. Ponto do Teerã. 22x22.

3º set Leal pontua para o Cruzeiro! 22x21.

3º set Ponto de empate do Teerã na diagonal. 21x21.

3º set Um tiro de Filipe no ataque! Cruzeiro na frente de novo! 21x20.

3º set Filipe crava a bola no chão! 20x20.

3º set Ataque de Mahamoud, ponto do Teerã. 19x20.

3º set Leal explora o bloqueio adversário, ponto do Cruzeiro. 19x19.

3º set Uma pancada no saque do time iraniano! 18x19.

3º set O Teerã empata o set. 18x18.

3º set Leal erra no ataque, ponto do time iraniano. 18x17.

3º set Bola para fora de Uriarte, ponto do Teerã. 18x16.

3º set Leal explora o bloqueio, ponto do Cruzeiro. 18x15.

3º set Ponto do time iraniano na diagonal. 17x15.

3º set Ponto do Cruzeiro. 17x14.

3º set Ponto do Teerã. 16x14.

3º set Leal pontua para o Cruzeiro! Vantagem do time mineiro no set. 16x13.

3º set Bloqueio de Simon! Ponto do Cruzeiro! 15x13.

3º set Dois toques do time iraniano, Cruzeiro passa a frente no set! 14x13.

3º set Está demais o Simon! Ponto do Cruzeiro. 13x13.

3º set Ponto do Teerã. 12x13.

3º set Simon pelo meio coloca no chão! 12x12.

3º set Teerã se mantém a frente no set. 11x12.

3º set Largadinha de Isac, ponto do Cruzeiro. 11x11.

3º set Ponto do Teerã. 10x11.

3º set Mais um ponto de Evandro, Cruzeiro empata o set. 10x10.

3º set Ataque pelo meio do Teerã, ponto do time iraniano. 9x10.

3º set Evandro no ataque! ponto do Cruzeiro. 9x9.

3º set Simon saca na rede, ponto do Teerã. 8x9.

3º set Leal ataca na entrada de rede e coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 8x8.

3º set Ponto do time iraniano. 7x8.

3º set Evandro coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 7x7.

3º set Teerã explora o bloqueio. No placar, 5x6.

3º set Invasão do Teerã, ponto do Cruzeiro. 5x5.

3º set Bloqueio do time iraniano, que novamente fica na frente do placar. 4x5.

3º set Cruzeiro empata no ataque para fora do Teerã, tudo igual no set. 4x4.

3º set Ponto do Cruzeiro. 3x4.

3º set Teerã marca dois pontos seguidos. 2x4.

3º set Erro de saque do time iraniano. ponto do Cruzeiro. 2x2.

3º set Simon saca para fora, ponto do Teerã. 1x2.

3º set Leal empata o set para o Cruzeiro! 1x1.

3º set Teerã começa o set na frente do placar. 0x1.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Simon coloca no chão! Cruzeiro fecha o set em 25 a 20 e abre 2 a 0 na partida!

2º set Filipe ataca na diagonal e coloca no chão, setpoint para o Cruzeiro. 24x20.

2º set Lindo saque do time iraniano, segundo ponto seguido. 23x20.

2º set ponto do Teerã. 23x19.

2º set Evandro explora o bloqueio, ponto do Cruzeiro. 23x18.

2º set Ponto do time iraniano. 22x18.

2º set Isac coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 22x17.

2º set Bloqueio de Mahamoud, ponto do Teerã. 21x17.

2º set Simon de novo pontua para o Cruzeiro! 21x15.

2º set Saque na rede de Filipe. Ponto do Teerã. 20x15.

2º set Ponto do Cruzeiro! 20x14.

2º set Ponto do time iraniano. 19x14.

2º set Simon crava a bola no chão!! Ponto do Cruzeiro. 19x13.

2º set Evandro ataca bem. Ponto para o Cruzeiro. 18x13.

2º set Falha da recepção do Cruzeiro, ponto do Teerã. 17x13.

2º set Ponto do time iraniano. No placar, 17x12.

2º set Mahamoud pontua para o Teerã. 17x11.

2º set Simon explora o bloqueio, ponto do Cruzeiro. 17x10.

2º set Filipe pontua para o Cruzeiro. 16x10.

2º set Ponto de ataque de Evandro. 15x10.

2º set Ponto para o Teerã. 14x10.

2º set Erro no rodízio do Teerã, falha feia. Ponto do Cruzeiro. 14x9.

2º set Erro de saque do Teerã, ponto do Cruzeiro. 13x9.

2º set Ponto de bloqueio do time iraniano. 12x9.

2º set Uriarte saca na rede, ponto do Teerã. 12x8.

2º set Leal novamente coloca no chão, Cruzeiro abre vantagem. 12x7.

2º set Leal no contra-ataque, ponto do Cruzeiro. 11x7.

2º set Ponto de Isac para o Cruzeiro. 10x7.

2º set Simon saca para fora, ponto do Teerã. 9x7.

2º set Lindo saque do Simon, ponto do Cruzeiro! 9x6.

2º set Mahamoudi saca para fora, ponto do Cruzeiro. 8x6.

2º set Ponto do time iraniano. 7x6.

2º set Saque para fora de Ghaemi, ponto para o Cruzeiro. 7x5.

2º set Evandro saca na rede, ponto do Teerã. 6x5.

2º set Ponto de saque do Evandro! Vantagem do Cruzeiro. 6x4.

2º set Ponto do time iraniano. 4x4.

2º set Isac pelo meio coloca o Cruzeiro na frente. 4x3.

2º set Ponto do Teerã. 3x3.

2º set Saque para fora do Teerã, ponto do Cruzeiro. 3x2.

2º set Mais um erro de saque do Cruzeiro, ponto do time iraniano. 2x2.

2º set Ponto de Evandro para o Cruzeiro. 2x1.

2º set Saque para fora do Cruzeiro, ponto do Teerã. 1x1.

2º set Leal marca o primeiro ponto do set. 1x0.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Isac coloca no chão! O Cruzeiro fecha o primeiro set em 25 a 23 e coloca 1 a 0 no jogo.

1º set Ponto do Teerã, que evita o fim do set. 24x23.

1º set Simon coloca no chão e dá o setpoint para o Cruzeiro! 24x22.

1º set Ataque veloz no Teerã, ponto da equipe do Irã. 23x22.

1º set Toque na rede do time iraniano, ponto do Cruzeiro. 23x21.

1º set Ponto de saque de Ghaemi, Teerã diminui. 22x21.

1º set Evandro ataca para fora, ponto do time iraniano. 22x20.

1º set Evandro explora o bloqueio do Teerã e pontua para o Cruzeiro. 22x19.

1º set Ponto de saque de Evandro! Cruzeiro abre dois de vantagem. 21x19.

1º set Erro de saque de Isac, ponto do time iraniano. 19x19.

1º set Bola desvia no bloqueio e o Cruzeiro marca um ponto importante. 19x18.

1º set Leal saca para fora, ponto do time iraniano. 18x18.

1º set Evandro na paralela pontua para o Cruzeiro. 18x17.

1º set Teerã empata novamente o set. 17x17.

1º set Leal pontua para o Cruzeiro. 17x16.

1º set Mahamoud explora o bloqueio de Leal e empata o set. 16x16.

1º set Mahamoud ataca com velocidade, ponto do Teerã. 16x15.

1º set Saque para fora! Ponto do Cruzeiro. 16x14.

1º set Ponto do time iraniano. 15x14.

1º set Bola para fora, ponto do Cruzeiro! 15x13.

1º set Ponto do Teerã. 14x13.

1º set Leal ataca com força e pontua para o Cruzeiro. 14x12.

1º set Teerã marca dois pontos em sequência e encosta no placar. 13x12.

1º set Ponto de Evandro para o Cruzeiro. 13x10.

1º set Isac ataca para fora, ponto do Teerã. 12x10.

1º set Leal pontua no ataque, Cruzeiro em vantagem. 12x9.

1º set Ponto do Teerã. 11x9.

1º set Belo rally termina com ponto de Leal para o Cruzeiro. 11x8.

1º set Erro do time iraniano, ponto do Cruzeiro! 10x8.

1º set Leal coloca no chão! 9x8.

1º set Mahamoud explora o bloqueio de Leal e empata o set. 8x8.

1º set Evandro ataca na diagonal e coloca o Cruzeiro pela primeira vez na frente do placar! 8x7.

1º set Cruzeiro começa abusando dos erros de saque, mas o jogo começa equilibrado No placar, 7x7.

1º set Ataque de Simon pelo meio, ponto do Cruzeiro. 5x5.

1º set Ponto do Teerã. 4x5.

1º set Filipe ataca na paralela, empate do Cruzeiro. 4x4.

1º set Teerã empata a partida também usando o bloqueio. 3x4.

1º set Bloqueio do Cruzeiro! 3x3.

1º set Mahamud também erra, ponto do Cruzeiro. 2x2.

1º set Saque na rede de Simon, ponto do Sarmayeh. 1x2.

1º set Leal empata o set. 1x1.

1º set O primeiro ponto é do time iraniano. 0x1.

COMEÇA O JOGO!

As equipes se preparam para o início da partida!

O Lube Civitanova venceu a partida contra o anfitrião Zaksa Kedzierzyn-Kozle e agora o Cruzeiro precisa vencer as duas partidas que restam para se classificar à semifinal.

O jogo irá atrasar alguns minutos por conta da partida anterior, que foi decidida apenas no tiebreak.

Fique ligado! A partida entre Sada Cruzeiro x Sarmayeh Bank acontece às 17h30 (de Brasília) desta quarta-feira (13). A VAVEL Brasil transmite o tempo real! Até logo mais!

Fique de Olho: Simon

O central cubano é uma das armas do Cruzeiro na defesa. Simon se destacou na estreia contra o Civitanova por conta dos bloqueios, que pode ser mais um triunfo na partida de logo mais.

Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro

Fique de olho: Shahram Mahmoudi

Oposto do Sarmayeh, Mahmoudi também é titular da Seleção de Vôlei do irã. O jogador iraniano se destaca em diversos fundamentos dentro de quadra e é uma das principais armas da equipe para desbancar o Cruzeiro.

Foto: Divulgação/twitter

Na abertura da competição, o Sarmayeh Bank até começou a partida surpreendendo ao vencer os dois primeiros períodos, mas permitiu a virada do Zaksa Kedzierzyn-Kozle. O time da casa e atual campeão Polonês venceu o confronto por 3 sets a 2 (19/25, 20/25, 25/16, 31/29 e 17/15).

O técnico Marcelo Méndez comentou sobre a estreia do time mineiro e o que espera.da próxima partida. "O Civitanova fez um ótimo jogo e eu acredito que a principal diferença hoje foi o saque. Mas amanhã é outro dia, temos que melhorar o que tiver que melhorar, colocar a cabeça no lugar e nos concentrar para a próxima partida. Nosso objetivo agora é jogar bem e brigar muito para chegar às semifinais."

Sem tempo para lamentar, o Cruzeiro entra em quadra novamente nesta quarta, com a necessidade da vitória para permanecer com boas chances de ir à semifinal. O adversário da vez será a equipe iraniana do Sarmayeh Bank, atual campeão asiático e debutante no Mundial de Clubes.

Tricampeão do torneio, o Sada Cruzeiro chega para esta edição defendendo a manutenção da taça em terras brasileiras. Após a estreia com derrota para o atual campeão italiano, Lube Civitanova, pelo placar de 3 sets a 0, (21/25, 16/25 e 18/25). Agora, o time mineiro precisa buscar a reabilitação para não se complicar na busca pelo tetracampeonato da competição mundial.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances do jogo entre Sada Cruzeiro x Sarmayeh Bank, que acontece nesta quarta-feira (13), na cidade de Opole, na Pôlonia, pela segunda rodada do Mundial de Clubes de Vôlei 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h30 (de Brasília). Fique conosco!