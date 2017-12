Resultado Sada Cruzeiro x Zaksa Kedzierzyn-Kozle pelo Mundial de Clubes de vôlei (3-0)

Encerramos a transmissão por aqui, agradecendo a sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Mundial e o Vôlei brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa tarde!

Caso o Sada Cruzeiro se classifique em primeiro do grupo, joga no sábado (16), às 17h30 (horário de Brasília). Na hipótese de ser segundo colocado, joga no mesmo dia, mas às 14h30 (também no horário de Brasília).

O adversário do time celeste sai da partida do Grupo B entre Belchatow (POL) x Zenit Kasan (RUS).

O Sada Cruzeiro vence o Zaksa Kedzierzyn-Kozle por 3 sets a 0, (25/13, 32/30 e 25/20) chega a seis pontos conquistados e agora espera a partida entre Lube Civitanova x Sarmayeh Bank para saber em qual posição irá se classificar no grupo.

O ponteiro Leal foi o maior pontuador da partida com 18 tentos para o Sada Cruzeiro.

3º set Ataque de Evandro pega no bloqueio e o jogo termina! Cruzeiro fecha o set em 25 a 20, faz 3 sets a 0 na partida e se classifica para as semifinais do Mundial!

3º set Saque na rede do Cruzeiro, ponto do time polonês. 24x20.

3º set Zaksa ataca para fora, matchpoint para o Cruzeiro! 24x19.

3º set Ponto do Cruzeiro. 23x19.

3º set Saque na rede de Simon, ponto do Zaksa. 22x19.

3º set Saque na rede do time polonês, ponto do Cruzeiro. 22x18.

3º set Ponto de saque do Zaksa. 21x18.

3º set Novamente ponto do Zaksa. 21x17.

3º set Torres na diagonal, ponto do Zaksa. 21x16.

3º set Leal explora o bloqueio e pontua para o Cruzeiro. 21x15.

3º set Bola para fora do Zaksa, ponto do Cruzeiro! 20x15.

3º set Ponto do Zaksa. 19x15.

3º set Zaksa se atrapalha no ataque, ponto do Cruzeiro. 19x14.

3º set Filipe fica no bloqueio, ponto do Zaksa. 18x14.

3º set Isac erra o saque, ponto do Zaksa. 18x13.

3º set Filipe explora o bloqueio adversário, ponto do Cruzeiro. 18x12.

3º set Saque na rede de Leal, ponto do Zaksa. 17x12.

3º set Evandro explora o bloqueio e pontua para o Cruzeiro. 17x11.

3º set Ponto do Zaksa. 16x11.

3º set Erro de saque do Zaksa, ponto do Cruzeiro! 16x10.

3º set Ponto do Zaksa. 15x10.

3º set Simon IMPARÁVEL! Mais um ponto de saque do cubano. 15x9.

3º set Ponto de saque de Simon, Cruzeiro abre boa vantagem no set. 14x9.

3º set Depois de uma defesa espetacular, Leal encara o bloqueio triplo do Zaksa e marca para o Cruzeiro. 13x9.

3º set Isac pelo meio, ponto do Cruzeiro! 12x9.

3º set Simon marca outro ponto para o Cruzeiro! 11x9.

3º set Simon pontua para o Cruzeiro. 10x9.

3º set Evandro saca na rede, ponto do Zaksa. 9x8.

3º set Torres ataca para fora, ponto do Cruzeiro. 9x7.

3º set Bola para fora do Cruzeiro, Zaksa encosta. 8x7.

3º set Zaksa explora o bloqueio de Simon e pontua. 8x6.

3º set Filipe pontua para o Cruzeiro. 8x5.

3º set Bloqueio do Zaksa, ponto da equipe polonesa. 7x5.

3º set Erro de Filipe, ponto do Zaksa. 7x4.

3º set Torres pontua para o Zaksa. 7x3.

3º set Evandro ataca e a bola resvala no bloqueio do Zaksa, ponto do Cruzeiro. 7x2.

3º set Ponto de saque de Leal! Cruzeiro abre vantagem. 6x2.

3º set Isac pelo meio, ponto do Cruzeiro. 5x2.

3º set Ponto do Zaksa. 4x2.

3º set Mais um ponto do Cruzeiro. 4x1.

3º set Evandro pelo meio carimba o adversário, ponto do Cruzeiro! 3x1.

3º set Erro de saque de Simon, primeiro ponto do Zaksa. 2x1.

3º set Torres ataca para fora, ponto do Cruzeiro. 2x0.

3º set Leal abre o placar para o Cruzeiro. 1x0.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Ponto de saque de Evandro!! O Cruzeiro fecha um set disputadíssimo em 32 a 30, abre 2 a 0 no placar e coloca "uma mão" na semifinal!

2º set Filipe explora o bloqueio, ponto do Cruzeiro e setpoint. 31x30.

2º set Bola boa do Zaksa. 30x30.

2º set Saque para fora do Zaksa. Setpoint para o Cruzeiro. 30x29.

2º set Saque para fora de Leal, empata o Zaksa. 29x29.

2º set Ace de Leal!! Setpoint para o Cruzeiro! 29x28.

2º set Saque na rede do Zaksa, tudo igual. 28x28.

2º set Quarto setpoint para o Zaksa. 27x28.

2º set Leal empata o set novamente, ponto do Cruzeiro. 27x27.

2º set Simon saca na rede, setpoint Zaksa. 26x27.

2º set Leal empata novamente, que set é esse!!! 26x26.

2º set Um rally espetacular termina em outro setpoint pro Zaksa. 25x26.

2º set Leal enfia a bola no chão! Empate do Cruzeiro. 25x25.

2º set Filipe ataca para fora. Setpoint para o Zaksa. 24x25.

2º set Zaksa explora o bloqueio do Cruzeiro e empata o set. 24x24.

2º set Evandro na paralela dá o setpoint para o Cruzeiro. 24x23.

2º set Filipe erra e o Zaksa pontua. 23x23.

2º set Foi a vez do Cruzeiro sacar na rede, ponto do Zaksa. 23x22.

2º set Saque na rede de Torres, ponto do Cruzeiro! 23x21.

2º set Ponto do Zaksa. 22x21.

2º set Ponto para o Cruzeiro! O time mineiro abre vantagem num momento crucial do set. 22x20.

2º set Ponto para o Cruzeiro, que passa a frente pela primeira vez no set. 21x20.

2º set Serginho marca um ponto improvável para o Cruzeiro! 20x20.

2º set Torres coloca no chão, ponto do Zaksa. 19x20.

2º set Saque para fora do Zaksa, tudo igual no set. 19x19.

2º set Ponto do Zaksa. Muito equilíbrio no set. 18x19.

2º set Evandro ataca com segurança, ponto do Cruzeiro. 18x18.

2º set Ponto para o Zaksa. 17x18.

2º set Leal pontua e o Cruzeiro empata o set! 17x17.

2º set Bloqueio de Simon! Encosta no placar do set o Cruzeiro! 16x17.

2º set Erro de ataque do Zaksa, ponto para o Cruzeiro. 15x17.

2º set Simon explora o bloqueio e pontua para o Cruzeiro. 14x17.

2º set Diagonal absurda do Zaksa. 13x17.

2º set Filipe pontua para o Cruzeiro. 12x16.

2º set Ponto de bloqueio do Zaksa. 11x16.

2º set Saque para fora de Torres, ponto para o Cruzeiro. 11x14.

2º set Bola de check do Zaksa! 10x14.

2º set Evandro pontua para o Cruzeiro! 10x13.

2º set Ponto do Zaksa. 9x13.

2º set Ponto do Cruzeiro. 9x12.

2º set Saque para fora de Simon, ponto do Zaksa. 8x12.

2º set Ponto de saque de Simon para o Cruzeiro! 8x11.

2º set Ataque potente de Evandro, ponto do Cruzeiro. 7x11.

2º set Zaksa começa o set com boa vantagem no marcador. 6x11.

2º set Ponto de contra-ataque do Zaksa. 6x10.

2º set Saque na rede do Zaksa, ponto do Cruzeiro. 6x9.

2º set Novo ponto de saque do Zaksa. 5x9.

2º set Ponto de saque do time polonês, que abre vantagem no set. 5x8.

2º set Evandro saca para fora, ponto do Zaksa. 5x7.

2º set Evandro marca para o Cruzeiro. 5x6.

2º set Saque na rede de Isac, ponto do Zaksa. 4x6.

2º set Evandro na paralela pontua para o Cruzeiro, 4x5.

2º set Evandro ataca para fora, ponto do Zaksa. 3x5.

2º set Ataque de Leal, ponto do Cruzeiro. 3x4.

2º set Novo ponto do Zaksa. 2x4.

2º set Ponto de ataque do Zaksa. 2x3.

2º set Saque na rede do Zaksa, ponto do Cruzeiro. 2x2.

2º set Segundo ponto do Zaksa no set. 1x2.

2º set Saque para fora de Filipe, ponto do Zaksa. 0x1.

COMEÇA O SEGUNDO SET

1º set Evandro fecha o primeiro set em 25x13, gandre início de partida do Cruzeiro.

1º set Ponto de ataque do Zaksa. 24x13.

1º set Na diagonal, Evandro dá o setpoint para o Cruzeiro. 24x12.

1º set Saque para fora de Leal, ponto do Zaksa. 23x12.

1º set Mais um ponto de saque de Leal, impressionante! 23x11.

1º set Ponto de saque de Leal! 22x11.

1º set Filipe deixa o Cruzeiro com uma bela vantagem no set. 20x11.

1º set Lindo rally! A bola do time polonês não passa. É ponto do Cruzeiro! que primeiro set do time mineiro. No placar, 18x10.

1º set Leal explora o bloqueio do time da Polônia, ponto do Cruzeiro. 18x10.

1º set Evandro na bola de canto, ponto do Cruzeiro. 16x10.

1º set Ponto do Zaksa. 15x10.

1º set Bloqueio do Cruzeiro! Ponto de Leal. 15x9.

1º set Evandro fura o bloqueio polonês, ponto do Cruzeiro. 14x9.

1º set Ponto de saque de Simon! 13x9.

1º set Simon pelo meio coloca a bola no chão, ponto do Cruzeiro. 12x9.

1º set Explorando o bloqueio o time polonês marca novamente. 10x8

1º set Filipe coloca no fundo da quadra e desafoga o Cruzeiro. 9x7.

1º set Dois pontos de saque do time polonês, reação na partida. 8x7.

1º set Saque na rede de Isac, ponto do Zaksa. 8x5.

1º set Isac na largadinha pelo meio, ponto do Cruzeiro. 9x4.

1º set Ponto do Zaksa. No placar, 8x4.

1º set A bola do Kozle fica na rede, ponto do Cruzeiro! 8x3.

1º set Saque potente de Leal, ponto do Cruzeiro! 7x3.

1º set Erro do time polonês, Cruzeiro abre vantagem. 6x3.

1º set Leal ataca e pontua para o Cruzeiro. 5x3.

1º set Torres pontua para o time da Polônia. 4x3.

1º set Mais um ponto do Cruzeiro, Isac pela diagonal. 4x2.

1º set Leal coloca no chão, ponto do Cruzeiro! 3x2.

1º set O time polonês empata o jogo. 2x2.

1º set Ponto do Cruzeiro! 2x0.

1º set Ponto do Cruzeiro, Simon pelo meio abre o placar. 1x0.

COMEÇA O JOGO!

Equipes em quadra para o jogo decisivo!

COMBINAÇÕES!

Se o Cruzeiro vencer os poloneses nesta quinta e o Civitanova perder por 3 a 0 ou 3 a 1 para o Sarmayeh Bank, a Raposa avança em primeiro.



Se o Cruzeiro vencer por 3 sets a 2, só pode passar em segundo.



Se o Cruzeiro perder por qualquer placar, será eliminado do Mundial de Clubes de 2017.

OUTRO JOGO!

Ainda no grupo A, Lube Civitanova e Sarmayeh Bank jogam às 17h30 para definirem de vez o grupo.

TRAJETÓRIA!

Após perder na estreia para o italiano Lube Civitanova, o Cruzeiro se recuperou e venceu o Sarmayeh Bank, do Irã. Pelo revés no primeiro jogo, a equipe "jogará a vida" frente aos poloneses do Zaksa.



Sada Cruzeiro 0x3 Lube Civitanova

Sada Cruzeiro 3x0 Sarmayeh Bank

Sada Cruzeiro x Zaksa Kedzierzyn-Kozle

1º Lube Civitanova 5 pontos 2º Zaksa Kedzierzyn-Kozle 3 pontos 3º Sada Cruzeiro 3 pontos 4º Sarmayeh Bank 2 pontos

PARA CHEGAR À SEMI!

O Cruzeiro está na terceira colocação do seu grupo, do qual avançam os dois primeiros para a semifinal. O Lube Civitanova é o líder do grupo A, ao passo que o Zaksa Kedzierzyn-Kozle está na segunda posição. Se o Cruzeiro vencer, avança.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco, na VAVEL Brasil, as emoções do duelo entre Sada Cruzeiro e Zaksa Kedzierzyn-Kozle, pelo Mundial de Clubes de vôlei. A bola sobe às 14h30.