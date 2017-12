Sada Cruzeiro atropela Zaksa e avança à semifinal do Mundial de Clubes

O Sada Cruzeiro bateu o Zaksa Kedzierzyn-Kosle, da Polônia, por 3 sets a 0, pelo Mundial de Clubes de vôlei masculino, e avançou para a semifinal. As duas equipes precisavam da vitória para passar para a próxima fase da competição, já que ambas tinham três pontos. O time mineiro dominou o jogo e fechou a partida com parciais de 25/13, 32/30 e 25/20. Com o bom resultado, o Cruzeiro fechou a fase de grupos com seis pontos e ficou na segunda posição do Grupo A.

O próximo jogo do Sada será no sábado (16), às 14h30, contra Zenit Kazan (RUS), que terminou a fase de grupos na liderança do grupo B. Cruzeiro e Kazan decidiram as duas últimas edições do Mundial de Clubes de Vôlei, em 2015 e 2016. Nos dois casos, a Raposa saiu de quadra com triunfos e consequentes títulos.

Diferentemente do primeiro jogo, no qual a equipe mineira foi derrotada pelo Lube Civitanova, da Itália, os ataques foram muito mais eficientes, e os saques entraram bem, fazendo diferença nos sets. A partida não apresentou grandes dificuldades para o time mineiro. O primeiro set foi tranquilo, o time entrou concentrado, com saques pesados e conseguiu a vitória com facilidade.

A segunda parcial foi a única que levou perigo, uma parcial bem mais equilibrada. O Zaksaa chegou a ficar com uma boa vantagem no placar, mas o Cruzeiro conseguiu reverter a situação e fechar o set. Já a terceira e última parcial foi dominada pela Raposa de novo. Os brasileiros voltaram ainda melhores e seguraram todas as reações da equipe polonesa, fechando o jogo.