Sada Cruzeiro cai diante do Zenit Kazan e adia sonho do Tetra Mundial

O sonho do Sada Cruzeiro de conquistar o mundo pela quarta vez chegou ao fim. Na tarde deste sábado (16), a equipe celeste foi superada pelo Zenit Kazan na semifinal do campeonato mundial, disputado na Polônia. A derrota por 3 sets a 0, com parcais de 25/23, 25/19 e 25/18 eliminou o time brasileiro da competição. O ponteiro cubano León foi o maior pontuador da partida, com 20 acertos.

Com a vitória, o Zenit Kazan chega a decisão do torneio sem perder nenhum set na competição. Agora, o time russo aguarda o vencedor da partida entre Skra Belchatow x Lube Civitanova, que acontece logo mais, às 17h30 (horário de Brasília). A Raposa, por sua vez, aguarda o perderdor do duelo citado para disputar a medalha de bronze. O confronto acontecerá nesse domingo, às 14h30 (horário de Brasília).

Confira lance a lance da partida

3º set Anderson coloca ponto final na partida. O Zenit Kazan fecha o terceiro set em 25 a 18, faz 3 sets a 0 e conquista a vaga na final do Mundial de Clubes.

3º set Erro de ataque do Zenit, ponto cruzeirense. 18x24.

3º set Ponto do Zenit Kazan, que chega ao matchpoint na partida. 17x24.

3º set Leal coloca no chão para o Cruzeiro. 17x23.

3º set Leon o bloqueio simples para Alemão, ponto do Zenit. 16x23.

3º set Leon explora o bloqueio do Cruzeiro. 16x22.

3º set Simon pelo meio pontua para o Cruzeiro. 16x21.

3º set Leon na diagonal crava a bola no chão. 15x21.

Marcelo Mendez para o jogo novamente.

3º set Ponto de saque de Anderson, o Zenit Kazan se aproxima da vaga na final. 15x20.

3º set Alemão saca para fora, ponto do Zenit. 15x19.

3º set Simon na largadinha, no contra-ataque, ponto do Cruzeiro! 15x18.

3º set Ponto do Cruzeiro. 14x18.

Marcelo Mendez para o jogo.

3º set Anderson explora o bloqueio do Cruzeiro. 13x18.

3º set Leal ataca no chão, ponto do Cruzeiro. 13x17.

3º set Leal saca na rede, ponto para o Zenit. 12x17.

3º set Leon saca para fora, ponto do Cruzeiro. 12x16.

3º set Crava a bola no chão o time do Zenit. 11x16.

3º set leal fica no bloqueio do Zenit. 11x15.

3º set Leal ataca para fora, ponto do Zenit. 11x14.

3º set Leal ataca no chão, ponto do Cruzeiro. 11x13.

3º set Erro de saque de Simon, ponto do Zenit. 10x13.

3º set Ponto do Cruzeiro. 10x12.

3º set Saque na rede de Filipe, ponto do Zenit. 9x12.

3º set Arbitragem confusa neste terceiro set. Ponto para o Cruzeiro na confusão. 9x11.

3º set Simon pelo meio pontua para o Cruzeiro. 8x11.

3º set Ponto do Zenit na bola de meio. 7x11.

3º set Saque na rede do Zenit, ponto do Cruzeiro. 7x10.

3º set Evandro para no bloqueio do Zenit. 6x10.

3º set Leon na pipe crava no chão, ponto do Zenit. 6x9.

3º set Isac pelo meio pontua para o Cruzeiro. 6x8.

3º set Mais um ponto do Zenit Kazan, o time russo abre vantagem no set. 5x8.

3º set Anderson explora o bloqueio do Cruzeiro, ponto do Zenit. 5x7.

3º set Erra o saque Leon, ponto do Cruzeiro. 5x6.

3º set Ponto de saque de Leon. 4x6.

3º set Cachopa saca para fora, ponto do Zenit. 4x5.

3º set Isac pontua pelo meio marca para o Cruzeiro. 4x4.

3º set Jogada de meio de Volvich, ponto do Zenit. 3x4.

3º set Simon explora o bloqueio adversário. 3x3.

3º set Ponto do Zenit. 2x3.

3º set Anderson saca para fora, ponto do Cruzeiro. 2x2.

3º set Zenit pontua no set. 1x2.

3º set Filipe na paralela empata o set. 1x1.

3º set Arbitragem marca ponto polêmico para o Zenit. 0x1.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Saque para fora de Leal. O Zenit fecha o segundo set em 25 a 19, abre 2 a 0 na partida e se aproxima da vaga na final.

2º set Ponto de Uriarte para o Cruzeiro. 19x24.

2º set Anderson na bola de fundo-meio dá o setpoint para o Zenit Kazan. 18x24.

2º set Ataque do Zenit para no bloqueio do Cruzeiro novamente! 18x23.

2º set Ponto de ataque do Zenit. 17x23.

2º set Bloqueio de Leal, ponto do Cruzeiro! 17x22.

Técnico russo pede tempo.

2º set Ponto de Leal para o Cruzeiro! 16x22.

2º set Ponto de Alemão na diagonal, Cruzeiro tenta voltar para o jogo. 15x22.

2º set Simon coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 14x22.

2º set Ponto de saque do Zenit. 13x22.

2º set Filipe erra o saque, ponto do Zenit. 13x21.

2º set Leal na pipe pontua para o Cruzeiro. 13x20.

2º set Volvich pontua no ataque para o Zenit. 12x20.

2º set Evandro na diagonal, ponto do Cruzeiro. 12x19.

2º set Os russos dominam o segundo set, mais um ponto. 11x19.

2º set Saque de Isac para fora, ponto do Zenit. 11x18.

2º set Filipe vence o triplo do Zenit, ponto do Cruzeiro. 11x17.

2º set Ponto de saque do Zenit. 10x17.

2º set Ponto do Zenit. 10x16.

2º set Ponto de xeque de Isac, Cruzeiro diminui. 10x15.

2º set Leon ganha a disputa na rede e pontua para o Zenit. 9x15.

2º set Isac coloca a bola no chão, ponto do Cruzeiro. 9x14.

Marcelo Mendez para o jogo novamente.

2º set Saque sensacional de Anderson, ponto do Zenit. 8x14.

2º set Leal fica no bloqueio triplo do Zenit. No placar, 8x13.

2º set Ponto do Zenit. 8x12.

2º set Simon pelo meio marca para o Cruzeiro. 8x11.

O técnico Marcelo Mendez para o jogo.

2º set Ponto de saque do Zenit. 7x11.

2º set Erro defensivo do Cruzeiro, ponto do Zenit. 7x10.

2º set Leal coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 7x9.

2º set Saque na rede de Evandro, ponto do Zenit. 6x9.

2º set Saque para fora de Leon, ponto do Cruzeiro. 6x8.

2º set Ponto de saque de Leon. 5x8.

2º set Ponto de ataque de Leon. 5x7.

2º set Filipe explora o bloqueio triplo do Zenit, ponto do Cruzeiro. 5x6.

2º set Leon na diagonal, ponto do Zenit. 4x6.

2º set Ataque do Zenit na diagonal. 4x5.

2º set Leal ataca em cima do bloqueio adversário, ponto do Cruzeiro. 4x4.

2º set Saque para fora de Uriarte, ponto de Zenit. 3x4.

2º set Isac coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 3x3.

2º set Saque para fora de Simon, ponto do Zenit. 2x3.

2º set Ponto de saque de Simon! O Cruzeiro empata o set. 2x2.

2º set Simon coloca no chão, primeiro ponto do Cruzeiro. 1x2.

2º set Largadinha da equipe russa, que abre vantagem no set. 0x2.

2º set Evandro ataca para fora, o primeiro ponto é do Zenit. 0x1.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Erro do Cruzeiro no ataque, o Zenit fecha o primeiro set em 25 a 23 e faz 1 a 0 no jogo.

1º set Um rally sensacional termina em ponto do Zenit. 23x24.

1º set O Cruzeiro empata o set explorando o bloqueio do adversário! 23x23.

1º set Saque na rede do Zenit, ponto do Cruzeiro. 22x23.

1º set Leon marca para o Zenit. 21x23.

1º set Alekseev saca na rede, ponto do Cruzeiro. 21x22.

1º set Leal fica no bloqueio triplo da equipe russa. 20x22.

1º set Ponto de Leal! O Cruzeiro encosta no placar. 20x21.

1º set Bola de xeque de Isac, ponto do Cruzeiro. 19x21.

1º set Evandro ataca e coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 18x21.

1º set Cruzeiro se atrapalha e o ponto vai para o Zenit. 17x21.

1º set Leon vence o bloqueio de Uriarte, ponto do Zenit. 17x20.

1º set Ponto do Zenit. 17x19.

1º set Ponto de saque de Simon! É do Cruzeiro. 17x18.

1º set Simon coloca no chão, ponto do Cruzeiro. 16x18.

1º set Filipe zaca na rede. 15x18.

1º set Saque para fora do Zenit, ponto do Cruzeiro. 15x17.

1º set Simon fica no bloqueio, ponto do Zenit. 14x17.

1º set Saque para fora de Evandro, ponto da equipe russa. 14x16.

1º set Saque para fora de Leon, ponto do Cruzeiro. 14x15.

1º set Ataque para fora de Evandro, ponto do Zenit. 13x15.

1º set Leon está demais nesse começo, ponto do Zenit. 13x14.

1º set Linda bola de Evandro! Ponto do Cruzeiro! 13x13.

1º set Na bola de xeque Leon coloca no chão. 12x13.

1º set Leon marca para o Zenit. 11x11.

1º set Ponto de bloqueio do Cruzeiro! 11x10.

1º set Saque do Zenit fica na rede, ponto do Cruzeiro. 10x10.

1º set Leon na pipe de novo, ponto do Zenit. 9x10.

1º set Leal explora o bloqueio e empata para o Cruzeiro. 9x9.

1º set Leon na pipe marca para o Zenit. 8x9.

1º set Simon pelo meio crava no chão, ponto do Cruzeiro. 8x8.

1º set Ataque para fora de Filipe, ponto do Zenit, que passa a frente no placar. 7x8.

1º set Evandro ataca pelo corredor e marca para o Cruzeiro. 7x6.

1º set Leon empata o set no ataque. 6x6.

1º set Saque na rede do Zenit, ponto do Cruzeiro. 6x5.

1º set Filipe não passa pelo bloqueio de Leon e o Zenit empata o set. 5x5.

1º set Cruzeiro começa a partida com vantagem no placar. 5x4.

COMEÇA A PARTIDA!

EQUIPES EM QUADRA, VAI COMEÇAR A PARTIDA!

Fique ligado! A semifinal entre Sada Cruzeiro x Zenit Kazan acontece neste sábado (16), às 14h30 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real da partida, fique conosco! Até logo mais.

O novo confronto aconteceu pela finalíssima de 2016. Cruzeiro e Zenit se enfrentaram novamente na cidade de Betim, em Minas Gerais. E novamente a vitória do time celeste veio em grande estilo, com um 3 sets a 0 (25/21, 25/23 e 25/15) os mineitos se sagrariam Tricampeões Mundiais.

Essa é a quarta vez que Sada Cruzeiro e Zenit Kazan irão se enfrentar pelo Campeonato Mundial. O primeiro duelo aconteceu em 2015, pela fase inicial do torneio. Jogando em casa, o time celeste foi derrotado pelos russos por 3 sets a 1 (25/20, 25/18, 19/25 e 25/20). Mesmo terminando em segundo lugar, o Cruzeiro se tornaria bicampeão mundial vencendo a partida por 3 sets a 1 (25/20, 21/25, 27/25 e 25/21) em cima do mesmo Zenit, naquele ano.

Fique de olho: Wilfredo León

O ponteiro cubano naturalizado polonês, atua pelo time russo, é versátil e costuma pontuar em todos os fundamentos. León é uma das armas do Zenit para a conquista do primeiro título Mundial da equipe.

Foto: Divulgação/Zenit Kazan

Adversário do Cruzeiro na semifinal, o Zenit Kazan encerrou a primeira fase com o melhor aproveitamento entre os times do torneio. Além de líder do grupo B com nove pontos conquistados, a equipe não perdeu nenhum set. Atual campeão da Liga dos Campeões, os russos venceram os jogos contra os argentinos do Personal Bolivar (25/20, 25/19 e 25/17), o time chinês do Shanghai VC (25/15, 25/16 e 25/21) e o time convidado do país-sede, Skra Belchatow (29/27, 25/20 e 25/16).

Fique de olho: Simon

Mais uma vez o ponteiro cubano naturalizado brasileiro aparece como destaque do Cruzeiro. Simon é um dos pilares da equipe mineira em busca da conquista do Tetracampeonato Mundial.

Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro

Um dos destaques da equipe no Mundial, Simon, ponteiro cubano naturalizado brasileiro, falou sobre a evolução do Cruzeiro no torneio. "O nosso primeiro jogo foi ruim, chegamos no nível do Brasil e aqui é muito diferente. O jogo é muito mais rápido. Não estamos acostumados a jogar no frio da Europa e tivemos pouco tempo de adaptação. Acho que estávamos tensos por ser o primeiro jogo do Mundial, que esperamos por muito tempo. Mas depois dessa estreia, conseguimos nos soltar e agora estamos jogando muito bem. Isso é importante para o grupo. Agora garantimos nosso lugar na fase final em Cracóvia. É jogar da maneira que jogamos contra os poloneses e tentar fazer até um pouco melhor. Continuaremos brigando, viemos aqui para lutar por cada resultado e acho que estamos no caminho certo."

O técnico Marcelo Mendez comentou sobre o que espera do duelo de logo mais. "Com certeza será uma semifinal muito forte, entre duas grandes equipes. Este Mundial é muito disputado e não há jogo fácil. Todos são complicados e temos que nos preparar muito bem para enfrentar o Zenit Kazan. Nas duas últimas partidas que fizemos, contra o time do Irã e o Zaksa, da Polônia, nossa equipe mostrou muita evolução em todos os fundamentos e fiquei muito feliz com esse crescimento. Agora é descansar um pouco, ir para Cracóvia e seguirmos com tudo para a reta final do Mundial."

Três vezes campeão Mundial (2013, 2015 e 2016), o time mineiro se consolidou como um dos melhores do Vôlei masculino no mundo e agora vai em busca do Tetracampeonato, na Polônia.

A equipe brasileira terminou a primeira fase do torneio como segunda colocada do grupo A, com seis pontos ganhos - duas vitórias e uma derrota. Após o revés na estreia para o time italiano do Lube Civitanova pelo placar de 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 25/18) o Cruzeiro encarou duas decisões em sequência. No entanto, acostumado com a pressão, eliminou os iranianos do Sarmayeh Bank e logo após, derrotou o Zaksa Kedzierzyn-Kozle, representante da cidade-sede, ambos por 3 sets a 0, (25/23, 25/20 e 25/22) e (25/13, 32/30 e 25/20) respectivamente.

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Iniciamos a transmissão da partida entre Sada Cruzeiro e Zenit Kazan, pela primeira semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei 2017. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 14h30, na Tauron Arena, na cidade da Cracóvia (POL).