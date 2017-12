Copa Brasil: CBV divulga tabela do torneio masculino e confirma semifinais do feminino

Taubaté é o atual campeão da Copa Brasil de vôlei masculino Foto: Bruno Miani/Inovafoto/CBV

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta segunda-feira (18), a tabela da Copa Brasil de vôlei masculino. A quarta edição do torneio será disputada em janeiro de 2018, e terá o ginásio do Sesi-SP, na Vila Leopoldina, em São Paulo, como palco da fase final.

Em sua fase classificatória, a competição contará com as seis melhores equipes do turno da Superliga Masculina 2017/18: Sada Cruzeiro (MG), Sesc RJ, EMS Taubaté Funvic (SP), Minas Tênis Clube (MG), Corinthians-Guarulhos (SP) e Vôlei Renata (SP). Por ser sede da fase decisiva, o Sesi-SP entrará diretamente nas semifinais, mesmo tendo encerrado a primeira fase da Superliga na sétima colocação.

As semifinais serão disputadas no dia 25 de janeiro, com os vencedores dos seguintes confrontos: Sada Cruzeiro x Campinas contra Sesc-RJ x Corinthians e Sesi-SP contra o vencedor de Taubaté x Minas.

Tabela da Copa Brasil Masculina

Fase classificatória

09.01 – Sada Cruzeiro (1º) x Vôlei Renata (6º), às 20h, no Riacho, em Contagem (MG)

09.01 – Sesc RJ (2º) x Corinthians-Guarulhos (5º), às 17h, no Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ)

09.01 – EMS Taubaté Funvic (3º) x Minas Tênis Clube (4º), às 20h, no Abaeté, em Taubaté (SP)

Semifinais

25.01 – Vencedor do jogo 1º x 6º x Vencedor de 2º x 5º, às 20h, no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

25.01 – Sesi-SP x Vencedor do jogo 3º x 4º, às 17h30, no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

Final

27.01- Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 5, às 21h30, no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

Semifinais do naipe feminino são confirmadas

Com a definição das equipes semifinalistas, a CBV também divulgou os horários dos jogos da fase final do torneio, que será disputada no ginásio Jones Mimoso, em Lajes, Santa Catarina. O clássico mineiro entre Praia Clube x Minas abrirá os trabalhos no dia 18 de janeiro, às 19h (de Brasília). Na sequência, às 21h30, a maior rivalidade do voleibol nacional estará em quadra: Rio de Janeiro x Osasco. A decisão acontecerá no dia seguinte, no mesmo local das semifinais.

Tabela

Quartas de final

14.12 – Camponesa/Minas (MG) 3 x 1 Fluminense (RJ), às 20h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) (25/15, 23/25, 27/25 e 25/20)



15.12– Dentil/Praia Clube (MG) 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), às 19h30, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG) (25/16, 25/16 e 25/14)



15.12– Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros (SP), às 20h, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ) (23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12)



15.12– Vôlei Nestlé (SP) 3 x 0 Hinode Barueri (SP), às 19h30, no José Liberatti, em Osasco (SP) (25/15, 25/20 e 25/15)

Semifinal

18.01 – Dentil/Praia Clube x Camponesa/Minas, às 19h, no Jones Mimoso, em Lages (SC)



18.01– Sesc RJ x Vôlei Nestlé, às 21h30, no Jones Mimoso, em Lages (SC)

Final

19.01– Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6, às 21h30, no Jones Mimoso, em Lages (SC)