Fluminense abre segundo turno da Superliga com vitória de virada sobre Brasília

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do turno, disputado no ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília.

Assim como na estreia da Superliga Feminina 2017/18, o confronto entre BRB/Brasília e Fluminense abriu o segundo turno da competição. Na noite desta segunda-feira (18), a equipe carioca conquistou a sua sexta vitória seguida ao bater o time candango de virada, por 3 sets a 1 (22/25, 25/22, 25/15 e 25/11), no ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília.

O triunfo coloca as tricolores na terceira colocação, com 22 pontos, atrás apenas de Praia Clube (33) e Sesc-RJ (28). Todavia, a equipe carioca pode perder a posição em caso de vitória do Osasco e Camponesa/Minas, que completam a rodada nesta terça-feira. O Brasília, com sete pontos conquistados, ocupa a décima colocação, e só não faz campanha pior que Renata Valinhos (4) e Sesi-SP (1), respectivamente.

A ponteira Thaisinha ganhou o Troféu VivaVôlei como melhor jogadora da partida. A atleta avaliou o resultado da partida e destacou o poder de reação do Time de Guerreiras. "Foi uma partida bem difícil. É sempre complicado jogar em Brasília. Não começamos bem o confronto e demoramos para pegar o ritmo de jogo. No entanto, conseguimos virar a partida e conquistar essa importante vitória”, comentou.

Embora o momento na Superliga seja de ascensão, na última quinta-feira (14), o Fluminense foi eliminado da Copa Brasil de vôlei. Na oportunidade, o conjunto carioca sofreu um revés para o Camponesa/Minas, por 3 sets a 1, em Belo Horizonte.

O próximo compromisso das equipes será ainda nesta semana. No Rio de Janeiro, o Fluminense receberá o Vôlei Bauru, na sexta-feira (22), às 20h, no Hebraica. No mesmo dia, o Brasília enfrentará o Sesi-SP, às 19h, no Sesi, em Santo André (SP).