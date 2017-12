Superliga Feminina: Praia Clube, Sesc RJ e Osasco vencem na primeira rodada do returno

Foto: João Pires / Fotojump/Vôlei Nestlé

O returno da Superliga Feminina 2017/18 teve início na última segunda-feira (18), com a vitória do Fluminense sobre o BRB/Brasília. Nesta terça (19), outros cinco jogos completaram a 12ª rodada da competição. O líder Praia Clube manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar o Valinhos, enquanto Sesc-RJ passou fácil pelo lanterna Sesi-SP. Já o Osasco recuperou a terceira posição ao bater o Hinode Barueri de virada.

Praia Clube x Renata Valinhos

O Dentil/Praia Clube segue em ótima fase na temporada. Líder isolado da Superliga, a equipe mineira derrotou o Valinhos, por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/13, no ginásio Praia Clube, em Uberlândia. Mesmo desfalcado da central Walewska, que se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo, as comandadas de Paulo Coco não encontraram resistência na peleja.

A central bicampeã olímpica, Fabiana, foi o grande destaque da noite, marcando 15 pontos, sendo nove de ataque, três de bloqueio e três de saque. Com o resultado, o time mineiro permanece com folga na liderança da competição, agora com 36 pontos. O Valinhos, por sua vez, chegou a sétima derrota seguida e ocupa a vice-lanterna, com apenas quatro pontos.

O próximo compromisso das equipes será na sexta-feira (22). O líder Praia Clube vai enfrentar o São Caetano, que vem de duas vitórias seguidas, às 20h (de Brasília), no ginásio Laro Gomes, em São Caetano do Sul. Já o Valinho terá como adversário a forte equipe do Osasco, no mesmo dia e horário.

Sesc-RJ x Sesi-SP

Em mais um jogo entre times com situações extremas, levou melhor a equipe com maior pontuação. No retorno de Gabi às quadras, após a ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito, o Rio de Janeiro derrotou o Sesi-SP, lanterna da competição com apenas um ponto. A vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/14 e 25/13, mantém o Sesc-RJ na vice-liderança, com 31 pontos.

Gabi de volta às quadras quase após três meses (Foto: Reprodução/Twitter)

O Troféu VivaVôlei ficou a levantadora Roberta, que mais um vez brilhou em quadra. Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho enfrentará o Hinode Barueri, de José Roberto Guimarães. O aguardado encontro será disputado na próxima sexta-feira (22), em 21h30, no ginásio José Corrêa, em Barueri. Já o Sesi-SP buscará a recuperação diante do Brasília, também na sexta, no ginásio Sesi Santo André, no ABC Paulista.

Osasco x Hinode Barueri

Quatro dias após se enfrentarem na Copa Brasil de vôlei, Osasco e Barueri voltaram à quadra, desta vez pela Superliga. Assim como no duelo da última semana, o time osasquense triunfou diante da equipe azul. A vitória de virada por 3 sets a 1 (19/25, 25/13 e 26/24 e 25/10) aconteceu no ginásio José Liberatti, em Osasco. Com 16 acertos cada, Edimara e Tandara foram as maiores pontuadoras da partida. Entretanto, foi a central Ninkovic quem recebeu recebeu o Troféu VivaVôlei CIMED.

(Foto: João Pires / Fotojump/ Vôlei Nestlé)

Com o triunfo, o Osasco recuperou a terceira colocação, que momentaneamente estava com o Fluminense. A equipe de Zé Roberto Guimarães tem 25 pontos (oito vitórias e quatro derrotas), e fica atrás apenas do Praia Clube (36) e Sesc-RJ (31).

Na próxima partida, a última de 2017, o Osasco enfrentará o Renata Valinhos, na sexta-feira (22), às 20h, no Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos (SP). Já o Hinode Barueri, quarto colocado com 18 pontos, receberá o Sesc-RJ, na mesma data, só que às 21h30.

Resultados da primeira rodada do returno

19.12 – Vôlei Nestlé (SP) 3 x 1 Hinode Barueri (SP), às 21h30, no José Liberatti, em Osasco (SP) - Parciais: 19/25, 25/13, 26/24 e 25/10



19.12 – Dentil/Praia Clube (MG) 3 x 0 Renata Valinhos/Country (SP), às 19h30, no Praia Clube, em Uberlândia (MG) Parciais: 25/13, 25/20 e 25/13



19.12 – Vôlei Bauru (SP) 3 x 1 Pinheiros (SP), às 19h30, no Panela de Pressão, em Bauru (SP) Parciais: 25/18, 25/22, 24/26 e 25/16)



19.12 – Sesc RJ 3 x 0 Sesi-SP, às 20h, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ) Parciais: 25/20, 25/14 e 25/13



19.12 – São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) 3 x 2 Camponesa/Minas (MG), às 20h, no Lauro Gomes, em São Caetano do Sul (SP) Parciais: 25/18, 16/25, 25/22, 16/25 e 15/10



18.12 – BRB/Brasília Vôlei 1 x 3 Fluminense (RJ), às 21h, no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF) Parciais: 25/22, 22/25, 15/25 e 11/25