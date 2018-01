Reencontro: Sada Cruzeiro volta ao Riachão após dois meses e inicia venda de ingressos

Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro

Depois de conquistar a terceira colocação no Mundial de Clubes, disputado na Polônia, o Sada Cruzeiro volta atenções para as competições nacionais. O primeiro desafio será a Copa Brasil de vôlei, onde a equipe celeste enfrentará o Vôlei Renata/Campinas pela primeira fase da competição. O embate entre mineiros e paulistas acontecerá na próxima terça-feira (9), às 20h (de Brasília), no ginásio Riacho, em Contagem.

Será o retorno do time azul ao seu ginásio após mais de dois meses. A última partida do Sada Cruzeiro em casa aconteceu no dia 26 de outubro de 2017. Na oportunidade, o time comandado pelo argentino Marcelo Mendes venceu o Sesi-SP por 3 sets a 1, em partida válida pela 10ª rodada da Superliga Masculina. Na sequência a Raposa adiantou alguns jogos do torneio nacional para disputar o Mundial de Clubes e logo depois embarcou para Polônia. O ponteiro e capitão Filipe comentou sobre a ansiedade do elenco para voltar a jogar em Contagem.

“Já faz um bom tempo que não jogamos no Riachão. É a nossa casa, um lugar muito especial para nós, com uma energia incrível, e estamos com muitas saudades. E é muito bom saber que o primeiro jogo do ano vai ser diante do nosso torcedor. Esperamos que o ginásio esteja lotado, pois será uma partida importante”, declarou.

Os ingressos para a primeira partida do time celeste em 2018 podem ser adquiridos através do site centraldoseventos.com.br, ou nos pontos físicos. Confira abaixo os locais de vendas.

