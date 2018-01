Camponesa/Minas e JF Vôlei apresentam reforços para sequência da temporada

Foto: Divulgação/MTC

Depois da pausa para as festas de final de ano, as equipes mineiras começaram a se preparar para a sequência da temporada. Líder invicto da Superliga Feminina, o Praia Clube retomou as atividades na Arena Praia visando o confronto com o Fluminense. Já o Camponesa/Minas, por sua vez, apresentou a ponteira norte-americana Sonja Newcombe, contratada em dezembro. Em parceria com o Sada Cruzeiro, o JF Vôlei anunciou a aquisição do levantador Caio e do oposto Welinton, por empréstimo, até o final da temporada.

Com boa campanha na Superliga, Praia Clube volta aos trabalhos

A equipe de Uberlândia fechou o ano de 2017 com invencibilidade na Superliga Feminina. Foram 13 vitórias conquistadas e 39 pontos somados, ante 34 do vice-líder Rio de Janeiro. O triunfo sobre o time carioca, inclusive, foi um dos mais festejados. A vitória por 3 sets a 0 em plena Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro, foi a primeira na história. O resultado deu ainda mais confiança para o time do Triângulo Mineiro seguir na competição.

O técnico Paulo Coco comentou sobre o retorno das atividades, salientando a importância do tempo disponível para reabilitação das atletas.

"Algumas jogadoras sofreram lesões nesse início de Superliga, que foi muito exigente. Então, o primeiro passo foi zerar os pequenos problemas que vinham incomodando algumas delas. Além disso, recarregar as energias da sequência de jogos e treinamentos, pois o desgaste é muito grande. Obviamente, não foi só descanso. Elas tiveram o 'dever de casa' de manter a condição física que adquirimos ao longo do tempo.

De certa maneira, voltaram muito bem. Agora, é recuperar a condição técnica e tática ao longo dessas duas semanas para que possamos continuar evoluindo. Estamos concentrados na volta, no jogo contra o Fluminense. Será uma semana de preparação. A equipe carioca é difícil, vem de grandes resultados e vai exigir muito de nós", avaliou.

O Praia Clube enfrentará o Fluminense no próximo dia 14, às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). Ainda neste mês o time de Uberlândia tem um importante desafio pela Copa Brasil, diante do rival Camponesa/Minas, pela semifinal do torneio. O clássico mineiro será disputado no dia 18, quinta-feira, no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC), que sediará a fase final da competição.

Contratação de peso chega para sequência da temporada no Minas

Na última quinta-feira (4) também houve reapresentação na Areninha, no CTJK, em Belo Horizonte. O time minastenista retornou aos trabalhos com gente nova no elenco. Anunciada em dezembro, a ponteira norte-americana Sonja Newcombe chegou ao clube, onde já realizou exames médicos e se juntou ao elenco para treinamentos.

Pela Superliga Feminina, o Camponesa/Minas tem como próximo adversário o Fluminense, na Arena Minas Tênis Clube, na terça-feira (9), às 19h30 (de Brasília). O Minas é o quarto colocado no torneio nacional, com 25 pontos, atrás apenas do Osasco, Sesc-RJ e Praia Clube, respectivamente.

JF Vôlei anuncia mais dois reforços em parceria com Sada Cruzeiro

Penúltimo colocado da Superliga Masculina com apenas quatro pontos em 12 jogos disputados (duas vitórias e dez derrotas), o JF Vôlei segue reforçando seu elenco para a sequência da temporada 2017/18. O Sada Cruzeiro acertou o empréstimo de mais dois atletas de destaque da base celeste ao time do interior mineiro.

O levantador Caio e o oposto Welinton, ambos de 17 anos, vão compor o elenco do time da Zona da Mata no segundo turno da competição. Assim, o JF Vôlei passa a contar com 12 jogadores oriundos da parceria com o time de Belo Horizonte.

Levantadores: Henrique Adami e Caio

Oposto: Welinton

Ponteiros: Felipi Rammé, Vitor Lopes, Raphael Marcarini e Leonardo

Centrais: Bruno Amori, Franco Drago e Matheus Faustino

Líberos: Juan Mendez e Athos

Precisando se recuperar na Superliga, o JF Vôlei volta à quadra no próximo dia 13, sábado, às 18h (de Brasília), contra o Montes Claros no ginásio da UFJF.