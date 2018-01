Na estreia do vôlei no ano, Sesc-RJ bate Corinthians e avança às semifinais da Copa Brasil

Foto: Divulgação/CBV

A Copa Brasil abriu o ano do vôlei masculino com um confronto de estreantes. Nessa terça-feira (9), Sesc-RJ e Corinthians se enfrentaram pela fase classificatória do torneio, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, de olho em uma vaga nas semifinais. As duas equipes debutaram no cenário nacional da categoria no ano passado e agora buscam afirmação entre os grandes do esporte. Pelo confronto dessa noite, deu Sesc RJ: o time carioca controlou a partida e derrotou o rival por 3 sets a 0 (26/24, 25/17 e 25/20).

As duas equipes haviam se enfrentado apenas uma vez na história anteriormente, pela Superliga, principal competição do vôlei nacional. Em outubro de 2017, o Rio de Janeiro também levou a melhor no novo clássico interestadual ao derrotar o rival por 3 sets a 1 (25/16, 21/25, 25/21 e 25/23), em jogo disputado em solo carioca.

Com a vaga nas semifinais garantida, o Sesc-RJ vai enfrentar o Sada Cruzeiro, no dia 25 de janeiro, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo. Do outro lado da chave, por sediar a fase final da competição, o time do Sesi-SP já está garantido na semifinal e enfrentará o Taubaté.

Sesc RJ passa por Corinthians e chega à semi

Em um primeiro set de bastante equilíbrio, as duas equipes demonstraram porque têm potencial para se tornarem grandes forças do vôlei masculino nacional. Atuando fora de casa, o Corinthians buscava suas armas para surpreender o rival, tentando uma espécie de revanche por ter perdido o primeiro duelo entre as equipes no ano passado. Porém, com o apoio da torcida e frieza na hora decisiva, o Sesc-RJ fechou o o primeiro set em 26 a 24, abrindo o placar da partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Embalado por sair na frente do marcador, a equipe do técnico Giovane Gávio voltou para o segundo set querendo ampliar o placar do duelo para se aproximar da vaga nas semifinais. E assim aconteceu. Mostrando muito entrosamento e qualidade nos principais fundamentos, o time carioca dominou os paulistas durante toda a parcial e não teve muitos problemas para fechar a parcial em 25 a 17, colocando então "uma mão" na fase decisiva do torneio.

Sabendo que precisava reagir para não deixar a vaga escapar, o Corinthians tentou dificultar o jogo dos cariocas no terceiro e derradeiro set. Entretanto, não foi suficiente. Controlando a partida desde o início, o time do Rio de Janeiro deixou sobressair seu voleibol nos momentos de dificuldade e, dessa forma, venceu o rival paulista, fechando o set em 25 a 20.