Semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei são definidas com "G-4" da Superliga

As semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei de 2018 foram definidas nessa terça (9), depois de encerrados os duelos válidos pela fase classificatória. A etapa da competição nacional tem, agora, as quatro equipes que lideram o vôlei nacional atualmente, sendo as que integram as primeiras posições da Superliga Masculina.

Os paulistas Taubaté e Sesi-SP vão se enfrentar de um lado, repetindo a final da edição de 2017, ao passo que o Sada Cruzeiro vai defender Minas Gerais contra os cariocas do Sesc RJ. Os duelos acontecem no dia 25 de janeiro, enquanto a decisão está marcada para o dia 27. A fase final da Copa do Brasil masculina vai acontecer no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo, tendo o Sesi-SP como anfitrião.

Sesi-SP

Anfitrião da etapa final da Copa Brasil deste ano, o Sesi-SP foi finalista em 2017, mas perdeu para o também paulista Taubaté. Na semi, a equipe tinha batido o Sada Cruzeiro, em um jogo emocionante de cinco sets. Na Superliga 2017/2018, a equipe ocupa a terceira colocação, com 27 pontos,

O time ainda não conquistou esse torneio e entrou direto na semi por ser o time-sede da etapa final. Comandado por Rubinho, o time conta com a força de um elenco cheio de boas peças, como William, Solé, Douglas e Murilo, que vão tentar passar pelo Taubaté para chegarem à decisão do torneio.

Taubaté

Atual campeão da Copa Brasil, o Taubaté divide com o Sada Cruzeiro o posto de maior campeão do torneio: cada um possui duas conquistas. No ano passado, o time paulista bateu o Sesi na final após passar pelo Campinas na etapa classificatória. Neste ano, deixou o Minas Tênis Clube para trás.

Para esta edição, o time de Daniel Castellani não está contando com uma de suas estrelas, o ponteiro Lucareli, que se machucou. No entanto, tem grandes nomes, como o oposto Wallace, o central Eder e o ponteiro Dante. Na Superliga, o clube aparece na quarta posição.

Sada Cruzeiro

Vice-líder da Superliga, com 30 pontos, o Sada Cruzeiro tem um ponto a menos que o líder Sesc RJ, que possui um jogo a mais que os mineiros. Os times da ponta da competição nacional vão se enfrentar pela semi da Copa Brasil, assim como se enfrentarão pela Superliga no dia 13 de janeiro.

Em 2017, o Cruzeiro perdeu para o Sesi na semi e deixou a competição, a qual defendia o título. Este ano, passou pelo Vôlei/Renata até encontrar os cariocas do Sesc RJ. A equipe mineira já venceu nesta temporada o Campeonato Mineiro e a Supercopa, tendo em seu plantel nomes como Evandro, Leal, Filipe e Simon.

Sesc RJ

Após deixar o Corinthians/Guarulhos para trás, o Sesc RJ avançou na Copa Brasil de vôlei para enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Líder da Superliga, a equipe venceu a segunda divisão do torneio nacional no ano passado e vem forte. Em busca de seu primeiro título na Copa Brasil, o time de Giovane Gávio conta com jogadores experientes, como Maurício Borges e Maurício Souza.