Praia Clube supera Fluminense em jogo eletrizante e mantém invencibilidade na Superliga

INCIDENCIAS: Jogo válido pela quarta rodada do REturno da Superliga Feminina, disputado no ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ).

Como se esperava, Fluminense e Praia Clube protagonizaram uma bela partida de voleibol no encerramento da quarta rodada do returno da Superliga Feminina. Na noite deste domingo, o clube mineiro esteve ameaçado de perder sua invencibilidade, mas conseguiu três belas recuperações, sendo uma delas no tie-break, e venceu a partida, por 3 sets a 2, no ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques da partida foi a ponteira Fê Garay, eleita a melhor jogadora da partida em votação popular. Como premiação, a atleta faturou o troféu Viva Vôlei CIMED e comentou sobre a difícil partida no Rio de Janeiro.

"Foi importante termos começado o ano com essa vitória. Sabemos que enfrentamos dificuldades e também precisamos ressaltar os méritos do Fluminense que fez uma excelente partida. Foi um jogo nivelado por cima e muito brigado. Esse resultado fortaleceu o nosso grupo”, disse Fernanda Garay.

Com o resultado, o Praia Clube reassumiu a ponta da tabela, mesmo tendo um jogo a menos que seus adversários. A equipe mineira possui 41 pontos, enquanto o Sesc-RJ aparece na segunda colocação, com 40. Osasco e Camponesa/Minas completam o "G-4", com 33 e 31 pontos, respectivamente. O Fluminense é a quinta melhor equipe da competição, com 25 pontos.

Agora, a Superliga Feminina terá uma pausa, voltando a ser disputada no dia 26 deste mês para a maioria dos clubes. Mas esse tempo não será de descanso para o Praia. Na próxima quinta-feira (18), o time de Uberlândia vai enfrentar o rival Camponesa/Minas, pela semifinal da Copa Brasil. O clássico será disputado no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC), às 19h (de Brasília). O Fluminense volta à quadra no dia 27, diante do Osasco, no ginásio José Liberatti.

Resultados da quarta rodada do returno

12.01– Vôlei Bauru (SP) 3 x 1 Sesi-SP, às 19h30, no Panela de Pressão, em Bauru (SP) (25/19, 24/26, 33/31 e 25/12)



12.01– Pinheiros (SP) 2 x 3 Vôlei Nestlé (SP), às 21h30, no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP) – (22/25, 28/26, 22/25, 25/22 e 13/15)



12.01 – Camponesa/Minas (MG) 3 x 0 BRB/Brasília Vôlei (DF), às 20h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) (25/17, 25/8 e 25/22)



12.01 – São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) 0 x 3 Sesc RJ, às 20h, no Lauro Gomes, em São Caetano (SP) (18/25, 21/25 e 21/25)



12.01 – Renata Valinhos/Country (SP) 0 x 3 Hinode Barueri (SP), às 20h, no Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos (SP) (20/25, 18/25 e 19/25)

14.01 – Fluminense (RJ) 2 x 3 Dentil/Praia Clube (MG), às 20h30, no Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ) – (25/18, 15/25, 25/22, 19/25 e 11/15)