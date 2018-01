Sada Cruzeiro bate Corinthians e retoma liderança da Superliga Masculina

Na noite desta terça-feira (16), o Sada Cruzeiro derrotou o Corinthians-Guarulhos, por 3 sets a 0, em partida adiada da primeira rodada do returno da Superliga Masculina. O jogo aconteceu no Ginásio do Riacho, em Contagem, e a equipe mineira bateu o time paulista com parciais de 37/35, 27/25 e 25/20, reassumindo, assim, a liderança da competição.

Com esse resultado, o Cruzeiro fechou a rodada com 34 pontos, na ponta da tabela, enquanto o Sesc-RJ, vice-líder, possui 33. A equipe carioca tem os mesmos números que o Cruzeiro na competição: nove vitórias e duas derrotas em onze partidas. Já o Corinthians continua em sexto lugar, com 19 pontos.

No próximo fim de semana os dois times voltam a jogar. O Sada Cruzeiro receberá o Maringá, em Contagem, no sábado, às 19h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Corinthians terá um difícil duelo contra o Sesc-RJ, no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos.

Resumo da partida

O primeiro set foi o mais disputado. Apesar da pressão dos anfitriões, o Corinthians não desistia, e as equipes trocaram pontos até o 37º, quando o Sada Cruzeiro conseguiu fechar em 37 a 35. O segundo período também foi bem concorrido, mas o time mineiro esteve mais concentrado e fechou com o placar com a parcial apertada de 27 a 25. Já no último set, os donos da casa conseguiram ditar o ritmo e venceram a parcial com mais tranquilidade: 25 a 20.

O ponteiro Leal, eleito o melhor jogador em quadra e foi o maior pontuador da partida, com 13 acertos (10 de ataque, dois de bloqueio e um de ponto), teve grande importância nos momentos difíceis para o time celeste.

“Tivemos uma sequência de jogos pesada nos últimos dias e foi muito importante conseguir esse resultado hoje. A gente não tem que pensar em ficar em primeiro, ficar pensando somente na liderança, temos que pensar em melhorar nosso jogo. Para mim nós estávamos jogando um pouco abaixo, cometendo muitos erros, principalmente no saque, no contra-ataque, então temos que focar nisso primeiro, em tratar de jogar bem sempre", declarou o atacante.