Luizomar de Moura destaca motivação do Osasco após título da Copa Brasil: “Dá um algo a mais”

Com grande atuação na noite dessa sexta-feira (19), o Osasco se impôs contra o favorito Praia Clube na decisão da Copa Brasil de vôlei. Sem dificuldades, a equipe paulista fez 3 sets a 0 e garantiu o segundo título na temporada, depois do hexacampeonato paulista. O time osasquense não erguia uma taça nacional há quatro anos, quando também conquistou a Copa Brasil em 2014.

Em um momento de afirmação, o técnico Luizomar de Moura acredita que esse título vem como premiação por tudo que a equipe vem fazendo na temporada. “Foi uma vitória da persistência. Nós sabemos o que estamos passando, a dificuldade de construir esse time, mas as as atletas têm colaborado muito”, destacou o treinador.

O técnico também acredita que a conquista pode servir de embalo para o time crescer na Superliga e chegar com força aos playoffs.

“Tivemos derrotas doloridas na Superliga e com certeza ainda passaremos por dificuldades, mas uma conquista como essa é para comemorar. Vencemos o grande favorito da temporada. E ganhamos de maneira incontestável, com um 3 a 0. Isso é bom para dar aquele algo a mais para a gene continuar trabalhando”, completou Luizomar.

Agora, o Osasco volta as atenções para a Superliga Feminina. Na terceira colocação, com 33 pontos conquistados (onze vitórias e quatro derrotas), a equipe paulista vai receber o Fluminense, na próxima sexta-feira (26), às 19h30, no ginásio José Liberatti.