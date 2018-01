Maiores pontuadoras da decisão da Copa Brasil, Tandara e Bia comentam título do Osasco

Oposta Tandara foi uma das atletas de destaque do duelo (Foto: Divulgação/Vôlei/Nestlé)

Três jogos, nove sets vencidos e apenas um perdido, com vitórias sobre Hinode Barueri, Sesc RJ e Praia Clube. Esse condensado representa a bela campanha do Osasco na Copa Brasil de vôlei feminino de 2018, vencida pelo time paulista nessa sexta (19). As meninas do Vôlei Nestlé bateram o Praia por 3 a 0, com a oposta Tandara e a central Bia marcando 15 pontos cada uma.

+ Osasco derrota Praia Clube, leva Copa Brasil e volta a vencer torneio nacional após quatro anos

Um dos grandes nomes da equipe paulista e da Seleção Brasileira, Tandara enalteceu a conquista de sua equipe. "O Vôlei Nestlé está de parabéns. O time foi super disciplinado, jogou tudo que foi treinado e pedido pelo [técnico] Luizomar na parte tática. [...] Agora é manter essa pegada, esse foco, para a sequência da Superliga. Vamos pensar no Fluminense no sábado, em casa, e espero que o time continue jogando dessa maneira", disse a jogadora.

Foto: Cristiano Andujar/Inovafoto

O Osasco voltou a vencer uma competição nacional após quatro anos, já que o último título a esse nível foi conquistado em 2014 - também a Copa Brasil. Com a mesma marca de Tandara na decisão de 2018, a central Bia foi outra atleta que apresentou uma boa atuação frente ao clube mineiro e falou sobre a organização de seu time em quadra.

“Fico muito feliz com mais essa conquista do time de Osasco. Jogamos muito bem taticamente, seguimos a estratégia elaborada pelo Luizomar e acredito que, além disso, nossa garra e vontade vencer fizeram a diferença nessa final contra um grande time, que estava invicto. Agora é só comemorar”, pontuou a central.

Com o título da Copa Brasil, o Osasco volta agora o seu foco para a Superliga Feminina. Na próxima sexta (26), a equipe paulista vai receber o Fluminense, às 19h30, no José Liberatti. As paulistas ocupam a terceira posição e somam 33 pontos.