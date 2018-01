Praia Clube passa sufoco, derrota Pinheiros e continua invicto na Superliga Feminina

Google Plus

O Dentil/Praia Clube venceu nesta terça-feira (24), de virada, a equipe do Pinheiros na Arena Praia, em Uberlândia, pela Superliga Feminina de Vôlei. A equipe mineira teve grande dificuldade para vencer a partida, que terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25/27, 25/12, 21/25, 25/13 e 15/10.

Apesar de só ter conquistado dois pontos, já que o jogo foi para o tie-break, o Praia fechou a rodada com 43 pontos, três acima do vice-líder Sesc-RJ. O Pinheiros, que garantiu um ponto, continua na oitava colocação na tabela, com 20 pontos.

A partida, adiada da terceira rodada do returno, foi complicada para o Praia, que começou perdendo (25/27). Aos poucos as jogadoras foram entrando no jogo, mas a torcida mineira sofreu até o fim. O Dentil/Praia Clube oscilou durante toda a partida, chegou a ficar na frente várias vezes, mas deixava o Pinheiros crescer e tinha que correr atrás da reação.

A equipe do Pinheiros também estava inconstante em quadra, o que ajudou na vitória do time da casa. Fernanda Garay, maior pontuadora da partida, com 26 pontos, comentou sobre a performance das adversárias. "Elas têm um volume de bloqueio e defesa muito bons em todos os jogos, brigam bastante pelo jogo. Nós também temos essa característica, mas oscilamos em alguns momentos e ficamos buscando resgatar isso que é tão natural na nossa equipe" – declarou a atacante.

O Praia Clube voltará a jogar nesta sexta-feira, 26, às 19h30 contra o Brasília, novamente em casa, na Arena em Uberlândia, Minas Gerais. Já o Pinheiros continuará jogando fora de casa, contra o Sesc-RJ, também na sexta-feira, às 20h, no Ginásio Tijuca, no Rio de Janeiro.

Troféu Viva Vôlei

O Troféu Viva Vôlei da noite ficou com a ponteira Ellen, que marcou 12 pontos. "Infelizmente não conseguimos os 3 pontos, mas a vitória veio e continuamos invictos na Superliga. É muito gratificante entrar e poder ajudar. Todo o grupo tem trabalhado muito e quem está no banco fica esperando uma oportunidade para contribuir. Daqui para frente sabemos que todas vão precisar estar preparadas, vamos ter muitos jogos difíceis e o time vai ganhar junto" – disse Ellen.