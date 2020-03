Suspendidas todas las finales de los torneos de clubes de la UEFA de manera indefinida

Lo que comenzó siendo una postergación de las finales de los torneos continentales de la UEFA, terminó siendo una cancelación sin fecha definida de regreso.

La UEFA, a través de su presidente, Aleksandr Čeferin, determinó que las finales de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, y la Women's UEFA Champions League no tendrán como fecha de realización las que se habían fijado luego de haberse comunicado hace solo una semana la suspensión de la Eurocopa 2020.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.