Yo soy del Envigado FC

Los 4 no son familiares, ni son de la misma edad, ni mucho menos de la misma ciudad, incluso; 2 de ellos son de regiones diferentes y los otros 2 son "paisas"; James es de Cúcuta, Fredy de Puerto Boyacá, Dorlan de Medellín y Giovanni de Segovia, 4 coincidencias que sus actuales clubes agradecen y que el club que los formó, no pudo disfrutar, por lo menos, no a la plenitud. Nunca pensaron esos jovenes que cuando iban a entrenar toda la semana en el Polideportivo Sur, en el modesto municipio de Envigado iban a tener la suerte que tienen. Dorlan en el Nacional de Colombia, Giovanni en el Racing argentino, James en el Porto portugués y Fredy en el Inter italiano. Y lo que agradecen los colombianos, los 4 siempre presentes en convocatorias para la Selección Colombia que hoy, dirige, José Néstor Pekerman.

El primero en llegar, Fredy Guarín, llegó con 15 años a las inferiores, proveniente de las inferiores del Deportes Tolima, el Envigado le dió la oportunidad y la aprovechó, ni bien llegó y a sus 16 años debutó en el Finalización 2003 y sólo estuvo un año con los "naranjas" porque se fue un año en período de prueba para Boca Juniors de Argentina, el gigante del sur, le hizo una propuesta, pero no caló, primero Miguel Ángel Brindisi y después Jorge Benítez, siempre en el banco, pero su oportunidad no estaba con el 'xeneize', sino en el Viejo Continente, Boca lo cedió un año después de comprar su ficha a Envigado, al Saint-Étienne francés, aquí un poco pudo destacarse, pero no en lo suficiente.

Después de un año de estar, el equipo francés lo fichó definitavamente, y al siguiente, el Porto portugués lo compraría, donde viviría una carrera de ensueño llena de títulos y satisfacciones, coincidiría un año más tarde con Falcao García y 2 más tarde con James Rodríguez, 5 títulos en la temporada 2010/2011 lo catapultaron a él, a sus compañeros y a su joven entrenador, André Villas-Boas. Sólo al término de esa temporada estaría 6 meses, porque en enero de 2012, un grande Europa volvería a fijarse en él, ésta vez el Inter de Milán, aunque aún por lesiones no ha debutado con su nuevo club, pretende en lo que juegue demostrar y seguir más tiempo con los 'nerazzurri'.

Que su altura de 1.92 no los engañe, es un jugador talentosísimo, hábil y con una rapidez mental envidiables para muchos, con estilo de juego muy parecido al volante brasileño, Rivaldo, el actual jugador de Racing de Avellaneda, llegaría a las inferiores de Envigado a los 16 años y con sólo un año de jugar para Envigado en la difícil y asfixiante Segunda División o Torneo Postobón, ascendió con Envigado y conviertiéndose en un referente a nivel regional, porque en Antioquia ya empezaban a hablar de él, pasó con 19 años a Nacional, y con 2 años de buen juego y lucirse para el poderoso equipo paisa, con sus propios méritos en julio de 2010 pasaría al Racing argentino.

No la pasó bien de entrada, lesionado de rotura de ligamento cruzado anterior, estuvo casi 1 año sin asistir a las canchas, su juego ha perdido brillantez, su vuelta después de la rehabilitación de la lesión no ha sida la esperada, Gio espera que de a poco pueda recuperarse para ir al Viejo Continente que seguramente no tardará en ser su próximo destino.

El más goleador de los 4, un título con Nacional en el Apertura 2011 y el reconocimiento de la hinchada verde, muy posiblemente se marchará cuando finalice el actual torneo, las expectativas de Dorlan apuntan más allá. Salido y potenciado en Envigado, en 2008 y con casi 20 años debuta para los "naranjas", sólo compartió unas prácticas con Gio antes de irse, refirió una vez en una entrevista, rápido, frío a la hora de definir y para muchos no es muy bello en su juego, para otros es efectivo y los hinchas verdes lo adoran, una pieza fundamental en el equipo del 'Sachi" Escobar. Goleador con 5 goles de la Copa Libertadores en tan sólo 3 partidos, lo que demuestra lo goleador qué es, es de los 4 el único que juega en Colombia, pero de los 4 es el único que más tiempo ha estado en Colombia y es el único de los 4 que ha sido campeón también en Colombia.

El más joven de los 4 y con una vasta trayectoria, salido de Envigado en 2006 con 14 años y debutó a los 15, cuando con sólo 16 años, en 2007 fue fichado por Banfield en Argentina, requerimiento explícito de Julio César Falcioni, entrenador de entonces, campeón del Apertura 2009 y 6 meses después iría a encontrarse con Fredy Guarín y Falcao García, la lluvia de título empezó a llegar, una joven promesa y un jugador extraordinario.

Los 4 grandes canteranos del Envigado, los 4 protagonistas actvos de la Selección y del futuro "cafetero", ellos son de Envigao FC.