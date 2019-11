Millonarios: A seguir haciendo historia

En la portería el profesor Hernán Torres cuenta con tres grandes jugadores: Luis Delgado, Robinson Zapata y Nelson Ramos. A priori quien tiene la primera opción es sin lugar a duda Luis Delgado, que luego de la final de Diciembre pasado está por encima “del bien y del mal” para la hinchada embajadora; es uno de los jugadores más apreciados por la afición y a pesar de que su rendimiento no es el mismo de hace unos meses es el favorito de la parcialidad azul para ocupar la portería en este inicio de semestre, luego del santandereano la opción la tendría Robinson Zapata, el vallecaucano llegado en enero es un portero con gran recorrido y talento que a pesar de no tener continuidad desde su llegada al equipo inspira confianza en hinchas, cuerpo técnico y jugadores por sus buenas actuaciones reemplazando a Delgado el semestre anterior. Por último se encuentra Nelson Ramos, si bien es recordado por toda la afición gracias a sus grandes atajadas desde que pertenece al equipo azul su nivel actual y su estado físico son completas incógnitas, ha sabido superar una complicada lesión y es referente para compañeros e hinchas pero no se antoja fácil su retorno a la titularidad del equipo azul y más ahora que se rumora que no sería inscrito este semestre para disputar Liga y Copa Postobón.

En la defensa del equipo hay una paradoja, puesto que hay muchos nombres conocidos pero por algún motivo aún no hay 100% de fiabilidad en la zaga que pueda conformar el profesor Torres. Arrancando por la banda derecha no hay discusión, el titular es Lewis Ochoa, el antioqueño completara este semestre tres años vestido como azul y es uno de los jugadores más queridos por toda la hinchada; la duda está cuando él no puede jugar ya que su reemplazo Leonard Vásquez lleva más de dos años siendo suplente, y si bien sus actuaciones son correctas no tiene el mismo brillo, ni los mismos aportes y variantes de Ochoa, sobre todo cuando el equipo pasa de defensa a ataque, por último se abre una pequeña posibilidad para el juvenil Sergio Guerrero, jugador que ha recibido oportunidades en copa Postobón e incluso debutó en liga el semestre pasado en el partido contra Alianza Petrolera. Para la zaga central hay un jugador indiscutible que es el panameño Román Torres, el panameño tras la salida de Pedro Franco al fútbol turco asume el mando de la zaga y la vice capitanía del equipo, motivos más que suficientes para que sea un fijo en las alineaciones para cuerpo técnico y afición. La gran duda en la zaga (y equipo en general) es el acompañante del zaguero panameño; el profesor Torres cuenta con cuatro alternativas que son Andrés Cadavid, Yoiver González, Anderson Zapata y Jefferson Herrera. El primero de ellos llegó para ocupar el hueco dejado por Franco y hasta el momento deja más dudas que certezas debido a su excesiva agresividad a la hora de enfrentar a sus rivales, por su parte el guineano González fue una de las revelaciones del equipo el semestre pasado y a pesar de no contar con continuidad el semestre anterior con sus pocas actuaciones dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico e hinchas; Zapata por su parte llego en Enero y tras superar un inconveniente de salud se consolido en la zaga reemplazando a Franco y/o Torres cuando alguno no pudo jugar, su polifuncionalidad y técnica lo ubican como la mejor alternativa para completar la zaga con Román Torres a lo largo del semestre, por último está Jefferson Herrera, jugador surgido de las divisiones inferiores del club y que tuvo una destacada actuación el sábado pasado en el debut del equipo por Liga Postobón, el venir de las inferiores, su talento y el afán de la hinchada por encontrar un nuevo ídolo podrían catapultarlo rápidamente en el primer equipo; Completando la zaga por banda izquierda hay dos jugadores de la casa: Luis Mosquera y Alex Díaz, el primero tiene a priori la confianza del profesor Torres para ocupar la posición pese a que es más volante y extremo que marcador de punta o lateral, su gran capacidad técnica y golpeo de media y larga distancia lo convierten en la mejor opción para ocupar la banda, por su parte Alex Díaz es un jugador querido por la hinchada, que ataca y defiende bien y que además es venido de las divisiones inferiores, pero en su contra están su irregularidad y su estado físico ya que se lesiona con facilidad. Estos dos jugadores tienen la responsabilidad de ocupar uno de los puestos más permeables del equipo y hacer olvidar a Juan Guillermo carachito Domínguez que a pesar de haber jugado hace más de dos años en el equipo aun es recordado por todos y los hinchas piden su retorno semestre tras semestre.

Al pasar el medio campo la baraja de opciones es nutrida y variada debido a la gran cantidad de volantes que pertenecen al club. El volante de marca neto es Johnny Ramírez, jugador que pese a sus inconvenientes legales y excesiva rudeza se ha convertido en baluarte del profesor Torres, acompañándolo cumpliendo función mixta hay cinco posibilidades: Rafael Robayo, Elkin Blanco, Anderson Zapata, Dhawling Leudo y Juan Felipe Osuna. Los dos primeros parecen ser los más opcionados para ocupar esta posición, Robayo por el gran nivel mostrado en antaño, su oportunismo para llegar al ataque y su “garra” que hace que tenga una gran imagen ante la hinchada, Blanco por su parte es el jugador que más tiempo lleva en el club (desde Febrero de 2009) y pese a ser limitado técnicamente es un jugador que garantiza seguridad en la primera línea de volantes. Un escalón más abajo están Anderson Zapata y Dhawling Leudo, el primero porque el profesor Torres prefiere utilizarlo en la zaga central, mientras que Leudo (llegado en Eenero) debido a su polifuncionalidad aún no encuentra una posición clara en el terreno de juego, lo que hace que el profesor Torres muchas veces prefiera usarlo en los remates de los partidos corrigiendo alguna deficiencia en el equipo y no de inicio; con menos posibilidades se encuentra Juan Felipe Osuna e que es un jugador muy talentoso surgido de las divisiones inferiores, pero que por su juventud y poca continuidad es poco conocido por la mayoría de la hinchada; En la línea creativa de volantes los titulares indiscutibles son Mayer Cándelo y Harrison Otálvaro, sin lugar a duda ambos jugadores tienen la total confianza de compañeros, cuerpo técnico e hinchada para llevar los hilos del equipo y para ser parte del cuerpo de capitanes del mismo, sin embargo el semestre pasado cuando alguno de los dos faltó el equipo lo sintió en el ataque debido a la falta de explosividad en los últimos 35 metros de la cancha, es por eso que los directivos decidieron traer dos jugadores para reforzar esta posición que son Mario González y David el mago Ramírez, el primero de ellos es un bogotano que pese a haber realizado las inferiores y su debut profesional en Independiente Santa Fe se ha declarado hincha acérrimo de Millonarios, con su fútbol rápido y vertical espera dar variantes ofensivas bien sea jugando de “10” o tirado por alguna de las bandas, mientras que el argentino llega con gran expectativa por su buen pasado en clubes como Godoy Cruz y Vélez Sarfield, con su fútbol técnico y sus pinceladas de talento se espera que dote de magia al equipo embajador, sobre todo en los partidos en que se ausenta Mayer Cándelo.

Por último en parte ofensiva el profesor Hernán Torres cuenta de momento con siete nombres: Wason Renteria, Erick Moreno, Dayro Moreno, Yuber Asprilla, Carlos Valencia, Cristian Alarcón y Jorge Perlaza. A priori los dos próximos serán los titulares, ya que terminaron como titulares el semestre anterior y sus capacidades son bien conocidas por el profesor Hernán Torres, un escalón mas abajo se encuentra Dayro Moreno quien es el refuerzo estelar del club para este semestre. Sin duda cuenta con todas las capacidades para convertirse en titular pero su actual estado físico se constituye como un impedimento para esto, pero no hay que dudar que si Erick Moreno y Wason Renteria bajan su nivel el tolimense tomará un puesto en la afirmación titular, debido a sus habilidades, su olfato y su polifuncionalidad ya que el jugador también sabe jugar en la zona de volantes. Un poco más abajo se encuentran los tres atacantes promovidos de las divisiones inferiores; el que cuenta con más posibilidades es Yuber Asprilla, quien tuvo destacadas actuaciones el semestre anterior y se gano rápidamente el cariño de la hinchada, a su favor están sus habilidades futbolísticas (gambeta, desborde y velocidad) que ayudaron a destrabar partidos el semestre anterior, sin embargo estas mismas capacidades lo convierten en un jugador más propicio para rematar partidos que para jugar 90 minutos, además en su contra se pone su debilidad y ligereza física, esa misma que lo hizo lesionar en repetidas ocasiones y que ocasionó que el cuerpo técnica le asignara un plan de fortalecimiento especial en la pretemporada. Con un poco menos de posibilidades se encuentran Cristian Alarcón y Carlos Valencia, ambos jugadores fueron ascendidos al primer equipo hace poco tiempo y sus actuaciones se han dado principalmente en Copa Postobón, sin embargo pese a las pocas oportunidades recibidas cuentan con la confianza del profesor Hernán Torres y esperan dar su “granito de arena” cada vez que el equipo lo requiera. Por último está Jorge Perlaza que actualmente se recupera de una micro fractura de tobillo, el jugador ya se encuentra trabajando con sus compañeros y se estima que después de Octubre podrá volver a los terrenos de juego, sin lugar a duda sería un “refuerzo” importante a mitad de torneo ya que demostró su rendimiento desde su llegada jugando como “primer suplente”.

Este ha sido el análisis de la actual nómina de Millonarios, si bien es una nómina con las suficientes variantes para pelear por algo importante aún se espera concretar dos incorporaciones más (Un volante y un delantero), de esta manera el profesor Hernán Torres tendría el equipo que desea, el equipo con el que espera seguir haciendo soñar a toda una hinchada y con el espera seguir haciendo historia en el club embajador