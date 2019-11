Román Torres, ficha clave de Millonarios

Román Torres es indiscutiblemente uno de los mejores centrales en este momento del fútbol profesional colombiano y no es para menos, partido a partido nos tiene acostumbrados a un nivel extraordinario desempeñandose como uno de los mejores de Centroamérica en su posición. Además, tanto en Millonarios como en su selección nacional (Panamá) es una ficha clave, fundamental en el esquema táctico y en el once inicial.

Román Torres debutó en el año 2004, en Chepo Fútbol Club, donde tras un breve paso de un año es trasferido a San Francisco Fútbol Club, equipo donde gracias a su buen desempeño da un salto al exterior, específicamente hacia Colombia, Cortuluá era su nuevo equipo. Pero no exactamente allí encontraría su mejor fútbol, en La Equidad encontraría su tope máximo, donde desde su debut se ganaría la titularidad y así se convertiría en ficha clave de la nómina que conquistó la Copa Colombia en el año 2008 y el Subcampeonato de la Liga Colombiana en el año 2007 ante Atlético Nacional.







Para el 2010 es trasnferido al Junior de Barranquilla, donde pese a no jugar los suficientes minutos gana otro título más en el fútbol profesional colombiano, en este caso su primera Liga. Su continuidad en los 'tiburones' no se dio y fue oficialmente nuevo jugador de Atlético Nacional, equipo que para la época estaba lleno de estrellas, tema que no fue obstaculo para Román Torres, que con unos cuantos partidos le bastó para demostrar todo su buen fútbol y así aportar para la obtencion de la Liga de Nacional en el año 2011.



Para el 2012, luego de volver a La Equidad y jugar el primer semestre con los 'aseguradores', Román Torres se convierte en uno de los principales refuerzos de Millonarios de cara al segundo semestre del año. Si, refuerzo, digno de llamarsele así, porque desde el comienzo del segundo semestre Román Torres ya le brindaba seguridad al equipo azul en la parte de atrás, sector que tanto le ha costado a Millonarios a través del tiempo y que con Román encontró una salida.



Román Torres se convirtió en uno de los once héroes que le dieron la estrella número 14 a Millonarios y que para él significó su Liga número 3, números bastante buenos para llevar jugando en Colombia apenas 7 años, sin contar este nuevo que empieza. El panameño fue quizás uno de los pilares más importantes de Millonarios desde ése momento hasta el día de hoy; Román Torres se ha convertido en una ficha inamovible en Millonarios, se ha convertido en uno de los jugadores que componen la columna vertebral de los ´embajadores´, se ha convertido en una ficha clave.







Hablar de Román Torres y no tocar el tema de lo que ha logrado con su selección nacional es como no hablar de él, porque definitivamente sus logros con la selección de Panamá son bastantes amplios. A la edad de 16 años, Román Torres ya disputaba unas eliminatoria sub-17 y no mucho tiempo después ya disputaba una Copa Mundial sub-20 en Holanda.

Su debut con la selección de mayores fue en el año 2005, frente a Sudáfrica, partido que le bastó para seguir siendo convocado y así disputar las eliminatorias para los Mundiales de Alemania, Sudáfrica y recientemente Brasil, donde estuvieron a tres minutos de jugar la máxima cita futbolistica. Además, Román Torres ha disputado 3 Copa de Oro, quedando subcampeón en dos de ellas (2005 y 2013), en la última ocasión como capitán y perdiendo en la final por la mínima diferencia ante Estados Unidos.