Entrevista. Efraín Cortés: "Me adapté muy rápido a la liga mexicana"

El defensor vallecaucano atraviesa un gran momento en el Pachuca. Tras su gran paso por Uruguay, regresó a México con hambre de títulos y de dejar una huella como ya los hicieron otros colombianos en territorio azteca. Se ha ganado ganada un puesto en el conjunto tuzo, equipo que al igual que Efraín tiene mucha ilusión de levantar un trofeo. Hace siete años que Pachuca no ha ganado ningún título, por lo cual desea regresar a la gloria tanto en México como a nivel internacional.

Así mismo, Efraín analizó el presente de la selección colombiana y su futuro en Brasil 2014. También nos confesó su amor por el Deportivo Cali, club en el que coniguió su único título a nivel profesional. Nos habló sobre el legado que dejaron jugadores como Chitiva, Calero y Aquivaldo Mosquera en México y nos comentó varios momentos muy especiales en su carrera.

PREGUNTA: ¿Qué diferencias encuentras entre la liga colombiana y la mexicana?

RESPUESTA: Creo que la liga mexicana es un fútbol más dinámico, presionan más y el colombiano un fútbol más técnico, te dejan jugar más. Esa es la diferencia que veo entre las dos ligas.

P: ¿Cuál crees que sea la razón del gran número de futbolistas colombianos en México?

R: La razón de tantos futbolista colombianos acá en México es que los que llegaron primero, caso (Andrés) Chitiva, (Miguel) Calero, Aquivaldo (Mosquera), y muchos otros, dejaron un legado acá y eso ha hecho que se fijen mucho en el fútbol colombiano. Los que estamos ahora tratamos de seguir el mismo camino, para así abrirle puertas a los que vienen de atrás. Y no sólo en México, sino en todas partes del mundo.

P: ¿Qué te dejó tu paso por Millonarios y Nacional (de Uruguay)?

R: Creo que el paso por esos dos equipos tan grandes como son Millonarios y Nacional de Uruguay fue un plus en mi carrera. La verdad es que aprendí mucho, adquirí más experiencia y gracias a Dios a eso hoy me está sirviendo mucho para sostenerme en la liga mexicana que es tan complicada.

"Con gusto volvería a vestir la camiseta de Millonarios o Nacional de Uruguay. Estoy muy agradecido con todos los equipos en los que me han dado la oportunidad de jugar"

P: ¿Regresarías a estos equipos (Millonarios y Nacional de Uruguay)?

R: Sí, claro. Con gusto volvería a vestir la camiseta de cualquiera de los dos equipos. Son dos equipos grandes que me abrieron sus puertas. Estoy muy agradecido con todos los equipos en los que me han dado la oportunidad de jugar.

"Soy hincha número uno del Cali"

P: ¿En tu paso por el Cali conseguiste el único título hasta ahora en tu palmarés, que significó haber ganado aquella Copa Colombia?

R: Significó mucho porque fue algo que quería lograr, ya que aparte de jugar ahí soy hincha número uno de ese equipo (Deportivo Cali).

P: ¿Cómo fue la adaptación a una liga diferente como mexicana y luego a la uruguaya?

R: La verdad que gracias a Dios me adapté muy rápido a la liga mexicana, llegué y desde el primer momento me mentalicé que tenía que hacer las cosas bien y se me dio. En la uruguaya, la verdad que si me costó un poco más por como llegué, y el campeonato ya estaba por comenzar, pero gracias a Dios entré rápido en el grupo y con la colaboración de mis compañeros pude entrar en el sistema que el profe pretendía.

Imagen: www.futbolred.com

P: ¿Qué tan lejos ves una convocatoria a la selección Colombia?

R: En éste momento creo que sí está lejos la posibilidad, porque siento que el técnico ya tiene su equipo y no va a buscar variantes. Aunque lo digo, creo que Dios me ha dado buenas condiciones para poder tener al menos una oportunidad y una convocatoria para un partido amistoso.

"Tenemos un gran equipo para hacer un buen papel en el mundial, tenemos grandes jugadores"

P: ¿Cómo ves al seleccionado de José Pékerman y qué tan lejos crees que puede llegar en Brasil 2014?

R: Siento que tenemos un gran equipo para hacer un buen papel en el mundial, tenemos grandes jugadores. Creo que la primera ronda la vamos a pasar sin problemas, ya después vamos partido a partido.

P: ¿Cuál es el gol más significativo que recuerdes que hayas marcado?

R: El gol con Gallos Blancos de Querétaro a Necaxa. Por lo que nos estábamos jugando (el descenso) y por el nerviosismo del partido, teníamos que ganar sí o sí para seguir pensando en mantener la categoría. Al final del torneo nos salvamos.

P: ¿Cómo fue el recibimiento de la hinchada del Pachuca a tu llegada procedente de Nacional?

R: Fue bueno, la verdad no soy un jugador que genera mucho, fue algo normal. Siempre lo he hecho con la ayuda de Dios y con el trabajo me fui metiendo al corazón de la hinchada.

P: ¿Cuál es el reto más grande que tienes como futbolista y cuáles son los objetivos ahora con Pachuca?

R: Que Dios me permita seguir creciendo como persona y poder mantenerme muchos años jugando al primer nivel. Con Pachuca, hacer lo que hicieron jugadores como Calero, Chitiva y Aquivaldo (Mosquera); dejar un legado acá y conseguir muchos títulos.

P: ¿Has jugado en diversos campeonatos incluyendo el año pasado la Copa Libertadores, en cuál estadio de dónde has jugado has sentido más presión?

R: En la Bombonera de Boca Juniors jugando Copa Libertadores con Nacional. Sin duda es una cancha que impone y que sus hinchas la hacen pesar.

Imagen: www.tvwfdc.com

P: ¿Por qué no se dio la transferencia al fútbol italiano (Chievo)?

R: No fui al Chievo por que a lo último se cayó la operación.

Test personal: Efraín Cortés - @EfrainCortesG

¿Qué te hace feliz?

Mi familia.

Tu mejor virtud.

Soy una persona muy tranquila y centrada.

Tu peor defecto.

Cuando no me gusta algo me pongo de mal genio.

Tu mayor temor.

Perder un familiar.

Un ídolo.

Dios.

Una comida.

Arroz con huevos fritos.

Una bebida.

Limonada mineral.

Una película.

Nacimiento de un Nuevo Imperio.

Una canción.

Junior Jein & La Gente de Tura - Somos Diferentes.

Un hobby.

Ir al cine.

Un lugar para vivir.

Florida, Valle del Cauca.

Un lugar para visitar.

Dubai.