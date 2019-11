Camino a Brasil 2014: Aldo Leao Ramírez

Aldo Leao Ramírez actualmente tiene 33 años, es el capitán del Morelia de México y su más grande ilusión es disputar el Mundial de Brasil con la selección Colombia de mayores. Aldo es un consentido del argentino José Pékerman, ya que fue el DT quien lo acercó y lo consolidó como parte del plantel de la selección, si bien, Aldo había tenido participaciones en procesos anteriores fue con Pékerman que encontró continuidad y confianza para ser un habitual convocado para vestir el tricolor nacional.

En el último semestre no logró los éxitos esperados con su equipo Monarcas Morelia, tras armar un gran plantel para disputar Copa Libertadores y Liga MX, el proyecto del equipo mexicano prácticamente fracasó, ya que quedaron eliminados en el repechaje del torneo continental a manos de Independiente Santa Fe y una seguidilla de malos resultados obligó a la salida del DT a mitad de semestre y desbocó en la eliminación de la liguilla de la Liga MX, los malos resultados del equipo contrastaron con el buen presente de Aldo que recibió la confianza por parte de compañeros y cuerpo técnico para ser el capitán del equipo, y a decir verdad el buen volante samario no desentonó. Mostró personalidad, clase y talento para liderar a su equipo y terminó elegido una vez más como uno de los mejores extranjeros en el país manito además de consolidarse como ídolo de la afición del Morelia, aunque todo cambiará para Aldo después del mundial ya que hace unos días se confirmó que jugara a partir del próximo torneo en el Atlas de Guadalajara, que hizo una millonaria inversión para hacerse con sus servicios y que sea él quien lidere el equipo en un ambicioso proyecto alimentado a punta de dinero. Con su futuro resuelto y viviendo un formidable presente Aldo se encuentra concentrado con la selección en Bogotá a la espera de ganarse un puesto en la convocatoria final de 23 jugadores que tomaran el avión rumbo a Brasil.

Trayectoria

Aldo Leao Ramirez debutó como profesional en el año 2000 con la camiseta de Independiente Santa Fe tras haber realizado todo el proceso de inferiores en el club bogotano, con la camiseta roja Aldo se consolidó como uno de los jugadores “10” más promisorios en todo el país, pese a ser algo irregular sin duda era uno de los jugadores más talentosos de todo el torneo local, además pese a ser nacido en Santa Marta desde muy joven vivió en Bogotá y por ello desarrolló el inicio de su carrera en el equipo rojo, esto y su buen juego lo colocaron como uno de los jugadores más queridos por toda la hinchada roja. Sin embargo todo cambió en el año 2005, ya que previo a una final en la que su equipo enfrentaba a Nacional el propio jugador confirmó su traspaso al equipo verde de Antioquia, por si fuera poco Nacional se hizo a la estrella y Aldo Leao mostró un nivel muy regular en aquella final esto hizo que pasara de ser querido a ser absolutamente odiado por la parcialidad roja que aún a día de hoy se refieren a él como Judas o Desleao por solo mencionar algunos sobrenombres.

En el equipo antioqueño Ramírez mostró desde su llegada toda la clase y la calidad de un típico volante “10” su buen nivel lo llevó a ser un habitual convocado a la selección Colombia en los procesos de Reinaldo Rueda y Jorge Luis Pinto aunque con ninguno de los dos técnicos logró mostrar vestido de tricolor su buen fútbol, por lo que era más utilizado como un irregular jugador de recambio, a diferencia de lo mostrado en Nacional donde se consolidó como eje y gran figura en el bicampeonato logrado en 2007, tras este logro Aldo Leao empacó maletas y viajó a México para jugar con el Monarcas Morelia.

Llegada a México

Aldo Leao Ramírez llegó a México con el título de gran refuerzo, pero infortunadamente de inicio no le fue muy bien. Una baja forma física sumado a un irregular nivel llevaron a que de a poco fuera relegado por el técnico del equipo y a que la hinchada del equipo no le tuviera confianza, todo esto sumado a las críticas de los medios mexicanos en general a su juego llevaron a una gran irregularidad, tan irregular fue Aldo en 2008 que perdió su cupo en selección y solo disputó 30 partidos en todo el año calendario. En el primer semestre de 2009 Aldo vuelve a Nacional pero fue más de lo mismo, por lo cual tras 6 meses pésimos volvió a Morelia, pero allí es donde empieza a cambiar la historia…

Durante la pretemporada se rumoraba que Aldo Leao no sería tenido en cuenta en Morelia y que se estaba buscando club en México para cederlo, pero el buen volante samario no desfalleció y comenzó a probar una nueva posición en los entrenamientos, ya no como volante “10” sino como volante de primera línea jugando como “5” “6” u “8”, de a poco Aldo Leao se fue asentando en su nuevo puesto en la cancha y comenzó a ganar regularidad y notoriedad con Morelia, ya que mostró que tiene agresividad y un gran quite de balón, pero además entrega el balón con clase y distinción convirtiéndose en un jugador muy completo y polifuncional que resulta vital e importante en cualquier esquema y/o equipo. Pasó el tiempo y a Aldo Leao ya no le cambió más la posición, se consolidó allí y empezó a ser considerado el motor y gran figura del Morelia llegando en algún momento a ser nombrado el mejor jugador extranjero de México. Actualmente es considerado un auténtico ídolo en la ciudad de Morelos debido a su calidad y buen juego, pero también gracias a su entrega y liderazgo que lo han llevado a ser líder y capitán principal del equipo. Ahora tras el mundial a Aldo le espera un nuevo reto en la ciudad de Guadalajara vistiendo los colores del Atlas, seguramente con su calidad, técnica, visión, garra y buen juego sabrá ganarse muy pronto un espacio en el corazón de la hinchada rojinegra y la confianza de todos en su nievo equipo.

Rumbo al Mundial

Aldo Leao Ramírez tuvo su primera convocatoria a la selección mayor en el año 2002 para enfrentar un juego amistoso, tras esto tuvieron que pasar 3 años para que el samario se volviera a vestir de tricolor, llamado por Reinaldo Rueda recibió la confianza en algunas convocatorias de eliminatorias y en amistosos, justamente en esta época marcó su único gol hasta ahora con la selección en un amistoso en EE UU contra Inglaterra. En 2007 también recibió confianza por parte de Jorge Luis Pinto, pero su irregularidad no le permitió confirmarse como el “10” de la selección y su juego generaba más duda que certeza entre los aficionados y los medios en general.

Tras esto pasaron 5 largos años (hasta 2012) para volver a la selección, fue la gran sorpresa en el primer llamado oficial de José Pékerman como DT de la selección, sorpresa para todos menos para Pékerman y para el propio Aldo ya que el argentino venía siguiéndolo desde su nombramiento como timonel de la selección.

Con Pékerman el volante samario se convirtió en un habitual convocado a la selección, si bien no es titular ha demostrado ser un gran revulsivo de juego cuando Pékerman le ha dado minutos de juego, ha demostrado en todas sus oportunidades ser un jugador que quita y entrega el balón de forma sencilla, con gran visión y presto siempre a jugar en corto o en largo según las necesidades del momento, un completo como pocos ya que además de consolidarse en la primera línea de volantes también podría desarrollar funciones creativas lo cual lo hace una ficha más que valida en cualquier momento para el DT Pékerman.

En la eliminatoria supo tener partidos absolutamente brillantes (vs Chile en Santiago o - Argentina en Buenos Aires), pero su gran momento ha llegado tras las clasificatorias, ya que ha sido titular y figura determinante en los partidos amistosos disputados recientemente por la tricolor, así el gran tapado de la era Pékerman suma muchos puntos en este momento para ser titular en el mundial con la tricolor nacional.

Aldo llega a Brasil con 33 años, en plena madurez y en el mejor momento de su carrera deportiva, disputar el mundial seria el gran premio a una trayectoria que si bien no ha sido del todo brillante, si ha estado marcada por una gran dosis de superación y adaptabilidad a los cambios. Sería muy sorpresivo que se quedara fuera de la lista definitiva de 23, lo que no sería sorpresivo es que sea titular en Brasil y así una vez más Aldo Leao daría la sorpresa y sorprendería a propios y extraños siendo el eje de la medular de nuestra selección en el mundial, piénsenlo bien y verán que no es nada descabellada esta idea.