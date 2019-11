Los descartados por José Pékerman para Brasil 2014

José Pékerman, DT de la selección Colombia, confirmó este lunes a los 23 convocados para Brasil 2014. En la lista se destacan las ausencias de Radamel Falcao, Amaranto Perea y Luis Fernando Muriel, quienes acompañaron al estratega argentino durante toda la rueda de prensa. Por otro lado, Aquivaldo Mosquera, Elkin Soto, Macnelly Torres y Edwin Valencia, convocados a los 30 preseleccionados, no viajaron a Argentina y tampoco harán parte del seleccionado colombiano en la próxima cita mundialista.



Los grandes ausentes de la selección Colombia en Brasil 2014, como ya lo anunciamos, son en gran número. No obstante, luego de hacerse oficial la lista final de 23 convocados, 7 jugadores más se sumaron a esta lista. A continuación una breve descripción de los descartados por parte de José Pékerman, anteriormente mencionados:



-Radamel Falcao García (AS Mónaco): Se perderá el Mundial de Brasil 2014 por una ruptura de ligamento anterior cruzado en su rodilla izquierda, lesión que sufrió en enero del presente año. Radamel Falcao García hizo parte de las eliminatroias mundialistas a Sudáfrica 2010 (1 gol) y a Brasil 2014 (9 goles). Todo un país espereba su nombre en la lista final, pero finalmente se quedó en deseos, el goleador colombiano infortunadamente no jugará en tierras brasileñas.







-Luis Amaranto Perea (Cruz Azul): Se perderá el Mundial por una lesión en el abductor derecho que sufrió el 30 de marzo durante un partido entre su equipo y Atlas. El defensor de 34 años disputó las eliminatorias mundialistas a Alemania 2006 (13 partidos), Sudáfrica 2010 (8 partidos) y Brasil 2014 (12 partidos). Es uno de los jugadores más veteranos, lo cual, tristemente, pone en duda una próxima participación en un Mundial de fútbol.







-Edwin Valencia (Fluminense): Es el tercer jugador colombiano que se perderá el Mundial por una lesión, al igual que Falcao y Perea. El mediocampista llegó a la selección Colombia a manos de José Pékerman y alcanzó a jugar 5 partidos en las eliminatrorias mundialistas a Brasil 2014.







-Aquivaldo Mosquera (América de México): Por decisión de José Pékerman no jugará el Mundial, a pesar de ser habitualmente convocado a la selección Colombia por el técnico argentino. El defensor central jugó las eliminatorias a Sudáfrica 2010 (6 partidos) y recientemente a Brasil 2014 (4 partidos).







-Macnelly Torres (Al-Shabab): Anticipadamente manifestó que no jugaria el Mundial, a pesar de ser convocado a la lista previa de 30 jugadores. El volante creativo participó con la selección cafetera de las eliminatorias mundialistas a Sudáfrica 2010 (8 partidos, 1 gol) y a Brasil 2014 (9 partidos, 1 gol). Actualmente juega en Arabia, lo que él mismo confesó como la razón principal por su no participación en la próxima justa mundialista.







-Elkin Soto (Mainz-05): Se perderá el Mundial exclusivamente por decisión de José Pékerman, quien no contó con el jugador y que en muchas ocasiones, a pesar de convocarlo, lo enviaba a la tribuna. El mediocampista disputó las eliminatorias mundialistas a Alemania 2006 (5 partidos), Sudáfrica 2010 (1 partido) y Brasil 2014 (2 partidos).







-Luis Fernando Muriel (Udinese): Fue uno de los 3 jugadores, junto a Falcao y Perea, que fueron descartados a último momento. A diferencia de ellos, Muriel no fue convocado por decisión técnica. El delantero de 23 años disputó 2 partidos en las eliminatorias a Brasil 2014 y de seguro, por su corta edad, jugará un próximo Mundial con la selección Colombia.