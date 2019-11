Faryd Mondragón: el hombre récord

Se habló de una posible participación de Faryd Mondragón en el partido entre Colombia y Japón. Todo pintaba para que el portero de 43 años de edad jugara, quizás, su último partido como profesional, pues Colombia ya estaba clasificada con una fecha de anticipación y no tenía ningún tipo de presión para el último encuentro de fase de grupos.



Durante toda la previa del partido se habló, incluso se le preguntó al mismo Faryd si finalmente jugaría ante Japón. Pero el portero de la selección Colombia no dio muchas pistas e hizo asegurar a algunos periodistas que no jugaría ante los nipónes.



Colombia ganó 4-1 ante Japón en un partido que se complicó en el primer tiempo. No obstante el equipo sudamericano cambió con la llegada de James Rodriguez en la segunda mitad y manejó más el balón: la virtud más importante de Colombia.



Faryd Mondragón superó a Roger Milla y se convirtió en el futbolista más veterano en participar de un Mundial. A José Pékerman le restaba solamente un cambio y Colombia cómodamente ganada 3-1, cuando de repente un hombre de 1,91 m de estatura se puso de pie del banco. Sí, Faryd Mondragón, de 43 años de edad, ingresó al campo de juego a los 84 minutos. El estadio entero se puso de pie y aplaudió al veterano arquero colombiano. ¿La razón? Reconocer la trayectoria y el trabajo que tanto le costó a Faryd para llegar nuevamente a un Mundial, luego de 16 años ¡CON 43 AÑOS!



Sentí el apoyo y el respaldo de todo un país. Esto no es una marca que acaba de romper Faryd Mondragón, es una marca que rompió el fútbol colombiano. Esto quedará para la historia , dijo Faryd refiriéndose al récord que acababa de romper minutos antes.



También habló acerca del momento en el que José Pékerman decidió elegirlo para que reemplazara a David Ospina al minuto 84. No estaba programado, había mucha tensión. Cuando hicimos el tercer gol el profe voltió y me dijo ''alistate que entrás'' y supe que me tocaba. Lo primero que hice fue darle un abrazo y un beso porque él pudo haber hecho el cambio hace mucho tiempo y no lo hizo, me aguantó. Eso es una demostración de confianza y de cariño. Me muestra esa nobleza y esa grandeza de ser humano que es , explicó.