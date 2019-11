Suárez, Colombia y el mundial

Quizá este no sea el espacio propicio para hablar sobre el caso del delantero uruguayo Luis Suárez, pero se hace necesario referirse una vez más al sonoro tema, por todo lo que ha generado no solo a nivel continental y mundial, sino por la forma en que esto se ha tomado en Colombia.

Es por esto que dividiré este artículo en tres partes: Una primera referida a la acción de Suárez y su posterior sanción, la siguiente hablando sobre las reacciones suscitadas particularmente en el país y una última enfocada en el importante partido en el que mañana Colombia se enfrentará al equipo uruguayo.

Inicialmente hablaré de Luis Suárez, claramente y por más que busquen excusas para justificar lo sucedido en el partido contra Italia el delantero charrúa mordió al italiano Giorgio Chiellini, la acción no fue advertida por el árbitro y cambió el transcurso del partido, ya que minutos después el equipo uruguayo logró el gol de la victoria, otra pudo ser la historia si el juez hubiera observado la jugada y tomado correctivos disciplinarios, pero esto sería hablar sobre supuestos y no pienso hacerlo en este caso. Tras la acción, Suárez recibió una fuerte sanción (9 partidos oficiales con su selección y 4 meses completamente alejado del fútbol. Además de una fuerte multa económica), esta sanción ha despertado miles de comentarios y reacciones, algunos a favor y algunos en contra, pero la sanción ya está y Suárez debe asumirla.

Ahora, ¿Es justa la sanción?, muchos dicen que si y otros dicen que no, esto se puede tomar de muchas formas y todos tienen una opinión diferente. Y yo, en estas líneas plasmaré la mía, sin buscar comprometer a VAVEL Colombia ni a ninguno de mis compañeros que podrán sentirse identificados o no, con lo que escribiré en los dos siguientes párrafos.

Es claro que Suárez se equivocó, cometió un error muy grave y debe asumir las consecuencias por muy duras que éstas puedan llegar a ser, quizá los 9 partidos sean justos (algunos pueden decir que son muchos y otros que son pocos) pero lo que es claramente injusto es la sanción de 4 meses por fuera de todo, y no solo esto, sino la forma en que lo sacaron del mundial, viéndose incluso obligado a abandonar Brasil el día de ayer. ¿Por qué digo que esto es injusto?, porque a Suárez se le está tratando y se le está exponiendo no como un futbolista que cometió un error, sino como un delincuente que ha cometido el peor de los delitos, y el escarnio público al que ha sido sometido en las últimas 48 horas raya completamente en lo absurdo, es claro que en el fútbol y en los demás deportes muchos atletas han cometido faltas disciplinarias gravísimas, incluso más que la de Suárez y no se les han impuesto castigos siquiera parecidos al que se le ha impuesto al delantero uruguayo.

Pero negar que cometió un error (como lo han buscado desde el DT de la selección uruguaya hasta el presidente del país) es completamente absurdo, lo sucedido con el actualmente lo esta convirtiendo de héroe a mártir en su país y esto es muy arriesgado si lo vemos desde el punto social. No podemos olvidar que con su error dejó a su equipo con un jugador menos en una cita tan importante como lo es el mundial de fútbol y que su acción raya en lo antideportivo ya que en ningún reglamento del juego se contempla a los dientes como una parte del cuerpo necesaria en la práctica del fútbol. Ahora, “caerle” con todo como han hecho algunos, tampoco me parece lo más correcto, ya que no sabemos cómo se esta sintiendo Suárez con su error, aunque seguramente estará destruido anímicamente y se preguntará una y otra vez ¿Por qué lo hice?, en mi opinión se debería dejar enfriar el ambiente un par de días, dejar que se juegue el partido y posterior a esto, que Suárez de la cara como el adulto que es, y tras presentar sus descargos estemos o no de acuerdo con lo que exprese, deberíamos arroparlo y dejar que solucione su problema psicológico (si es que tiene alguno), porque con la sanción a Suárez no pierde Uruguay, perdemos todos los fanáticos del buen fútbol que nos veremos privados por unos meses de uno de los mejores (sino el mejor) delanteros del mundo, un jugador espectacular que nos alegra a todos con lo que muestra en la cancha siempre que se dedica exclusivamente a jugar al futbol, que evidentemente es lo mejor que hace.

Hablado lo de Suárez, me enfocaré en las otras dos partes señaladas al principio de este escrito, la primera de ellas referida a las reacciones que este hecho ha despertado en Colombia, ya que muchos aficionados del país creen que sin el artillero uruguayo, el partido mundialista será un mero trámite y desde ya dan a la selección tricolor en cuartos de final de Brasil 2014. Pues bien, quisiera decir que evidentemente en estos dos días el pueblo colombiano ha hecho gala de una falta de prudencia y de cautela debido a este hecho, primero por la forma en la que en redes sociales se ha maltratado al jugador uruguayo, ya que si bien todos estamos de acuerdo en que su falta fue gravísima y antideportiva, tampoco se puede caer en la ridiculización y satanización de una persona que es un ser humano y que cometió un error como lo ha podido cometer cualquier otro y segundo por dar ya por ganado el partido, ya que, me perdonarán el atrevimiento, pero no hay nada mas errado que esta percepción y esto me da paso para ir al tercer y último punto.

El partido que mañana se jugará la selección es quizá, el más importante en toda la historia futbolística del país, y no es una instancia cualquiera, es nada más y nada menos que un encuentro válido por Octavos de final de una copa mundial, ante uno de los rivales más duros que nos podría tocar como lo es la selección uruguaya. Este encuentro no es nada fácil, primero por la calidad de jugadores que tienen los charrúas y segundo porque llegan con lo que se llama popularmente “sangre en el ojo”; cuando a uno de pequeño le empiezan a hablar de fútbol, una de las primeras lecciones siempre es sobre la garra y el temple con el que juegan los uruguayos, este es su principal rasgo de identidad y además el más peligroso de todos, porque cuando mas herido y maltrecho se ve el equipo uruguayo mas peligroso se vuelve, y el partido de mañana claramente llega en este escenario. Sin duda la selección Colombia tiene una excelente nómina y está haciendo una campaña mundialista espectacular, pero no por esto debemos olvidarnos del excelente equipo que tiene Uruguay, que con Suárez o sin él, tiene unas grandes individualidades que podrían resolver el partido en cualquier momento, además no podemos decirnos mentiras, este es un equipo que sabe afrontar estas fases, que sabe superar los baches y por si fuera poco ésta nómina es la misma base que logró el cuarto puesto en el anterior mundial y que logró el título de la Copa América en 2011. Por eso lo más prudente es mantener un pronóstico reservado, confiar en nuestra selección pero sin olvidar las virtudes y características del rival y esperar pacientemente la hora del pitazo inicial, que seguramente sobre el césped del Maracaná, los guerreros dirigidos por el profesor José Pékerman, buscarán la forma de seguir haciendo historia y llenando de alegría a todo un país que ve en ellos el mayor orgullo nacional por estos días.