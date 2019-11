"La Vuelta a Colombia necesita más equipos de renombre internacional": Goga

Georgina Ruiz Sandoval, Goga, ha estado detrás de los micrófonos relatando las carreras más importantes del mundo ciclístico, y en muchas, los escarabajos han sido parte de las proezas más importantes, mientras ella, a través de la televisión, ha hecho temblar y llorar de emoción a los colombianos frente a la pantalla.

Rodando con la Vuelta a Colombia se ha dado cuenta de lo que han generado las gestas de los ciclistas colombianos a través de su voz. “Colombia me ha recibido de una manera increíble, he sentido el amor, la simpatía por el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo. La verdad que no tengo palabras con que describir esta emoción”, expresó la comentarista deportiva.

“Es la primera vez que vengo a la Vuelta, ya que por cuestiones de trabajo no se daban los tiempos y me he sentido muy a gusto”, comentó Goga, quien ha vivido todas la grandes carreras del mundo y como voz autorizada analizó la competencia ciclística más importante del país: “la Vuelta a Colombia se vive diferente en la carretera, porque hay mucha dinámica en el grupo, siempre estamos viendo ataques constantes y no hay pasividad como en otras carreras en donde se especula un poco más -a lo que agregó- Sin embargo, me gustaría ver equipos de mayor renombre internacional. Que vinieran formaciones pro continentales como lo es el Team Colombia Coldeportes, para que los corredores de las ligas nacionales se sientan motivados y busquen pelear por un mejor puesto en este mundo del ciclismo”.

Está más que claro que Colombia tiene material humano, talento, para eso de andar en bicicleta, y para Goga, las condiciones están dadas para que la Vuelta a Colombia cobre una mayor importancia. “No solo la geografía me ha sorprendido, sino la buena condición de las carreteras. Está muy bien la organización, la seguridad y las metas. Yo creo que el protocolo y la logística existen, simplemente se necesita un poco más de inversión para que los grandes equipos tengan las garantías y vengan a competir”, remarcó.

“Gracias a toda la gente. Yo soy parte de esa afición, simplemente tengo que trabajar y tengo el micrófono en la mano, yo me lo gozo igual”.

Cuando Nairo Quintana ascendió al Annecy-Semnoz y pasó la meta en primer lugar, un 20 de julio de 2013, en el Tour de Francia y en pleno Día de la Independencia, Goga puso en su relato la voz de un país y el esfuerzo de un pequeño escarabajo que es el más grande de todos.

