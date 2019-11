Edwin Cardona: entre el 'sí' y el 'no' del pueblo

Desequilibrante, talentoso y polémico. Quizá sea esta la descripción más simple y precisa para reseñar lo que, hoy por hoy, representa la figura de Edwin Cardona. El ‘10’ de Atlético Nacional se ha convertido en tema de interés nacional por su reciente convocatoria a la Selección Colombia; decisión que, como tantas en nuestro fútbol, cuenta con sus adeptos y sus detractores.

El volante creativo fue incluido el pasado viernes 3 de octubre en la lista de convocados que estarán a disposición del técnico José Néstor Pékerman para disputar los amistosos frente a El Salvador (10 de octubre) y frente a Canadá (14 de octubre), que se llevarán a cabo en la ciudad de New Yersey.

Aunque el entrenador argentino no develó muchos argumentos sobre su decisión, sí dejó en claro que desde hace un buen tiempo se venía haciendo seguimiento al futbolista, y que su llamado pasa por lo determinante de su juego en el rendimiento de Atlético Nacional. ''Hemos visto su progreso, yo he hablado con él, ya hace tiempo que lo he estado haciendo. Creo que se ha ido superando, es un jugador que en este momento queremos verlo'', comentó José Néstor.

La cuestión no tendría semejante relevancia si Edwin no fuera un jugador de contrastes. Y no precisamente haciendo referencia al contraste por su irregularidad o por su poca incidencia en el juego, no. El claroscuro del '10' pasa por su conocido temperamento, el cual le ha atribuido un lamentable historial de indisciplina que, en muchas ocasiones, trasgrede su calidad a un segundo plano.

Cabe destacar, resaltar, dejar en claro y los verbos que sean necesarios para que entendamos que los amistosos a disputarse son solo eso: amistosos. Que la inclusión de cinco nuevas figuras en la plantilla no pasa por una urgencia de renovación ni implique algo parecido, sino que Pékerman, en su potestad de entrenador de la Selección, busca probar algunos jugadores para ver qué tan positivo es su rendimiento y así medir su empalme al proceso hasta ahora logrado.

Señoras y señores, con ustedes Edwin Cardona:

Experiencia de sobra

Uno de los aspectos que más destaca el juego de Edwin es la personalidad con la que afronta cada uno de los partidos y la categoría que el volante exhibe cada que la pelota pasa por sus pies. Ya son cinco años desde que Cardona debutó en el Atlético Nacional de Luis Fernando Suárez, por allá en los albores del 2009, y el crecimiento futbolístico del que podríamos llamar un ‘enganche moderno’ ha sido meteórico. Su rendimiento en los tres equipos que ha militado a lo largo de su carrera (Nacional, Santa Fe y Junior) se resume en una recopilación exponencial de clase, definición, superación y brillantez.

A pesar de esto, son las adversidades –que comúnmente él mismo se interpone- los obstáculos que, al superarse, más engrandecen su trayectoria. En el presente año, por ejemplo, el jugador debió experimentar una particular situación, de la cual pocos jugadores se pueden dar el lujo de salir airosos. Edwin volvía en enero a Atlético Nacional, su primer lance profesional, pedido por el mismísimo Juan Carlos Osorio, quien no escatimó en elogios para expresar su dicha ante el regreso de un jugador de su talla al club.

Quienes no estuvieron de acuerdo con su vuelta fueron los seguidores, y desde un principio lo dejaron muy en claro. Cardona fue resistido en redes sociales y en el Atanasio Girardot, donde la hinchada suele ‘corear’ el nombre de los titulares y del entrenador en cada partido, pero el único que no se oía mencionar era el ‘’Edwin Cardona’’. Sin embargo, y gracias a su gran performance en el arranque del semestre, el ‘10’ se ganó su lugar en el corazón de la fanaticada, quien le respondió coreando por primera vez su nombre en el juego ante Defensor Sporting por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde luego saldría expulsado.

Además de la experiencia adquirida en los clubes mencionados, Edwin también cuenta en su haber con un camino desempeñado en la Selección Antioquia prejuvenil y en las categorías Sub-17 y Sub-20 del combinado nacional. Su mejor época con la Tricolor la tuvo en el Sudamericano Sub-17 del 2009, disputado en Iquique, Chile, donde Cardona fue no solo el goleador con 7 anotaciones -incluyendo un triplete ante Ecuador- sino que fue catalogado como la ''gran revelación del Sudamericano'', de acuerdo con el sitio web de la Conmebol.

Posterior a ello, Edwin estuvo presente en el irregular comienzo que tuvo la Selección Sub-20 en el 2011, teniendo en cuenta su participación en el Sudamericano de Perú (última en el hexagonal final) y en el Torneo Esperanzas de Toulon (campeona invicta). Ambos torneos dieron cuenta de la importante cuota goleadora que aporta el volante, el cual anotó 7 goles en dichas competencias (4 en el Sudamericano y 3 en el Esperanzas de Toulon).

Todo parecía indicar que, ese mismo año, Cardona jugaría su primer Mundial Sub-20, precisamente el que su país organizaba. Sin embargo, el técnico Eduardo Lara lo dejó por fuera antes de la última convocatoria, alegando ''conductas irresponsables'' por parte del jugador y privándolo de disputar el torneo. Colombia quedaría a la postre eliminada en cuartos de final, luego de caer por 3-1 ante México, y el '10' nunca volvió a tener la chance de ponerse la camiseta amarilla.

Depende de sí mismo

No es un secreto que, para la Selección, el recambio más indispensable–y tal vez el único- deba aparecer en la zona defensiva –más precisamente en la pareja de centrales- ya que el retiro de Mario Alberto Yepes obliga a encontrar un reemplazo pertinente en su posición, bien sea para que se acomode bajo la tutela de Cristian Zapata o, por qué no, llegue a emular el categórico peso de ‘Il Capitano’ en la zaga. Sin embargo, esto no implica que al poderío ofensivo del equipo se le deba privar de su derecho a renovarse, a reinventarse; a tener opciones.

Pékerman hace seguimiento a sus muchachos y conoce el estado del grupo. El estratega sabe de qué elementos dispone y qué elementos le hacen falta, por lo que el llamado de Cardona y las otras cuatro novedades no es un capricho arbitrario, ni mucho menos. El desafío ahora le concierne al jugador. Más allá de dos juegos amistosos, este primer ‘mini ciclo’ para Edwin supone un reto fundamental que el hábil mediocampista debe afrontar con la madurez y la seriedad del caso.

Y es que los ojos estarán puestos sobre él, sobre el más polémico de los convocados. Su habilidad es indiscutible. Cardona es uno de los jugadores más imprescindibles para el andamiaje ofensivo de su equipo, pero además es un futbolista que ha desarrollado su talento bajo la tutela de distintos entrenadores que le han enseñado a sacrificarse, a ser solidario con sus compañeros y, por sobre todo, a aprender de sus errores; que cada tropiezo sea una lección de vida.

El ingenioso enganche de 21 años estará ahora a merced de las exigencias de José Néstor Pékerman y su plantel, rankeado por la Fifa como el cuarto mejor del planeta. ¿Podrá con el reto?