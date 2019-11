Federico Insúa: "Vine a Colombia porque se trata de un club grande"

Poco más de una semana lleva Federico Insúa en Colombia. Este semestre jugará con Millonarios por petición del técnico argentino, Ricardo Lunari. El pasado sábado el volante argentino de 35 años de edad, en dialogo con El Espectador habló sobre lo que espera de él y sus compañeros en Millonarios.

Llegué el domingo, empecé a entrenar, hice la revisión médica con el resto de los nuevos jugadores... Estoy feliz, contento por este nuevo desafío , dice el 'Pocho', como es apodado desde sus inicios en el fútbol, luego de cumplir sus primeros entrenamientos la semana anterior en el Laverdieri con el resto de jugadores.

Además manifestó que ya venía entrenando desde hace rato, luego de tener problemas con su antiguo club. Entrenaba a la mañana en el club y a la tarde en un gimnasio con Ernesto Colman, un preparador físico que es un fenómeno. Trabajamos de tal manera que no sentí la falta de fútbol .

Me buscaron como prioridad, a eso le doy valor

El veterano volante ex Independiente de Avellaneda habló sobre cómo llegó a Millonarios y como lo contactaron las directivas: Me llamaron por teléfono, me buscaron como prioridad, algo a lo que le doy valor, y el hecho de que hayan ido los dirigentes a verme a Buenos Aires, fue importante. Sobre todo, en este momento de mi carrera. Se arregló todo rápido y acá estoy, listo para el desafío . Además dijo que Si era otro equipo, no aceptaba. Vengo a Colombia porque es Millonarios y se trata de un club grande .

Insúa ratificó que está acostumbrado a los clubes grandes y Millonarios es uno de ellos, se ajusta a la mentalidad del jugador.

Soy un jugador de ataque y Lunari me pidió que jugara donde más me guste

El Pocho habló de sus características en la cancha y cómo lo utilizaría Lunari en su esquma táctico. En esto, Insúa fue claro al decir que es un jugador de ataque, y que Lunari le pidió jugar donde más le guste: Por mis características, soy un jugador de ataque y Ricardo me dijo que me quería en la posición que más me gusta. Después, él definirá la táctica, el sistema de juego, pero a mí me sedujo que quiere que vuelva a jugar en mi puesto, detrás de los puntas, en función ofensiva, en una posición donde jugué siempre .

Estamos todos por el mismo objetivo. Me puso contento que Lunari me haya elegido, que haya tenido fe de que viniera hasta acá , recalcó.

Millonarios está obligado por historia. Y vamos por la 15