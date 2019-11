Nicholas Llanos: "Podría aportarle mucho a esta Sub-20"

Nicholas Rafael Llanos es un jugador colombo-croata de 18 años, que juega actualmente para el Hajduk Split, de la Liga de Croacia. Pese a nacer en Croacia, el sueño de Nicholas es claro: jugar para la Selección Colombia. Con su diestra mágica, está dando mucho de qué hablar en Europa, y también en Colombia.

VAVEL: Según tengo entendido, naciste en Croacia, pero ¿te sientes más colombiano, o más croata?

Nicholas Llanos: Yo me siento muy colombiano a pesar de haber nacido en Croacia. Soy igual de colombiano como cualquier otro. Es algo que llevo por dentro. Toda esa sabrosura de los colombianos. Es algo que nadie podrá quitarme de adentro.

V: ¿Cómo te definirías como jugador?

N: Soy un volante ofensivo o de creación con una gran visión de juego, soy muy veloz, y tengo un buen disparo de media distancia.

V: ¿En qué clubes has estado?

NL: He estado en Holanda e Italia. En Holanda, estuve a prueba en la filial del Chelsea, el Vitesse, y en Italia, en el Genoa. Ahora estoy en el Hajduk Split, de acá de Croacia.

V: ¿Qué caracteristicas tiene el fútbol croata que lo diferencia de otras ligas?

NL: El fútbol de acá de Croacia es un fútbol de mucho contacto, muy lento y sin mucha emoción. Sinceramente, no me gusta. Para triunfar acá debes ser fuerte y tener mucha potencia, algo muy distinto a lo que es el fútbol colombiano.

V: Imagino que aprovecharás la lentitud y la poca movilidad de los jugadores para resaltar entre ellos...

NL: Sí claro, es lo que debo de hacer. A los jugadores aquí en Croacia les haces un cambio de ritmo veloz, y los dejas, como popularmente se dice, en el suelo.

V: ¿Cómo ha sido tu proceso con la Selección Croacia?

NL: He estado en la Sub-15 y la Sub-17 haciendo microciclos y jugando amistosos, pero hace un tiempo no he vuelto a ser invitado. Pero por el momento estoy enfocado en la Selección Colombia.

V: ¿Qué piensas sobre tu sobrenombre de 'El nuevo Luka Modric'?

NL: Para mí es un halago que me comparen con un jugador como lo es Luka Modric, pero yo soy Nicholas Llanos. Uno se siente bien cuando le dicen cosas como esas. Mi objetivo es claramente llegar a un nivel de fútbol tan alto como el de él, y pienso que puedo llegar a tenerlo entrenando fuertemente.

V: ¿Qué liga europea es la que más te llama la atención?

NL: Las cinco ligas que por excelencia han sido las mejores. Personalmente mi favorita es la Serie A de Italia, porque ahí se ve una gran calidad de fútbol, y pienso que es donde mejor puedo acoplarme.

V: ¿Cómo fue el interés que sintió el Inter por ti?

NL: Me gustaría hablarte de eso, pero sinceramente, no sé nada de lo que pasó en concreto. Leí muchas cosas, y no sé que tan ciertas sean, por lo cual no sé nada en concreto, sinceramente.

V: Y en el caso de que llegara una propuesta de ese equipo, ¿te lo pensarías dos veces?

NL: No, no me lo pensaría dos veces. Primero, porque el Inter es un club el cual me gusta desde pequeño. He ido al Estadio San Siro a verlo a jugar , y es un espectaculo. Segundo, porque en el club donde estoy actualmente no veo que pueda tener un futuro en el fútbol, realmente.

V: ¿Te imaginarías compartiendo en el mediocampo con dos compatriotas tuyos como Fredy Guarín y Mateo Kovacic?

NL: Claro, sería excelente jugar con ellos dos. Guarín es un jugadorazo. Puede correr bastante, unas 48 horas, digo yo -dijo en tono de chiste-, y además es corpulento. Mientras que Kovacic no es tan... no sé como decirlo, agresivo o intenso, es más un jugador que juega bonito. Ellos dos le pueden ofrecer mucho al Inter, por eso juega tan bien el Inter.

V: ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

NL: Me veo en la Selección Colombia y jugando para un club grande.

P: Hablando de la Selección Colombia, ¿cómo ves a la Sub-20?

NL: No he tenido la oportunidad de ver ningún partido, puesto que entreno en las mañanas, y los partidos son a las 3 de la mañana. He visto que no les está yendo muy bien, como en anteriores veces. A mí parecer, tendrían que estar mejor futbolisticamente por lo que se ha visto los últimos años.

V: ¿Piensas que estar en una convocatoria de la Sub-20 es importante para llegar a la Selección Colombia de mayores?

NL: Claro, espero llegar a hacer al menos algún microciclo con la Sub-20 y así, supongo, que será más fácil que será llegar a la Selección Colombia de mayores.

V: ¿Has llegado a tener contacto con alguien de la Sub-20?

NL: El profesor Restrepo me pidió mis datos en el mes de abril, pero desde ahí no me ha vuelto a contactar. Yo no pienso contactarlo, no quiero ser yo quien me ponga ahí, sino que él sea quien decida si voy.

V: ¿Le temes a no entenderte con un compañero de Selección Colombia? ¿o confías en tu poder de asociación?

NL: No le tengo miedo, ni nada por el estilo. Pienso que puedo enterderme muy bien con todos los jugadores, y que por el contrario, podría brindarle mucho a la Sub-20 actual.

V: ¿Entrar en un microciclo te daría oportunidades de llegar a ese Mundial?

NL: Yo creo que sí. Quiero entrar en un microciclo para demostrarle al profesor que tengo mucho para aportarle a la selección. Sería una gran oportunidad para que él me viera jugar, y quizá empezara a convocarme más a menudo. Siento que podría aportarle mucho a este equipo.

V: ¿Crees que a esta Selección Colombia Sub-20 le hace falta un volante creativo?

NL: En mi opinión, es muy importante tener a un volante que tenga un gran visión de juego, que te abra las bandas, que busque espacios para jugar y que cree oportunidades. Todos los equipos deberían tener uno.

V: En el hipotético caso de que no llegara una convocatoria para la Sub-20, ¿lo tomarías como motivación? ¿o sería algo que te desanimaría?

NL: Si no llega, no sería algo que me desanimara, ni mucho menos. Trabajaría más duro para resaltar más, sería una motivación diaria más.

V: ¿Esperarás a la Selección Colombia? ¿o si Croacia se interesara de nuevo en ti, te decantarías por esa selección?

NL: El fútbol es un juego de oportunidades, y pienso que lo prioritario es llegar a la Selección Colombia, pero si no llega, tendría que tomar la propuesta de Croacia.

V: El Hajduk, tu club actual, ha tenido una rivalidad historica con el Dinamo Zagreb, si llegara una oferta de ese equipo, ¿la aceptarías o la declinarías?

NL: Para empezar, son dos clubes distintos. El Dinamo está manejado por personas que saben de fútbol, y que tienen dinero. Mi club, lastimosamente, lo manejan personas que han ido haciendo que el club se destruya, y han hecho que el nombre del Hajduk suene menos al rededor del mundo. Me lo pensaría un poco, pero creo que al final decidiría irme.

V: ¿Admiras a un jugador en especifico?

NL: Cesc Fábregas cuando estaba en Arsenal me parecía un mediocampista extraordinarío, ya cuando fue al Barcelona no volvió a ser el mismo, pero ahora que está en Chelsea, parece que está volviendo a ser el que fue en su momento.

V: ¿Y uno croata?

NL: Sin duda, Luka Modric. Es un gran jugador y tiene muy merecido todo lo que le pasa. Sin duda sabe jugar muy bien, sabe jugar bonito.

V: ¿Tu intención para el mercado de verano es salir de tu club?

NL: La verdad sí. No me veo en seis meses en el club en donde actualmente estoy. Es difícil tener aquí un futuro como futbolista profesional, y en verdad no quiero estar aquí. Aún no hay nada en concreto, pero se barajan varias opciones, y entre ellas un club colombiano.

V: ¿Cómo ves tú el Fútbol Profesional Colombiano?

NL: Hace mucho no veo un partido de la liga colombiana, precisamente por los horarios que manejo. Sin embargo, en el Mundial se vio una calidad de fútbol muy buena, como ya lo dije, con mucha sabrosura y gambeteo. Mucho más de ágilidad y de jugar bonito al fútbol.

V: ¿Simpatizas con algún equipo de Colombia?

NL: A mí me gustaba el América de Cali, y a mi padre el Deportivo Cali. Él me llevaba a ver algunos partidos del Cali al Pascual cuando yo era más chico. Ahora que el América está en la segunda división no he vuelto a saber mucho de la situación del equipo, pero se podría decir que simpatizo con ellos.

V: Venir a la liga colombiana puede ser un arma de doble filo, puede ser que jugando aquí, 'Piscis' se fije más fácil en ti, como puede ser que sea un retroceso. ¿Cómo manejas eso?

NL: Esa no es mi intención si voy a la liga colombiana, igual manejo otras propuestas, y habrá que ver lo que sucede. Jugar en la liga colombiana no sería muy bueno para la edad que tengo.

V: Entonces, ¿descartas jugar en la liga colombiana?

NL: No puedo decir que lo descarto, porque no puedo decirte lo que pasará el día de mañana.

V: ¿Qué expectativas tienes para el 2015?

NL: Mi meta sería jugar con la Sub-20 el Mundial de Toronto, ahora solo puedo pensar en eso, y trabajaré muy duro para lograrlo.

V: ¿Puedes jugar en otra posición además de volante de creación?

NL: He jugado como mediapunta derecho, pero esa posición no me gusta mucho. Me gusta tener el protagonismo de las jugadas, que sea yo quien decida y tenga cierto protagonismo.

V: ¿Eres más un volante de creación u ofensivo?

NL: Yo sería más un volante ofensivo, dado que tengo cualidades para disparar al arco y para driblar.

V: ¿Cuál es tu formación favorita?

NL: Me siento muy comodo con el 4-2-3-1, pues sé que tengo dos a mis espaldas que me pueden cubrir, y que puedo subir a atacar. Pienso que esa sería la formación adecuada.

V: ¿Prefieres la presión alta o esperar al rival?

NL: Siempre suelo presionar arriba, no me gusta esperar el error del rival. Jugamos a presionar arriba e intentar contraatacar.

V: ¿Tus compañeros te ven como croata o colombiano?

NL: Ellos me ven como un colombiano, no como un croata. Ellos notan que tengo muy poco de croata. Cuando les dices "él es colombiano", ellos inmediatamente saben que tú eres alguien que juega bien.

V: ¿Admiras a un exjugador de fútbol?

NL: Conozco a algunos, pero el que más admiro es a Roberto Carlos. He tenido la oportunidad de charlar con él y es una gran persona, y en su momento, un gran jugador.

V: ¿Te gustaría mandarle un mensaje a Carlos 'Piscis' Restrepo?

NL: Quizá que se fije más en el extranjero, porque hay buenos jugadores. Pienso que si me da la oportunidad, puedo demostrarle que tengo con qué aportarle bastante a la Selección Colombia.

V: Te propongo que me digas lo primero que se te venga a la cabeza cuando te pregunto algo. Un libro que te haya gustado.

NL: Los que más me han gustado son los de Harry Potter.

V: Una película.

NL: Mi preferida es Gol, la película de Santiago Muñez.

V: Un estilo de música.

NL: Hoy en día escucho varios generos, ninguno en especial.

V: Un club en donde te sentirías en la cima.

NL: Arsenal, de Inglaterra.

V: Un jugador que te guste de ese club.

NL: Santi Cazorla.

Así se cerró una amena conversación con esta perla que tiene un gran futuro. Dejó claras sus intenciones de buscar llegar a la 'tricolor' y estar en uno de los grandes clubes de Europa. Próximamente cumplirá los 19 años, una edad perfecta para llegar a ser convocado para esta categoria que actualmente se encuentra en el Sudamericano de Argentina, por lo que espera ser tenido en cuenta en futuras convocatorias.

Vídeo grabadado hace unos meses sobre un partido de Llanos.