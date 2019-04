Rafael Robayo: "El resultado no fue el que queríamos, pero hay que trabajar"

Anoche comenzó el recorrido de Millonarios en la Copa Águila 2015. Con la derrota tres goles por uno frente al conjunto de Equidad, el volante azul Rafael Robayo da su balance sobre el partido y su despempeño personal en el partido.

"Feliz porque siempre es importante estar en el equipo jugando; el resultado no fue el que queríamos pero hay que trabajar, hay que seguir ayudándole al profe Ricardo y al equipo a mejorar día a día a que las cosas salgan mejor y obviamnete ahora pensando en Cortuluá".

A Rafael se le hizo la pregunta de cuál era el balance que se hace al interior del equipo, ya que la Copa quizá era utilizada para probar jugadores, a lo que el jugador respondió:

"La copa es importante para nosotros y los que hoy estuvimos en el terreno de juego lo que buscamos es siempre ser protagonistas, ganarnos un puesto en el equipo para estar en la parte de Liga también jugando, lastimosmante hoy no se pudo ganar por circunstancias en las que nosotros mismos cometimos errores y nos la cobraron, pero hay que trabajar, hay que seguir humildemente con la cabeza en alto trabajando y mejorando para bien del equipo, que aquí lo que prima es obviamente toda la nómina y el trabajo que se viene haciendo con el cuerpo técnico".

Además, Rafael habló sobre la actuación de él en el partido, sobre su balance en lo personal: "Bueno, tuve opciones de gol, tuve juego ofensivo en la línea de tres trantando de ayudar obviamente a Sergio que era el volante cabeza de área. Por ahí a veces no se tuvo tanto el balón con la claridad que se esperaba porque ellos siempre estaban cerca en la marca, siempre no dejaban jugar cómodo a los tres volantes, que en este caso era Ómar, Mayer y en este caso yo, que jugaba por derecha, pero tranquilo con ganas de mejorar, sabemos que, con un resultado positivo otra cosa cantaría, pero lastimosmante no se ganó y para eso hay que trabajar en estos días y mejorar para poder estar otra vez en el equipo titular de Liga".

Por otro lado, al jugador se le preguntó acerca de qué si a él lo debaja intranquilo el no haber sido llamado a los dos primeros partidos de Liga, a lo que el volante dijo: "No, hay que trabajar, yo me he ganado las cosas a pulso en Millonarios; ya llevo 10 años con esa premisa que nada me lo han regalado, que me ha tocado siempre pelear por mi puesto".

"Acá lo que importa es la institución siempre y con la humildad que se tiene que llevar a cabo y con el trabajo, pues esperar la oportunidad para cuando Ricardo decida dármela, aprovecharla y obviamente ganar otra vez el puesto".

Para finalizar, al jugador se le preguntó acerca de qué era lo que él rescataba del equipo que jugó y que la gente pudo ver anoche en El Campín, a lo que él respondió:

"Es un equipo que quiere mostrar porque está en Millonarios, quiere ganarse un puesto, hay jugadores jóvenes que también están cogiendo experiencia con la Copa, y los que más años tenemos en la institución que queremos dar lo mejor por esta camiseta. Hoy el profe pudo ver mucho jugador, pudo tener claro, lo que tiene en la nómina completa y bueno todos los que estamos presentes en la institución para un objetivo claro que es salir campeón de Liga y buscar en estos primeros seis partidos de Copa clasificar y pelear también por el título en el segundo semestre".