Hernán Torres: "El que dirige soy yo"

Hernán Torres se mostró tenso en la rueda de prensa ulterior al partido en el que Independiente Medellín asumió el liderato de la Liga Águila; pese a la victoria la hinchada aún no se conforma con el juego del Poderoso ni con las decisiones del estratega tolimense.

"Hoy no tuvimos tantas llegadas, depronto el equipo no gustó, por eso me chifló la gente que me mantiene chiflando ya", dijo Torres, quien a lo largo del partido del pasado domingo fue silbado por una parte de la hinchada que se dio cita de forma masiva al Atanasio Girardot. El DT añadió que necesitaba "ganar el partido como fuera, jugando bien, jugando mal o jugando regular".

La insatisfacción de los hinchas se debió a que el equipo comenzó a resguardar el balón, buscando mantener el resultado: "a la gente no le gusta, y respeto a la afición porque ellos son los que pagan, pero el que dirige soy yo, me equivoque o no", palabras del disgustado técnico del onceno paisa. A esto agregó que no es "de estómago" y que si le toca irse se irá, con sus "propios errores".

Sumado a lo anterior, el ex técnico de Millonarios expresó: "yo no pongo a jugar a nadie por compromiso, yo lo pongo por mi visión y por lo poco que yo sé de fútbol". Hernán Torres admitió que al equipo le faltó la vistosidad, la fluidez y la claridad de partidos anteriores, pero reiteró que necesitaba ganar de cualquier forma, aunque manteniendo un orden.

En cuanto a la lesión que obligó a Christian Marrugo a abandonar el terreno de juego a los 23 minutos de luego, el estratega confirmó que se trata de un esguince en el tobillo y que hoy se determinará el nivel del mismo. Finalmente Torres se refirió al desempeño de Brayan Angulo y dijo que "fue determinante y entró muy bien".