Deportivo Cali cae en el fortín de Palmaseca

Deportivo Cali cayó dos por cero ante un Envigado FC bien plantado y con mucho oficio. El elenco naranja, es su gran mayoría juvenil, con el ímpetu que les caracteriza a los jóvenes, dictó cátedra y desnudó a los dirigidos por Pecoso Castro.

Los azucareros, no contaron con la inspiración de otras noches y sus mejores intérpretes no se encontraron en el mejor estado para salvar la noche en Palmaseca.

Decir que el Cali solo jugó mal es una injusticia, no reconocer que el conjunto envigadeño planteó un partido perfecto y el libreto diseñado por Juan Carlos Sánchez funcionó a la perfección.

El Deportivo Cali no tuvo claridad en la ofensiva y en la creación no se produjeron las opciones generadas en otras jornadas.

Al minuto 14, una dura falta sobre Frank Fabra le produjo una caída y luego el lateral izquierdo saldría al minuto 22 por lesión, y fue reemplazado por Víctor Giraldo.

En el primer tiempo, al minuto 34, el delantero Cristian Arango de un remate rasante perforaba el arco de Ernesto Hernández, quien no pudo hacer nada ante el disparo del 7 de los de Envigado.

Para el segundo tiempo, la propuesta no varió, el local no encontraba variantes para desnudar la defensa visitante. Al minuto 63, entraba Rafael Santos Borré por Roa, sin embargo, al tener cuatro delanteros en cancha, no se generaron las opciones para lograr el empate.

En el minuto 70, saldría lesionado el defensa Víctor Giraldo que había reemplazado a Frank Fabra, en su lugar entraba el volante Juan Carlos Guaza.

En el minuto 82, avisaba Faber Cañaveral con un remate al travesaño que estremeció el arco del charrúa Hernández. Seguido, se presentó una acción donde Fabio Burbano tomó un rebote y de potente latigazo vencía el pórtico verdiblanco, sentenciando así el 0-2 a favor de la visita.

Envigado fue más y justo ganador en la noche triste y amarga del fortín de Palmaseca. El martes, ante Cortuluá, se espera que la hinchada asista en paz y entiendan que solo con su voz de aliento se puede levantar la moral del alicaído cuadro azucarero.

Reacciones

"Me preocupó la forma cómo jugó el equipo. Yo sé dónde estoy parado y veo las deficiencias del club. Me da tristeza que un equipo mío juegue sin alma. No puedo perder la cabeza porque pierdo un partido como local", aseguró el DT, Fernando Castro.

"Un equipo de Fernando Castro no puede jugar con los brazos abajo. Yo no sirvo para dirigir un equipo que no juega, vive y siente el fútbol como yo. Me da vergüenza el equipo que jugó hoy. Me preocupa que un equipo juegue bien un partido y otro mal en menos de cinco días. Es un equipo que no vibra, que no siente que no se muere en la cancha", concluyó el estratega.

Puntuaciones VAVEL Colombia