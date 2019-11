Lo que le resta al Independiente Medellín en la primera fase

Medellín ha cumplido con una gran campaña en el primer torneo del año 2015. 31 puntos y una diferencia de gol de +10 lo ubican en el liderato de la competencia, que comparte con Envigado, que tiene la misma cantidad de puntos, pero +9 en la diferencia de gol.

Al Medellín le restan cuatro juegos para cumplir con el calendario, estos son ante Junior en la fecha 17, Alianza Petrolera en dos semanas, Millonarios en la penúltima jornada y justamente ante Envigado en la fecha 20. A continuación un análisis de cada rival.





Atlético Junior

Este sábado, Medellín recibe la visita del Atlético Junior. El equipo tiburón se ubica parcialmente en la séptima casilla con 26 puntos y una diferencia de gol de +9, producto de siete victorias que fueron ante Once Caldas, Patriotas, Jaguares, Uniautónoma en dos ocasiones, Millonarios y Santa Fe; cinco empates ante Envigado, Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Pasto y Nacional; acumulando cuatro caídas ante Cúcuta, Cortuluá, Equidad y Cali.

Son 22 goles los que ha hecho el conjunto barranquillero, marcándole de a un gol en una sola oportunidad ante Águilas Doradas. Anotó siete veces de a dos goles, fueron ante: Once Caldas, Patriotas, a Autónoma en dos oportunidades, Cali, Millonarios y Nacional. Solo una vez anotó tres goles en un partido y otra de cuatro conquistas, que fueron ante Santa Fe y Jaguares respectivamente.

​ 2014: DIM 2–2 JUN

Junior no es un buen visitante, porque que de ocho juegos, solo ganó un partido pero fue en el propio Metropolitano cuando venció 0-2 a Uniautónoma. De resto fueron cuatro derrotas sufridas ante Cúcuta, Cortuluá, Equidad y Cali; y tres empates conseguidos en sus últimas tres salidas ante Alianza Petrolera, Pasto y recientemente ante Nacional respectivamente, sumando en total seis goles a favor y nueve en contra.

Los dirigidos por Alexis Mendoza vienen repuntando en el torneo, ya que en las primeras diez jornadas no pasó del décimo puesto, y apenas en la undécima fecha se pudo instalar en el grupo de los ocho, del cual no ha salido de nuevo.





Alianza Petrolera

Luego, Medellín recibe a Alianza Petrolera. El conjunto aurinegro no ha tenido un buen torneo. Aunque los dirigidos por Adolfo León no han perdido muchos encuentros como para estar en la casilla 15 de la tabla, no encontrado la regularidad necesaria como en 2014 para pelear un cupo entre los ocho mejores.

De 48 puntos disputados, la Máquina Amarilla ha logrado un tercio de ellos, es decir, 16 puntos y una diferencia de gol de -4, producto de dos victorias ante Águilas Doradas y Cúcuta; diez empates ante Uniautónoma, Chicó, Cali, Huila, Pasto, Cortuluá, Cúcuta, Once Caldas, Junior y Equidad; y cuatro derrotas, ante Santa Fe, Jaguares, y recientemente ante Millonarios y Envigado respectivamente.

Alianza ha anotado 13 goles en el campeonato, marcádole de a un tanto en oportunidades a Uniautónoma, Águilas Doradas, Huila, Cortuluá, Millonarios y Envigado. Hizo de a dos goles en dos ocasiones, cuando enfrentó a Once Caldas y a Equidad, y solo una vez hizo tres goles, cuando enfrentó en el primer clásico al Cúcuta.

2014: DIM 1–2 APE

El conjunto petrolero no es mal visitante, pero no ha ganado en esa condición en la actual competición. De ocho partidos, empató seis veces, ante Uniautónoma, Chicó, Cali, Pasto, Cúcuta, y Once Caldas; y cayó en las dos restantes contra Jaguares y Millonarios. Por fuera de casa, solo ha marcado cuatro goles: Uno a Uniautónoma, dos a Once Caldas, y otro a Millonarios. En cambio, encajó ocho, Uno de Uniautónoma, de a dos por parte de Jaguares y Once Caldas; y en una ocasión recibió tres de Millonarios.

Alianza Petrolera no ha llegado a entrar al grupo de los ocho en ninguna fecha de lo que va en el torneo, y hoy por hoy está al borde de la eliminación.





Millonarios

En la fecha 19, Medellín visitará a Millonarios. El conjunto albiazul es uno de los equipos llamados a pelear el campeonato, y la manera de la que se reforzó confirma todavía eso.

Los de Ricardo Lunari se sitúan en la sexta posición de la tabla con 26 puntos y +9 en la diferencia de gol, producto de siete victorias, ante Pasto, Patriotas, Once Caldas, Cúcuta, Cortuluá, Chicó y Alianza Petrolera; cinco empates ante Equidad, Águilas Doradas, Santa Fe, Huila y recientemente ante Jaguares; y cuatro derrotas, ante Tolima, Cali, Junior y Uniautónoma.

El embajador ha anotado 30 goles en la Liga Águila. Anotó de a un gol en tres ocasiones: Al Cali, a Equidad y a Uniautónoma. Hizo de dos goles en tres oportunidades también, fueron ante Patriotas, Once caldas y Huila. Marcó cuatro veces de a tres conquistas. Quienes encajaron esos goles fueron Cúcuta, Chicó, Alianza Petrolera y Jaguares. Anotó cuatro goles en una ocasión, cuando enfrentó a Cortuluá. Marcó de a cinco goles en una oportunidad, contra Pasto.

​ 2014: MIL 1–4 DIM

Millonarios se ha hecho fuerte en su casa. En la Liga Águila disputó ocho partidos en el Campín, de los que salió vencedor en seis de ellos cuando recibió la visita de Pasto, Patriotas, Cúcuta, Cortuluá, Chicó y Alianza Petrolera.

Los otros dos los empató, ante Equidad y Santa Fe. Anotó en 21 oportunidades. Solo una vez anotó un gol, ante Equidad, de a dos a Patriotas. Anotó de a tres dianas en tres oportunidades: A Cúcuta, Chicó y Alianza Petrolera, de a cuatro a Cortuluá y de a cinco al Pasto.

El conjunto catorce veces campeón tiene por delante cuatro partidazos ante Envigado, el propio ante Medellín, y para finalizar, los dos clásicos, ante Nacional y Santa Fe.





Envigado

Para terminar la fase del todos contra todos, el Poderoso visita al Envigado. El conjunto naranja es la revelación del torneo. Con su entrada a la Lista Clinton, se esperaban pocos refuerzos para el conjunto paisa, pero las ganas de los jugadores de la cantera sumados a la experiencia que le brinda Bréiner Castillo en el arco, le han permitido a los de Juan Carlos Sánchez mantenerse en el grupo de los ocho durante todo el torneo, al igual que Medellín y Nacional.

Actualmente se ubica segundo con 31 puntos y +9 de diferencia de gol, producto de nueve victorias, ante Tolima, Equidad, Uniautónoma, Águilas Doradas, Pasto, Jaguares, Cali, Once Caldas y Alianza Petrolera; cuatro empates, ante Cortuluá, Chicó, Junior y Cúcuta; y tres derrotas, ante Nacional, Jaguares y Huila.

El equipo de La cantera de héroes ha anotado 20 goles. Le ha anotado de a un gol a Cortuluá, Tolima, Uniautónoma, Nacional, Chicó, Águilas Doradas, Jaguares y Huila. Convirtió de a dos a Uniautónoma, Pasto, Jaguares, Cali, Once Caldas y recientemente a Alianza Petrolera.

​ 2014: ENV 0–1 DIM

En casa, Envigado ha tenido una campaña notable en la Liga Águila. De los siete partidos que disputó ganó seis, ante Tolima, Uniautónoma, Águilas Doradas, Pasto, Jaguares y Once Caldas, mientras que el otro lo perdió ante Nacional. Además anotó 11 goles, repartiendo de a uno en tres ocasiones a Tolima, Nacional y Águilas Doradas; y anotó cuatro veces de a dos goles, a Uniautónoma, Pasto, Jaguares y Once Caldas.

Envigado tiene un pie en los play-offs y también tiene por delante cuatro partidazos, Ante Millonarios, Santa Fe, Patriotas y el propio ante Medellín.





Así ha sido el progreso en la tabla de Medellín y los cuatro equipos a los que debe enfrentar:



Equipo Jornada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ​ 5 4 8 5 1 5 4 4 2 3 4 3 2 1 1 1 ​ 15 10 14 16 12 14 14 11 13 10 6 8 8 8 6 7 ​ 9 14 9 13 13 12 15 14 14 13 14 12 12 13 15 15 ​ 19 7 12 8 4 7 10 10 11 12 10 5 7 7 5 6 ​ 8 5 3 6 2 2 6 3 1 2 1 6 3 3 2 2





Medellín tiene un estilo de juego establecido, y aunque no ha tenido muchas demostraciones de buen fútbol, ha sido efectivo para mantener viva la ilusión de conseguir la sexta estrella.