Resultado Cali - Millonarios en la Liga Águila 2015 (1-0)

21:1. Hasta acá los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir con la mejor información de la Liga Águila en VAVEL.com. Hasta la próxima.

21:45. Acá está la tajada de Hernández a Delgado que envió al Cali a la final >

Vine by @ActualFutbol

Watch @ActualFutbol's Vine taken on 1 June 2015. It has 0 likes. Vine is the best way to see and share life in motion. Create short, beautiful, looping videos in a simple and fun way for your friends and family to see.