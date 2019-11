El sensacionalismo: Batistuta sí puede caminar

Muchos medios de comunicación, su gran mayoría colombianos, informaron y dieron por válido el rumor de que supuestamente "el ex jugador argentino Gabriel Batistuta no va a poder caminar más". Pese a que el propio jugador declaró que juega recientemente al fútbol con amigos y declaró: "Si la pelota no me pasa cerca, no la alcanzo. Pero estoy mucho mejor", tras ser operado del tobillo por el doctor que le quitó la idea de imitar las prótesis de Oscar Pistorius. Pero aún así, les ha valido a algunos para crear este rumor. Batistuta reconoció que por el dolor antes de operarse pidió "que le cortaran las piernas", esa es la única información, el resto es un bulo.

Lógicamente para quien la dio por buena, esta noticia ha causado conmoción en los lectores de estos medios de comunicación, y los que se dieron cuenta por redes sociales debido a la viralidad de esta "noticia". Sin embargo, todos los que piensan que Batistuta no podrá caminar más, están totalmente equivocados. Y los medios que difundieron esta información, aún más. A continuación, les voy a presentar con exactitud lo que sucedió, y van a ver lo que puede causar la desinformación.

El 27 de agosto de 2014, la cadena televisiva TyC Sports entrevistaba al ex jugador argentino Gabriel Omar Batistuta. Tras hablar de varios temas como la final del Mundial de Fútbol perdida por Argentina y el fútbol argentino, Bati habló de la razón por la que dejó de jugar al fútbol: el cansancio que sentía por un dolor en las dos piernas, que era causado por sus rodilas. Según él mismo dice, tras dos días de su retirada del fútbol, no podía caminar por el dolor tan intenso que sentía.

El dolor que sentía Batigol se debía a que carecía de cartílagos y tendones en sus dos rodillas, lo que genera una fricción o choque entre los huesos de las articulaciones, que forman engrosamientos óseos que son llamados comunmente como espolones, lo cual genera un dolor intenso al intentar mover la pierna afectada, y en el caso de Gabriel Omar, eran las dos.

Según apunta él mismo, cuando era jugador de la Fiorentina se sometió a varios tratamientos médicos que le servían para que el tiempo de recuperación de sus lesiones de rodilla fueran más cortos. Esto hizo que los tendones y cartílagos de las rodillas del jugador se deterioraran por completo.

Con mucha desesperación buscó al prestigioso doctor Roberto Avanzi para que, según él, le cortara las piernas. Él ya había visto el caso de Pistorius y vio en las prótesis su salida. Pero bueno, todo esto ustedes ya lo saben. Lo que no sabían, es que el doctor Avanzi se rehusó a amputarle las piernas. En vez de amputarle las piernas, le practicó una artrodesis, una intervención quirúrgica en la cual se fijan dos piezas óseas, en el tobillo derecho del ex jugador para que la articulación de sus piernas al moverse no fuera dolorosa. Por esto, el máximo goleador de la historia de la Selección de Argentina pudo volver a caminar con tranquilidad, y hasta jugar fútbol como aficionado. Y todo esto sucedió hace casi cuatro años. Sí, leyó bien.

El pasado 13 de junio, el portal informativo colombiano Las 2 Orillas tituló una nota: "Gabriel Batistuta ya no puede caminar". Cuando vi esto, me sorprendí mucho. Dije "mínimo recayó del problema que tuvo", porque esa entrevista y esa anécdota ya la había escuchado yo. Cuando entro, me encuentro con que habían tomado esa anécdota contada por Batistuta como si el problema de piernas aún lo acarreara y estuviera en riesgo de no poder volver a caminar. Esta información se propagó por redes sociales, y otros medios de comunicación empezaron a hacer notas sobre este lamentable suceso, que en verdad había ocurrido hace cuatro años.

Ahora, 554924 personas que leyeron la nota que escribió Las 2 Orillas, sumadas a las que lo vieron en redes sociales, sumado a las personas a las que le contaron esto, y finalmente más las personas que leyeron esta "noticia" en otro medio de comunicación, piensan que Gabriel Omar Batistuta no volverá a caminar.

Ese es el problema de cuando un medio de comunicación no es responsable a la hora de informar una noticia. Sus lectores fueron mal informados sobre el estado de salud de una persona, y eso no está bien. Y no sólo critico con esto al medio que malinformó de primero, sino a todos los otros medios que también malinformaron a sus lectores por no confirmar la veracidad de la fuente.

Mi inquietud también radica en que Las 2 Orillas informó con mucha exactitud lo que narró Bati en aquella entrevista. Y precisamente omitió la parte en la que hablaba de cómo fue el desenlace de la historia, y de la fecha en la que sucedieron los hechos. Quizá lo omitió, quizá el escritor de la nota, que tiene firmada la nota bajo el nombre '2Orillas', vio esa información en otra parte, o quizá, y para ponerle un poco de humor a todo esto, escribió la nota en Internet Explorer hace cuatro años, cuando de verdad se pensaba que Batigol no podría volver a caminar, y hasta el 13 de junio que fue publicada.

Por la gran preocupación que generó esto en los fanáticos del histórico delantero, el médico Avanzi, el que le practicó la artrodesis a Batistuta, dijo en una entrevista a la cadena radial argentina Radio del Plata: "Bati estuvo insoportable. Me dijo que se quería cortar los tobillos, que así no podía vivir... Pero eso fue hace tres años". Según el médico, "él va a aguantar lo más que pueda, y después de le van a colocar una prótesis en el tobillo". Esto aclara aún más el asunto.

Mi propósito con esto no es desmeritar ni intentar difamar el trabajo de otros medios de comunicación, sino el de mostrar con un ejemplo palpable lo que puede causar en los lectores la desinformación que se causó y hacer un llamado a los medios de comunicación para que tengan cuidado con la información que publican.

Y, por si hay alguna persona sensata que haya leído esta nota con cierta desconfianza porque no demostré con pruebas lo que traté de comunicar, aquí está el vídeo original de la entrevista.