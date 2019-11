Gustavo Serpa: "La campaña del primer semestre no fue mala"

Para hablar sobre los movimientos de Millonarios, uno de los encargados es Gustavo Serpa, quien es el máximo accionista del club embajador y además, hincha del club. Soy hincha de Millonarios desde antes de nacer, mi papá también lo es . En diálogo en la tarde de viernes en el Ballet Azul Radio, Serpa comentó sobre cómo encontró al club cuando llegó, lo desarrollado en el primer semestre de la Liga Águila 2015 y lo que viene en materia de refuerzos para este fin de año.

Yo represento la mayoría de las acciones del club desde la asamblea de marzo del año anterior. Millonarios tiene un presidente y una junta directiva para tratar de poner en marcha un proyecto empresarial y deportivo que se trazó. Representar el capital o las acciones del club no implica ser el dueño del mismo , aseguró Serpa.

Cuando tomó las riendas del club

Cuando tomamos a Millonarios, el club estaba en crisis que ponía en riesgo su sostenibilidad. Las decisiones que se habían tomado anteriormente permitieron que el negocio fuera inviable, por eso decidimos apostar doble, seguir invirtiendo para crear un modelo de negocio a largo plazo, donde los resultados económicos y deportivos vayan de la mano; imposible haber dejado a Bogotá sin uno de sus emblemas deportivos , comentó el doctor Gustavo Serpa, asegurando la crisis en la que estaba el club embajador.

Encontramos una grandísima crisis económica

Además, Serpa comentó que En 2012, cuando salimos campeones, los ingresos fueron de $ 45.000.000.000 y las utilidades de $ 2.000.000.000. El año siguiente, se incrementaron los costos un 30 %; era imposible lograr los números del 2012, estábamos destinados a mostrar pérdidas mucho mayores. Nosotros encontramos una grandísima crisis económica . Y habló sobre lo que tuvieron que hacer para solventar ese déficit, y el capital que hay en el club: lo que hicimos fue aportar para una capitalización donde todos pudieran invertir. No tuvimos las respuestas que queríamos, pero los recursos los aportamos, casi $ 13.000.000.000 que se usarán para la sede, la caja del equipo, la adecuación de la casa hogar, etc .

Enfocándose ya en el ámbito futbolístico, Serpa comentó que sobre la campaña del primer semestre: desafortunadamente nos quedamos afuera de la final del semestre pasado por un penal. A los finalistas les hicimos tres goles, la campaña no fue mala, tuvimos buena diferencia de goles, goleadores, fuimos invictos en casa, en fin .

Sobre los refuerzos del primer semestre, que fueron siete jugadores, Gustavo analizó su rendimiento uno por uno, asegurando que hicimos las mejores contrataciones .

Armamos una nómina como la quería el técnico

Vikonis fue uno de los mejores porteros de la temporada. Machado es uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol colombiano, hay futuro; desafortunadamente se nos lesionó para las finales. Macalister Silva, no hay nadie que diga que es mal jugador. Puede dar muchísimo más. Cuando el equipo comenzó a encontrar equlibrio, él estaba retrasado. De Insúa, cuando se miran sus números, asistencias y goles, es importante. Muchos lo critican por su juego, pero él es el encargado de las asistencias. Puede dar muchísimo más, es un crack, los números lo respaldan. Maxi Núñez, ¿malo? No pudo jugar mucho por la regla de los extranjeros, fue una de nuestras frustraciones. Rendón es joven y puede dar mucho más pese a que no jugó mucho, tuvo una razón estratégica, es una promesa. Ramírez es un gran central, los primeros partidos, cuando no había equilibrio, le tocó la mala y después patear el penalti en Cali, en fin... Es un central interesante. Todos los jugadores respondieron y además, cambiamos la columna vertebral del equipo, hicimos un esfuerzo económico grande. No todas las veces se puede salir campeón, hay que hacer buena campaña , ratificó el máximo accionista.

Se comprarían los derechos de Machado

Además de ratificar a Déiver Machado como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol profesional colombiano, teniendo futuro, Serpa comentó que está en los planes del club, comprar los derechos deportivos del jugador. Seguramente ejerceremos la opción de compra por Machado en diciembre .

Serpa habló sobre la salida del goleador de la Liga del primer semestre, Fernando Uribe, asegurando que el club le hizo una oferta al delantero, pero la oferta del Toluca era imposible de igualar en Colombia y eso era lo mejor para él y su familia, y aseguró que ahora está la responsabilidad de reforzar la delantera. Cuando trajimos a Uribe, empezaron a criticar que porque venía de Nacional, no hacía goles, una cosa y la otra .

Refuerzos para el segundo semestre

Anunciaremos uno este sábado

La Liga Águila comienza el próximo fin de semana y Millonarios aún no oficializa refuerzos, pero los jugadores ya están con el club. Michael Rangel llegó hace una semana al club y sobre él, Serpa comentó que le hemos hecho seguimiento y es un jugador de calidad, tiene récord en materia de goles y es centro delantero. Hay que reforzar obviamente, hay que tener uno o dos delanteros más . Para el resto de posiciones, comentó: un arquero suplente, que ya lo tenemos y es interesante para nosotros (Ramiro Sánchez), serían cuatro jugadores nuevos ; y sobre los jugadores que regresan al club, en especial, Elkin Blanco. Es fundamental en la posición que necesitamos reforzar, como la marca, tenemos como refuerzo en una posición estratégica, que es de nuestra casa . Los refuerzos ya llegaron, va a llegar uno que anunciamos este sábado, es un refuerzo del fútbol colombiano, importante , ratificó.

Serpa comentó que el club no está falto de delanteros: No estamos carentes de delanteros. Agudelo venía siguiendo a Uribe de goleador, tenemos a Maxi, a Tello y viene uno más. No vino Rodallega, él está en otra liga, otro nivel. Hicimos los esfuerzos que se podían hacer dentro del fútbol profesional colombiano, esfuerzos de los equipos que los pueden hacer como Millonarios .

