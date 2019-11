Emmanuel Lillini: "Lo que quiere la gente es la estrella, como la queremos nosotros"

En entrevista al Ballet Azul Radio, el preparador físico de Millonarios se mostró inconforme por el poco tiempo de preparación que hubo entre los dos torneos: "No es la pretemporada que hayamos querido planificar pero es la que realmente se dio, así que no queda otra que tratar de hacer lo mejor posible en este corto tiempo".

Además agregó que la indecisión sobre la renovación del cuerpo técnico al finalizar la actuación del equipo en la Liga Águila 2015-I, afectó el proyecto de pretemporada de mitad de año: "El tema de la ida y vuelta que ha tenido Millonarios y su idea de renovar o no a este cuerpo técnico, o llamar a otro, afectó mucho el plazo de trabajo de nosotros. Ahorita nosotros no teníamos la potestad de hablar con el plantel y decirles vamos a reunirnos el 20, el 23 o hagan este trabajo, porque sinceramente nosotros nos hemos ido, sin un sí, sin un no, sin nada. Por lo tanto, tiempo precisamente me gustaría haber tenido, no mucho pero si una semana más hubiera sido lo mejor".

Estado de la nómina

Respecto al estado físico de los jugadores en el retorno a trabajos pre-competitivos, Lillini expresó: "No hemos encontrado ningún sobrepeso , no hemos encontrado ningún problema en cualquier tipo de adaptación, lo que si te puedo decir es que esta vez estuvieron 15 días literalmente sin hacer nada y no tuvimos tiempo de adaptar a nada, o de decir por lo menos bueno tomémonos dos o tres días para que las adaptaciones metabólicas empiecen a funcionar, no, tuvimos que arrancar como si el jugador viniera trabajando, es lo que pudimos hacer porque el tiempo no daba, pero no hay ningún tipo de problema".

Adaptación de los refuerzos

En cuánto al tiempo de trabajo necesario para los nuevos jugadores que llegan a engrosar el equipo en cara al nuevo torneo, Lillini fue enfático en puntualizar que: "Si uno quiere que un jugador esté disponible para jugar en la altura de Bogotá que es bastante complicada, lo puede decir cualquiera, no lo puedes entrenar en un día, si va a jugar a Pasto, 4000 metros de altura, peor todavía. Les va a costar mínimo tres semanas adaptarse a la altura que hay en Bogotá, son cuestiones que a uno se le escapan".

Por otra parte se refirió a como se van adaptando algunos de los nuevos jugadores embajadores para este torneo: "Elkin Blanco no tiene ningún tipo de drama, estuvo seis meses entrenando con nosotros, se le notó bien, él no tiene ningún problema físico. Ya con Rangel y Otálvaro estamos hablando de lo mismo, de la adaptación a la altura. No sé si Otálvaro, pero si Michael Rangel había empezado la pretemporada con Nacional tres días antes y me decía que le estaba costando la altura, aparte es un físico grande, un jugador alto que no tiene la misma adaptación por ejemplo que Jonathan Agudelo, que estuvo dos meses y medio sin entrenar y puede jugar 45 minutos como si nada. Harrison se nota que le va a faltar un poco de entrenamiento, también me parece. Son jugadores que les va a costar su tiempito, cada cuerpo tiene su tiempo de adaptación".

Así mismo destacó el estado del volante bogotano Mario González, quien tras sus complicaciones de salud y un largo proceso de recuperación, de nuevo esta entrenando con el primer equipo: "Tengo una alegría inmensa por Mario González, que la verdad que es algo impresionante poder decir que Mario ayer hizo 15 minutos de fútbol después de dos años. Es una alegría inmensa, él está bien pero obviamente físicamente le falta y le va a costar agarrar ritmo futbolístico, el timing de un partido, pero eso creo que lo va a ir solucionando con el transcurso del tiempo. Mario a partir de la tercera fecha podría estar siendo tenido en cuenta para cualquier partido a disposición de Ricardo Lunari, así que eso es una alegría inmensa para nosotros y creo que para la familia González también".

Finalmente el preparador físico nacido en Armstrong, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina, señaló la sed de revancha, buscando superar lo logrado en la primera mitad del año: "Millonarios terminó entre los cuatro, gracias a Dios ha sido una buena campaña, que no es la que quiere la gente, porque lo que quiere es la estrella, como la queremos nosotros, todos queremos salir campeones". Concluyendo con: "Estoy tomando una revancha para lograr buscar ese campeonato que tanto anhelamos, tanto la gente como nosotros. No se si decirle una revancha, sino decir bueno vamos a ajustar esa tuerca o ese tornillo que faltó para llegar a la final que es lo que nos faltó el semestre pasado".