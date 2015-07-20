Teofilo Gutiérrez jugará en el Sporting de Lisboa

Teófilo Gutiérrez definió su futuro. El delantero de 30 años que hasta hace un mes estuvo defendiendo la camiseta de River Plate, fue confirmado por el Sporting de Lisboa como su nuevo fichaje. Gutiérrez firmó por tres temporadas, y una opcional a cambio de 3.400.000 €.
Los Leones anunciaron así a su nueva contratación:
"Sporting informa que llegó a un acuerdo con River Plate, para la transferencia a título definitivo del jugador Teófilo Gutiérrez, que firmará contrato por las próximas tres temporadas con opción a una más y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros".
Al inicio del mercado de fichajes, se pensó que Teo llegaría al fútbol brasileño, dado el interés que había por él por parte del Corinthians, pero luego de la Copa América miró más opciones y al encontrarse con una oferta por parte del Sporting, que además jugará la UEFA Champions League, se vio seducido por la propuesta.
Con la ida de Teo, el cupo que ocupaba como extranjero será utilizado por el delantero uruguayo Tabaré Viudez.
Gutiérrez jugará por segunda oportunidad en el viejo continente, pues ya había jugado en el Trabzonspor de Turquía en 2010. Además se encontrará con un paisano, Freddy Montero, que está en el club luso desde hace dos temporadas.
Teogol inició su carrera en 2006 en el Barranquilla. A mediados de 2007 pasó al Junior hasta finales de 2009 y luego pasaría a jugar en el Trabzonspor de Turquía durante el 2010. En 2011 llegó a Argentina para jugar con Racing Club, con el que estuvo hasta mediados de 2012. Tuvo un muy breve paso en Lanús y días después volvió a Colombia para jugar otra vez con Junior el segundo semestre del mismo año. En 2013 estuvo medio año con el Cruz Azul de México y luego pasaría a River Plate con el que estuvo hasta mediados del presente año. Sporting será su octavo club, el sexto fuera de su país. Ha jugado 44 partidos con la Selección Colombia y ha anotado 11 goles, el último en el juego amistoso ante Estados Unidos en Londres en noviembre de 2014.
Perfil completo:
Nombre completo: Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio.
Apodo(s): Teo, Teogol.
Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1985.
Lugar de nacimiento: La Chinita, Barranquilla - Colombia.
Posición (es): Volante ofensivo – Delantero.
Pierna hábil: Derecha.
Trayectoria
Barranquilla – (2006 - 2007).
Atlético Junior – (2007 - 2009 / 2012).
Trabzonspor (TUR) – (2010).
Racing Club (ARG) – (2011 - 2012).
Club Atlético Lanús (ARG) – (2012).
Cruz Azul (MEX) – (2013).
River Plate (ARG) – (2013 - 2015).
Sporting CP (POR) – (2015).
|Club
|Año / Temporada
|Partidos jugados
|Goles
|Barranquilla FC
|2006–II
|20
|10
|2007–I
|16
|6
|Atlético Junior
|2007–II
|11
|1
|2008
|20
|11
|2009
|44
|30
|2012–II
|18
|5
|Trabzonspor
|2010
|15
|0
|2010-II
|9
|8
|917ifj1Dn169UO63zRqqHvBr7r3E/HqeXbftr55HZrQGt0j+JuiK00SRrB9yJaWn1DpI+AU9dV/EthmRE0kp38aG4+1RpuPMnX90T/5NBfkrmWaV7TRzY3EEdBA2qjA1HSNRe0ZVb1ZC5zetEMXcfPrWx0kdp0Q1+jR3toD0D3pvUfCwO6LmCCj+OqmK9smjQug9vG8LdYHsMsgka6tK6wdGlRsBG1fI4aWpRUY3RoCeorqJyax3SRfI3sMoe1rxsc0EfAioSVyK1dCmla5HNRycTO43vh1nhayMlssjtTh0NbTSP7gfqr1vp0lequTSiCu71iwRIjF0OXyIeCb7kkkks9oc50g1t0hrGjUPaf2/dS3CmYxrZI02e9BXtFbJI90Uy6V4eZsQlY+MVe2IJ5rQbJYtRBLS8jWS38238oFCKptDSRRxa2b7e+sz9TcJpZ/h6bZ1ppy8DjbLvt9kaZxOZANbm6RdT/a7b+i6ZNSzr0FZoI5KevpW61JOlo60/s1VwW908IfIx0cgNHNc0t1+0V6Cl1REkb9DV0oOqOd80SOe3QvHTsMxNe03/VfQekd6L0wGh0U0QafNMUgj+E6ejbo6xO+rm/UNV0vl0ps5F7jG1PhsjpI3Frw5lCNutwBVKhja+ZGuTSm0ZXOV8VOrmLoXZ4lVgrETpS6Cd1ZNrHH+YfzA/DV8/crNwpEj+dibOJStFwdLpilXbwU5X9ekzLxihZI4RudFVopQ6TqH5rqmgjdTOeqbdpxW1UzK5kbXaEXo7M1Nha7S2JjpHmjWtJJ9wStjFe5Gp1qPZJGxsV7upDD2e3228XO9C70MINDQ7NWzSAq4/Cm1OHRU9IidP5ne+HAzrJ6yvcurXot98eIWqK32EhwkM7HGlNcmvWdbTrGxfGOpKjSip0V+wSNr6PQqO6aLmv46za3faDLEyQtLC5tSx21p9hqEpkYjHK1F06OJoYXq9iOVNCrwUyN4fxqLst4HJpHuLvfERz/urMvJSU7+NDcfao03HmTL+6f+S8xDlJ9076KnTYzcxhW7u/JTCYas9sdA91kkDWiQ1Zqq52i3ZUeynyTmrfTpIiSpt7TNW+OsdCroHaE09XJDldkZvC0CO1zuDmggNIo4npaNVGnV+y6lclNF0oW+/wCTmnY6um6NQ/anDjy7BnhtBQbBsCzpsU2C0vG9YrReDZXuIgjcKGmlpBhrqHsJWgigfHTKxqfMvn6GQnqopq1HvX5W8+r1Pm9b3jFuba7OSW1aXgAtJpqcNe2oX2CnesCxSJ7/ANHypq4kq2zwrs48M/uMuCQPa17fyuaCPgRULPqitXQprmuRyI5OJgcCHRtszZPWaDhr26QeNLxTq47YGq3q/wBGZsy9Gqej+vb47TeWmdsbDI86LGipJ6AkrWK5einWaZ72sarnLoQ+bFbI5m6cT2vbWlWmtD7D7F0+N0a6HJoOIpmSt6TF0oYGb+Nf+dvAE6buPLzM0/8AdeaeBpMeZJ/bZxBULdvCcxteN0dy8TKWi7HMstnt8OpzANP4h34XUp8QUybOjpnwP6l6vfgJJKVzKeOqj600afL/AGfFqvIWq32aYClXQhw9jg4Vp7qrpkKw072L/wBjmWpSorIpE/6+JtsXg8ymp/p1/Coqk9Fo17TRXLT8K/R2EDk9cDZSBtErtL40B+lFNc0VJkyKtjVFptnapGvS/bdBpvdAwRNeQHHpFaN1B3wUkNLSyaERy6ez2hFU11bD0nKxOii9ftS/w5b3WizsmeAHOJqG7NRI6VTqokilViDOhqHTwpI7rUzd4fxqLst4HK/HuLvfEVT/ALqzLyUlO/jQ3H2qNNx5ky/un/k0V72cywSRt/M5hArsqQqEL0ZIjl4DSpjWSJzE61Qq8H3RJZYXslppOl0homurRaPAqzXTsmejm9hTtdJJTRKx/Xp07MkIOKcLumlbaLOQ2Sv4qmlSPyvB9vQpaSubGxWSbU97CtcbY6aRJYdi8fUuZ22h9lLfwttJZSrT+EO2VBVRqxJLp/4jB6Tup1Tqfo5aSpwxhUQtebS1j3uIoKaQa1taUJ6TX9grVXXLIqavYhRt1rSFq61EVV5ku/cNxywuZDGxkmotcBTWDsqPaoqeseyRFeqqhPWW6OWJWsaiLwO2GLJLBAIZqVaTokGtWnWB+i4q5I5JOmziSW+KWKFI5etOzsKu+sLOdNzmyPEctS4g7NI/zNNNROutfarNPXIjNXKmlCnVWxyy66nXou9+1INpum8bUBHO9rY+nWKGmyoaNambUUkK9JibStJSXCoToSORENbc12ss0QiZsGsk7XO6SUsmmdM/pOHdLTMp40Yz+zPS4dmN487/AA+i9KHbddA0DZRXkrI0ptVx0Ct1vmWu1+zo6efUW+KLvfabM6GOmkXNOs0Go1Kq0krYpUc7q2l+4U754FjZ1roOlyWAxWVkEoBIYWuA1gg1qPkV8qJkfMsjTqkgWOnbG/sMszBssdqbJGWmFszXCp1hocDSnu2JitxY6FWu69CoJUs0rKhHsVOiiov50m6kjDmlrhVpFCD0g9CToqoulDSOajk0L1GKOFrTZXufYpdRoNF35iNtCaUOv4bU2+OhmaiTN+xn/wBMqaZyupn9fBTy0XLb7WC20SNaytdGuoke5oQ2ppIdsaaVPklFX1PyyuRE7P6NZc13izQthaS4NrrPSTrOpLZ5Vler14jqlp0p4kjRdOgyt4fxqLst4HJlHuLvfETz/urMvJSpx1IW20lpIPo2awaHZ7QrNuRFgRF7VKF5crarSi6NiFFz6XrJO+7zV3VM7EFnxEveX7qHPpesk77vNGqZ2IHxEveX7qae7cNWmeJkzbSQHtqAXPqP3S6WshjerFZ1ZDqC21MsaSJL15kn/Btq/qv7nqP9Qg7ngS/pFV/l8TnPhK0sY55tOprSfzP6BX2rptfC5UToeBy+1VLWq7W9WZk+fS9ZJ33eaZ6pnYgi+Il7y/dQ59L1knfd5o1TOxA+Il7y/dSwuSCa1S+hbM5p0Sauc6mr4FQVDo4WdJWlqjbPUyatHqnNTQf4OtX9V/c9Uf1CDueA1/SKr/L4h/g61f1X9z0fqEHc8A/SKn/L4lFf9jnsb2xvmc4uZpVa93tI6T7lcppI52q5G6NAtrYp6V6NdIq6f5UrOfS9ZJ33eas6pnYhS+Il7y/dQ57J1knfd5o1TOxA+Il7y/dTWWbClpkYyQWmgcwOA0n6tIV9qWOroWqrVZ1ZD1lqqXNR2t68zp/g21f1X9z1z+oQdzwOv0iq/wAviRrywzaYInzOtNQxtSA59T+6kirIZHoxGdeRFPbamGNZFl6szMc+l6yTvu80x1TOxBL8RL3l+6hz6XrJO+7zRqmdiB8RL3l+6llhWQut0BcS46R1k1P5XdJVesaiU7tBctrldWMVy6f6UlY+zp3bPoo7bgc1Jr3vXJDNpgJwQA28J5KDd+JWXrMd2Zu7furMi3VYuka8vUy7p/CV3F9aZoRT4bslEstceeAgDS8n+cG6d4JdcsDmg4sm9clGas+bAEALvlJzEW5+5ye2rDdn5GVv+MzLzMimghBADnujLw7lnCFkpsR2anodPhNyTwJajJSpxVkp92VZo8duZTuG6vyFGtQYMEAXGEM7B2jwuVSuwHDC1b2z3wUmY+zrt2z6KK24HNSxe965IZtMBOCAG1hLJQdjxKzFbjuN1bd1ZkXCql4jXl6mXdP4Su4vrTNCKfDdkollrjzwEAaXk/zg3TvBLrlgc0HFk3rkozVnzYAgBd8pOYi3P3OT21Ybs/Iyt/xWZeZkU0EIIAc90ZeHcs4QslNiOzU9Dp8JuSeBLUZKVOKslPuyrNHjtzKdw3V+Qo1qDBggC4whnYO0eFyqV2A4YWre2e+CkzH2dO7Z9FFbcDmpYve9ckM2mAnBADawlkoOx4lZitx3G6tu6syLhVS8Rry9TLun8JXcX1pmhFNhuyUSy1x54CANLyf5wbp3gl9ywOY4sm9clGas8bAEALvlIzEW5+5ye2rDdmZW/wCMzLzMimghBADnujLw7lnCFkpsR2anodPhNyTwJajJSpxVkp92VZo8duZTuG6vyFGtQYMEAXGEM7B2jwuVSuwHDC1b2z3wUmY+zp3bPoorbgc1LF73nkhm0wE4IAbWEslB2PErMVuO43Vt3VmRcKqXiNeXqZd0/hK7i+tM0Ip8N2SiWC1x54CANLyf5wbt3gl1ywOaDiyb1yUZqz5sAQAu+UnMRbn7nJ7asN2fkZW/4zMvMyKaCEEAOe6MvDuWcIWSmxHZqeh0+E3JPAlqMlKnFWSn3ZVmjx25lO4bq/IUa1BgwQBcYQzsHaPC5VK7AcMLVvbPfBSXj/Onds+iituBzUsXveuSGcTATggBtYSyUHY8SsxW47jdW3dWZFwqpeI15epl3T+EruL60zQinw3ZKJZa488BAGl5P84N07wS65YHNBxZN65KM1Z82AIAXfKTmItz9zk9tWG7Myt/xmZeZkU0EIIAc90ZeHcs4QslNiOzU9Dp8JuSeBLUZKVOKslPuyrNHjtzKdw3V+Qo1qDBggC4whnYO0eFyqV2A4YWre2e+CkzH2dO7Z9FFbcDmpYve9ckM2mAnBADawlkoOx4lZitx3G6tu6syLhVS8Rry9TLun8JXcX1pmhFPhuyUSwWuPPAQBpeT/ODdO8EuuWBzQcWTeuSjNWfNgCAF3yk5iLc/c5PbVhuzMrf8ZmXmZFNBCCAHPdGXh3LOELJTYjs1PQ6fCbkngS1GSlVirJT7sqzR47cyncN1fkKJacwYL6BcYQzsHaPC5VK7AcMLVvbPfBSZj7Onds+iituBzUsXveuSGbTATggBtYSyUHY8SsxW47jdW3dWZFwqpeI15epl3T+EruL60zQinwnZKJZa488BAGl5P8AODdu8EuuWBzQcWTeuSjNWfNgCAF3yk5iLc/c5PbVhuz8jK3/ABWZeZkU0EIIAc90ZeHcs4QslNi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|Racing Club
|2011
|11
|4
|2011-12
|11
|1
|Lanús
|2012
|2
|1
|Cruz Azul
|2013
|28
|9
|River Plate
|2013-14
|31
|9
|2014
|22
|11
|2015
|17
|8
|TOTAL
|299
|131