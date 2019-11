Rubén Israel: "Tenemos que ganar los partidos que nos quedan"

Luego de la derrota en El Campín ante Junior, Rubén Israel analizó las jugadas de los errores que cometió Millonarios en las acciones de gol: Los errores se dieron dentro del área en jugadas que no supimos marcar y no en tránsito del partido .

Cambiamos la figura táctica para el segundo tiempo porque detrás de los volantes se estaban metiendo Barrera y Hernández y tiramos a Blanco a la derecha y pasamos a Insúa a la izquierda y dejamos libre en la raya a Núñez para tener mayores diagonales, que era lo que le hacía daño al rival. Los acontecimientos obligaron a respuestas diferentes porque no podíamos seguir con el mismo planteamiento, especialmente cuando quedamos con diez hombres y había que buscar el partido de cualquier manera , analizó el uruguayo.

Al equipo le falta la repetición de trabajos tácticos

Rubén también comentó sobre el trabajo realizado por el equipo azul: Hicimos un partido en el que atacamos siempre, tratamos de no darle el balón al rival y nunca retrocedimos. Todo lo que se hizo no se vio reflejado por mala puntería o por la buena actuación del arquero de Junior. Habría que ver la cantidad de chances que tuvo Millonarios para pasar a ganar el partido y eso a la hora de analizar el partido hay que tenerlo en cuenta porque el conjunto hizo un gran desgaste .

El estratega habló sobre Mayer Candelo y Federico Insúa, quienes comenzaron de titulares: Siempre los buenos jugadores tienen chances de estar juntos. Este era un partido lindo para ellos porque Junior es un equipo que se cuida de la altura y es un equipo corto. En los equipos cortos, buscar el juego aéreo o tirar pelotazos no sirve. Tratamos de hacer pases entre líneas y por momentos se logró. Hay partidos que sí van a poder jugar juntos y otros que no. Tener buenos jugadores en el plantel siempre es importante .

El uruguayo también habló sobre Steven Vega, el juvenil lateral que debutó el fin de semana anterior; sobre quien manifestó sentirse demasiado conforme, ya que es una de las apuestas de Millonarios . Nos había dejado conforme con Santa Fe y en este partido fue uno de los altos puntos de Millonarios. Es un chico con una personalidad tremenda, tiene timing, técnica para quitar el balón, no es alto pero tiene un buen encuentro con la pelota, maneja bien su posición, sabe que como defensa tiene que quitar primero y luego lanzarse al ataque o no abrirse demasiado .

Tras la expulsión de Luis Mosquera, Déiver Machado volverá a la titular. El lateral izquierdo no pudo haber estado en los dos encuentros anteriores ya que fue convocado a un microciclo de preparación de la Selección Colombia Sub-23. Está regresando de la selección, no he trabajado con él, no lo he conocido personalmente, si está bien, sí será el sustituto natural de Mosquera , comentó.

No nos puede ganar la ansiedad